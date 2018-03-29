Что нужно знать, если вы решили увеличить губы

Скажем сразу, инъекции в губы — это не только про увеличение объема. Можно и подчеркнуть контур, и увлажнить кожу губ, и расправить складочки. А еще контурная пластика будет весьма уместна при асимметрии губ и при корректировки последствий травмы. Иногда только лишь используя филлеры можно сделать шрам на губах менее заметным. За новыми губами обращаются и барышни с генгивальной улыбкой — это когда уголки губ, поднимаясь, обнажают не только зубы, но и десны.

Перед походом к косметологу вы, конечно же, должны хотя бы что-то знать о процедуре контурной пластики губ. Вот тот минимальный набор фактов, которых вам будет вполне достаточно, чтобы принять решение.

Учтите черты своего лица

Бессмысленно в кабинете у врача трясти фотографией Джоли и требовать губы, как у нее. На ее лице да, они смотрятся привлекательно. Но не факт, что на вашем, они будут выглядеть так же. При выборе формы и размера губ важно учитывать размер глаз и носа, форму и ширину лица, а так же массу других его параметров, заметных косметологу. Всего доктор учитывает более 13 особенностей лица при подборе губ! Красиво будет выглядеть лишь тогда, когда они будут гармоничны относительно других ваших черт. Золотое сечение, не меньше.

Не экономьте

Губы корректируют препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Более плотные используют, если нужен объем, менее плотные — для увлажнения, подчеркивания контура. Гиалуроновая кислота естественный компонент для нашей кожи, поэтому и препараты на ее основе она воспринимает как родные. Другое дело биополимер — синтетический «наполнитель» для губ. Мода на него вроде прошла, но до сих пор к врачам обращаются барышни, сделавшие себе такие губы буквально вот-вот. Биополимер — материал дешевый и позволяет получить результат навсегда. Но, его инъекции мягко говоря не безопасны. Они чреваты отторжением препарата, аллергией, образованием рубцов и деформацией губ, которая корректируется только хирургическим путем.

Коррекцию губ могут делать в два этапа

Если по каким-то причинам (надеемся, весомым) требуется увеличить губы значительно, коррекцию лучше выполнить в два этапа. Так удается избежать перерастяжения кожи и ее провисания после рассасывания филлера. Вторую порцию препарата можно вводить через две недели. Еще поэтапная коррекция нужна при повышении мышечного тонуса губ, так что не все так молниеносно.

Нельзя оценить результат сразу после процедуры

Прежде всего, из-за отека. Местная анестезия в виде крема сама по себе превращает губы в пельмешки (убедитесь в этом, глянув на себя в зеркало сразу после нанесения анестетика). А еще любые инъекции — это, как не крутите, травма. Отечность спадет через пару дней. В течение двух недель препарат будет укладываться в зоне губ. И даже если в этот период вы заметите некоторую неровность или бугорок после коррекции, его можно убрать просто размяв филлер. Современные препараты очень пластичны, из них можно лепить все, что угодно. Окончательный результат лучше оценивать через месяц, когда вы уже привыкните к новым губам. Кстати, если результат вас не устроит, всегда можно сделать все, как и было «до». Достаточно просто ввести фермент, расщепляющий филлеры гиалуроновой кислоты.

Гематомы после коррекции губ Врач не обладает рентгеновским зрением, поэтому риски травмировать сосуд все же имеются. Они возрастают, если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, накануне налегли на алкоголь, пришли на процедуру во время менструации или прямиком из спортивного зала. Именно поэтому за 3-4 дня до контурной пластики губ нужно отказаться от антикоагулянтов (переводим — аспирин, витамин С) и алкоголя. В целом, само появление синячка не должно вас пугать. Он рассосется через 5-6 дней. А если на его месте останется пустота, тоже не проблема — врач сможет перераспределить препарат в губах еще в течение двух недель.

Вы получите временный эффект

Гиалуроновая кислота в нашей коже разрушается особым ферментом — гиалурононидазой и выводится через лимфу из организма. Что это все значит? Только то, что губы вы будете «носить» в среднем 10-12 месяцев. Но у кого-то уже через 6 месяцев объем существенно уменьшается, а кто-то сохраняет эффект от процедуры на 1,5-2 года. Это зависит, прежде всего, от количества этого самого фермента гиалурононидазы в коже. Чем его больше, тем больше молекул гиалуроновой кислоты разрушается, тем быстрее стареет кожа, и сходят на нет результаты контурной пластики. А еще губы быстрее сдуваются у спортсменок, тренирующихся каждый день, любительниц бань и саун, курящих барышень (из-за повышенной активности круговой мышцы рта). Все то, что усиливает кровоток, будет влиять и на сохранность объема и формы губ. Так что, имейте ввиду.