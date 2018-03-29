Разная красота: одна девушка глазами мастеров фотошопа из 24 стран 

Говорят, что «красота в глазах смотрящего». Радиожурналистка из США по имени Эстер Хониг решила это доказать и создала фотопроект «До и после». Она отправила свой портрет графическим дизайнерам из разных стран мира и попросила сделать ее красивой (в соответствии с местными стандартами красоты). Предлагаем ознакомиться с результатами эксперимента!
Фотошоперы (профессионалы и любители) из Великобритании, Америки, Шри-Ланки, Китая, Марокко, Украины и других стран меняли макияж, глаза, кожу, волосы девушки, добавляли аксессуары и различные особенности. Глядя на фотографии, становится очевидно, что все в мире относительно — в том числе и каноны женской красоты. Оригинал
Австралия
Аргентина
Бангладеш
Болгария
Филиппины
Великобритания
Венесуэла
США Вьетнам
Германия
Греция
Израиль
Индия
Индонезия
Италия
Кения
Китай
Марокко
Пакистан
Румыния
Сербия
Украина
Чили
Шри-Ланка