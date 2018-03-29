Косметичка главного редактора BeautyHack: 10 лучших средств на весну

Тени в виде космической капсулы, новый корейский кушон, блеск для губ с зеркальным эффектом, ультраувлажняющий тинт и другие находки весны главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Блеск для губ Rouge Coco Gloss, 792, Chanel

Пожалуй, это самый необыкновенный оттенок коллекции блесков для губ Rouge Coco Gloss (а всего их целых 27!). Нет, ваши губы не будут синими, не бойтесь: блеск полупрозрачный, но легкая бирюза все же есть (ее можете заметить, если нанесете блеск на тыльную сторону ладони — на губах она теряется). Как всегда отличный и невероятно удобный аппликатор — средство без проблем распределяется на бегу. Текстура тающая, не слишком липкая. Если честно, этот блеск заменил мне бальзам. Комплекс Hydraboost содержит натуральные воски (жожоба, подсолнечника, мимозы) и натуральное производное кокосового масла. Получается эффект влажных губ, они визуально становятся объемнее, а зубы выглядят белее. И, разумеется, невероятно красивый зеркальный блеск — что еще нужно для повседневного макияжа или для образа, где основной акцент сделан на глаза?

Цена: 2 270 руб.

Консилер Idéal Sublime, Vivienne Sabo

Я могу обойтись без помады, туши, румян, но без консилера — никогда. Среди недорогих и при этом отличных вариантов нашла у Vivienne Sabo. Фетровым аппликатором удобно распределять средство под глазами и вбивающими движениями маскировать следы усталости — с этим средство справляется на твердую пятерку. Наносится дозированно, не скатывается в течение дня. Я выбрала самый светлый оттенок — 01. Средство кремовое, с легкой текстурой. В составе формулы — антиоксиданты и увлажняющие компоненты. Кстати, маскирует не только синяки, но и мелкие несовершенства кожи. Idéal Sublime теперь всегда со мной в сумочке! А по ссылке вы сможете найти список лучших консилеров по мнению моих коллег.

Цена: 279 руб.

Тени для век Distortion Eyeshadow Palette, Urban Decay

Выхода палеток Urban Decay, как нового года или дня рождения, ждут многие бьютиголики.

Это настоящий праздник: обновленная палитра с интересными оттенками, оригинальный футляр и как всегда чудесное качество теней — восторг!

В палетке Distortions — 10 цветов + 5 оттенков-трансформеров (белые пигменты с разнообразными специальными эффектами). Пускайте в ход всю свою фантазию и придумывайте интересные комбинации. Для темно-карих глаз попробовала такой вариант: растушевала на подвижном веке матово-черный Blackout, а поверх него нанесла фиолетовый Rogue. Получились смоки с легким сияющим эффектом. Альтернативой Rouge могут стать насыщенные оттенки с шиммером Velvet, Srash Ralk, Shag, First Offense — они прекрасно «лягут» на матовый черный и сделают взгляд более выразительным. Светлые Mind Game и Blur можно смело наносить под бровь и использовать вместо хайлайтера. Но это все мои эксперименты, а для новичков в макияже в палетке проведены специальные линии, которые показывают, как можно сочетать оттенки между собой.

Цена: 4 200 руб.

Блеск для губ Gloss Bomb, Fenty Beauty

У меня есть маленькая традиция — из поездок я обязательно привожу какое-то бьюти-средство.

Нет, я никогда не скупаю половину магазина Sephora, а выбираю какой-то особенный бьюти-трофей: это мой личный сорт «магнитика».

Всегда очень предвзято относилась к средствам, которые создают звезды: все-таки в последнее время это правда стало «мейнстримом». Далеко не все участвуют в процессе создания, а бренд всего лишь в итоге просто носит имя того или иного человека.

Совсем другая ситуация с косметикой Fenty Beauty, которую выпускает певица Рианна.

Слышала много отзывов, часто встречала заветные стики-хайлайтеры (которые еще и магнитятся) в косметичках известных визажистов, но впервые лично познакомилась со средствами бренда в Нью-Йорке как раз в одном из магазинов Sephora. Мое открытие (помимо прекрасных хайлайтеров и матирующей пудры бренда) — блеск для губ Gloss Bomb.

