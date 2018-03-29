Разная красота: одна девушка глазами мастеров фотошопа из 24 стран

Говорят, что «красота в глазах смотрящего». Радиожурналистка из США по имени Эстер Хониг решила это доказать и создала фотопроект «До и после». Она отправила свой портрет графическим дизайнерам из разных стран мира и попросила сделать ее красивой (в соответствии с местными стандартами красоты). Предлагаем ознакомиться с результатами эксперимента!

Фотошоперы (профессионалы и любители) из Великобритании, Америки, Шри-Ланки, Китая, Марокко, Украины и других стран меняли макияж, глаза, кожу, волосы девушки, добавляли аксессуары и различные особенности. Глядя на фотографии, становится очевидно, что все в мире относительно — в том числе и каноны женской красоты. Оригинал

Австралия

Аргентина

Бангладеш

Болгария

Филиппины

Великобритания

Венесуэла

США Вьетнам

Германия

Греция

Израиль

Индия

Индонезия

Италия

Кения

Китай

Марокко

Пакистан

Румыния

Сербия

Украина

Чили

Шри-Ланка