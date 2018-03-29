Перманентный макияж бровей: за или против?

С помощью перманентного макияжа бровей можно скорректировать их форму, придать цвет, а главное — получить долговременный результат. Неудивительно, что эта процедура уже завоевала любовь и доверие миллионов девушек во всем мире. Но помимо положительных отзывов есть и отрицательные. Специально для Cosmo мастера броу-бара Go-Go Brows рассказали о плюсах и минусах перманентного макияжа, о том, кому подходит эта процедура, и откуда берутся негативные отзывы.

На сегодняшний день есть два больших направления в перманентном макияже бровей: микроблейдинг и техника пудрового напыления. Давайте разберемся, откуда же берутся негативные отзывы. Многие девушки не могут самостоятельно разобраться, какой из видов перманентного макияжа подходит именно им, в итоге пробуют «наугад» и получают далекий от ожидания результат и, как следствие, негативное впечатление о процедуре. Чтобы разочарования не произошло, перед тем как выбрать ту или иную технику перманентного макияжа, обязательно посоветуйся с мастером.

Микроблейдинг

Микроблейдинг — это волосковая прорисовка бровей, а вот техника напыления — деликатное нанесение пигмента на самые верхние слои эпидермиса. Если у тебя сухая кожа и имеются мелкие дефекты в целостности формы брови, то лучшим решением для тебя станет микроблейдинг. В результате процедуры мастер заполнит пустующие участки, нарисовав недостающие волоски. Во всех остальных случаях советуем отдавать предпочтение технике напыления.

Напыление

Мастера Go-Go Brows выполняют перманентный макияж бровей в уникальной технике напыления. Эта техника хороша тем, что с ее помощью можно добиться максимально естественного результата и забыть о макияже бровей на срок до двух лет. Длительность процедуры составит от полутора до двух часов, но оно того стоит! Максимально натуральный эффект и долговечность без «выцветания» — разве это не мечта?! А главное, эта процедура подходит для любого вида и цветотипа кожи.

Дарья Могировская, мастер перманентного макияжа Go-Go Brows

Мастер Дарья Могировская (мастер перманентного макияжа Go-Go Brows) о главных преимуществах процедуры:

безболезненность. Многие клиенты очень боятся болезненных ощущений во время процедуры. Большой плюс перманентного макияжа в том, что пигмент наносится на самые верхние слои кожи, что способствует максимально деликатной прорисовке пигмента. Поэтому процедура получается практически безболезненная, а так называемый постпроцедурный период длится меньше суток;

мгновенный результат. Эффект после процедуры виден сразу же после нанесения пигмента. Спустя месяц после процедуры клиент должен прийти на коррекцию, но зачастую повторное закрепление пигмента происходит гораздо быстрее. Коррекция служит закрепляющим финальным действием и уже входит в стоимость перманентного макияжа;

максимально натуральный результат. Мы индивидуально подбираем оттенок пигмента и форму каждому клиенту, исходя из его особенностей строения лица, цветотипа и, конечно же, пожеланий. Результат выглядит максимально естественным из-за особенных техник пудрового нанесения пигмента;

стойкий результат. Что привлекательно в данной процедуре, так это возможность забыть о макияже и краске для бровей на срок до двух лет. Ведь при современном ритме жизни у нас далеко не всегда есть время на поход в броу-бар, а перманентный макияж помогает сохранять красивый и ухоженный вид бровей всегда и везде.