Что имеем?

Ванильно-персиковый аромат, удобный аппликатор, который разом набирает нужное количество средства для плотного покрытия, универсальный розовато-нюдовый оттенок с легким шиммером, прекрасное увлажнение за счет масла ши в составе.

Когда наносишь блеск, есть приятное ощущение, что он обволакивает губы, а еще они правда визуально становятся больше. Сама Рианна советует наносить блеск поверх помады для глянцевого эффекта. Еще этот блеск прекрасно дополняет вечерние образы, особенно если в ваших планах насыщенные smoky eyes.

А буквально на днях певица рассказала, что коллекция ее средств скоро пополнится важной новинкой (об этом мы писали здесь). Ждем!

Цена: 18$

Жидкий глиттер для век Diamond Dew, LimeCrime

Тени в виде космической капсулы — это любовь с первого взгляда. За одну упаковку уже можно ставить твердую пятерку. Но мы, бьютиголики, конечно же, идем дальше и проверяем средство на качество и прочность. Но и тут тест пройден на все сто процентов! Жидкие коричневые тени выдержали ВЕСЬ день (а у меня он был интенсивным и в бегах). Я наносила их утром в 9 утра до выхода из дома и была крайне удивлена, что все осталось на своих местах к восьми часам вечера. Наносятся удобным аппликатором треугольной формы — растушевать можете прямо пальцами. У меня коричневатый оттенок Chocolate Diamond. Ожидала, что это будет насыщенный коричневый цвет, но на деле при растушевке от него остается лишь легкий эффект тонирования и яркие блестки, которые, как говорится, видно из космоса. Использую эти тени и как подложку под сухие текстуры, и как топ поверх темных оттенков для насыщенного сияния. Смываются без труда гелем для удаления макияжа.

Цена: 1 990 руб.

Кушон Derma-Cushion, Grey Beige, Dr.Jart+

Одним из моих любимых BB-кремов долгое время был BeautyBalm Dr.Jart+. Кажется, теперь нашла ему альтернативу. Когда используешь средство, есть ощущение, что не просто нанес тональный крем, а как будто бы и хороший увлажняющий крем одним разом. Покрытие при этом получается невесомым (использовала подушечку-спонж, которая идет в комплекте), а кожа — сияющей (в сердце кушона спрятан хайлайтер в виде крестика). Если смешать оба оттенка, получится модный эффект gym skin (как человек, который любит спорт, скажу честно — результат не отличить: как будто бы правда только вышел с кардио-тренировки). Для более плотного и матового покрытия нанесите только бежевую часть кушона — средство хорошо маскирует несовершенства кожи и даже снимает раздражения. Состав отличный: низкомолекулярная гиалуроновая кислота и экстракт морского планктона для глубокого увлажнения, каламин (соединения оксида цинка и оксида железа) для снятия покраснений, масло моринги масленичной для защиты от воздействия негативных факторов окружающей среды. SPF 50 — как прекрасный бонус (не все могут брать тональные средства с собой в отпуск, но это будет как нельзя кстати на море летом).

Цена: 4 715 руб.

Тушь для ресниц Troublemaker, Urban Decay

Большая щеточка, насыщенный черный цвет, космически-радужный тюбик — не тушь, а чудо! Проверку на прочность прошла — не осыпалась ни на грамм с 8 утра и до полного удаления очищающим гелем в 10 вечера. У меня черные ресницы, поэтому хватило одного слоя, но для более выразительного макияжа лучше наносить в два-три. В составе формулы — витамин Е и пантенол для увлажнения ресниц. Щеточка прекрасно разделяет их, позволяет пробраться к самым корням и распределить пигмент без комочков. Объем, разделение, удлинение, подкручивание — все как обещано, и ни каплей меньше. Здорово!

Цена: 1 800 руб.

Тинт Lacquer Plump, J’ADIOR, Dior

Это средство тут же хочется попробовать после просмотра рекламы с Беллой Хадид . Сидишь и думаешь: «Неужели такие красивые пухлые губы могут быть и у меня?». Еще как могут!

Проблема многих тинтов в том, что они в прямом смысле «вживаются» в нежную кожу и часто высушивают ее. Здесь все продумано — формула содержит гиалуроновую кислоту и гибискус для ультраувлажнения и заветного увеличения объема губ. Помните легендарные Dior Lip Maximizer с ментолом? Достойная альтернатива!

Lacquer Plump представляет собой эмульсию с оттеночным эффектом, но, как и насыщенный цвет, так и увлажнение остаются с вами на 6-7 часов. Самое главное — средство аккуратно сходит с губ, оставляя эффект тинта, а не «грязного» контура.

В коллекции 12 оттенков (от нюдового до винного) с разной текстурой (семь классических, два неоновых и три с глиттером). Мне захотелось попробовать классический красный — я любитель ярких губ (допускаю даже в повседневном макияже, но при условии, что это единственный акцент!). Комфортное нанесение (да-да, такую яркую помаду можно наносить даже в спешке, потому что удобный аппликатор хорошо и аккуратно очерчивает контур губ), глянцевый блеск, интенсивное увлажнение, отличная стойкость — тест пройден, добро пожаловать в мою ежедневную косметичку!

Цена: 2 425 руб.

Двухкомпонентный комплекс масок Jet Super Hydrating Mask Kit, double dare

Попробовала двухкомпонентный комплекс масок со смягчающим эффектом Jet Super Hydrating Mask Kit корейского бренда double dare, а проще говоря — настоящее лекарство от синяков под глазами, «серого» цвета лица и отеков. В 99% я выбираю максимально ранние рейсы, поэтому поспать не удается.

А в поездках хочется выглядеть лучше, чем дома, чтобы по прилету сразу же приступить к фотографиям и селфи.

Итак, моя находка состоит из двух частей — очищающей салфетки и смягчающей маски. Салфетка с алоэ, зеленым чаем и AHA-кислотами отшелушивает и освежает кожу — ею нужно тщательно протереть лицо.

Затем наденьте маску и оставьте на 15-30 минут.

Смывать остатки средства после применения не нужно — просто распределите массирующими движениями на коже.

Маска пропитана комплексом из сквалана, лецитина, церамида NP и мощных антиоксидантов (экстракты кактуса и шиповника).

Этот супер-набор заменил мне любимые патчи (синяки и мешки под глазами за полчаса пропали), кожа стала сияющей и увлажненной, цвет лица — здоровым (эффект #яужеспаланаэтойнеделе исчез моментально).

У меня сухой тип, поэтому этот комплекс пришелся как нельзя кстати и не оставил кожу обезвоженной в полете.

Берите на заметку — весна наступила, а значит лето и период отпусков и незабываемых путешествий тоже не за горами.

Цена: 790 руб.

Крем Tulasara Renew Morning Crème, Aveda

Самому лучшему праймеру на свете всегда предпочту хороший увлажняющий крем — кожа у меня сухая и склонная к шелушениям. Tulasara Renew Morning Crème и правда пробуждает: открываешь крышку, слышишь аромат трав и будто бы переносишься в утренний лес. Сам крем в банке напоминает карамельный йогурт. Несмотря на питательные свойства, по текстуре очень легкий, больше похож на гель. Наношу каждое утро перед макияжем, даю 5-10 минут впитаться и распределяю тональное средство. После крема оно не скатывается, а ложится ровным слоем.

В дни, когда макияж не нужен, я наношу массирующими движениями крем на кожу, крашу губы тинтом, ресницы — тушью, и мой макияж в стиле нюд готов. Лицо выглядит здоровым, отдохнувшим и сияющим без хайлайтера и бронзера. Тон кожи становится ровным благодаря экстракту корня лакрицы в составе, а органический экстракт имбиря работает как мощный антиоксидант. В составе также замечены экстракт патоки (сокращает пигментные пятна), экстракт розмарина и витамин Е из подсолнечника (помогают нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов). Еще один мой «хак» — когда возникают шелушения вокруг носа и на щеках, наношу крем даже поверх макияжа на сухую зону. Работает как sos-средство и моментально смягчает!

Цена: 4 800 руб.

Текст: Карина Андреева