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Разная красота: одна девушка глазами мастеров фотошопа из 24 стран
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Разная красота: одна девушка глазами мастеров фотошопа из 24 стран 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Говорят, что «красота в глазах смотрящего». Радиожурналистка из США по имени Эстер Хониг решила это доказать и создала фотопроект «До и после». Она отправила свой портрет графическим дизайнерам из разных стран мира и попросила сделать ее красивой (в соответствии с местными стандартами красоты). Предлагаем ознакомиться с результатами эксперимента!
Фотошоперы (профессионалы и любители) из Великобритании, Америки, Шри-Ланки, Китая, Марокко, Украины и других стран меняли макияж, глаза, кожу, волосы девушки, добавляли аксессуары и различные особенности. Глядя на фотографии, становится очевидно, что все в мире относительно — в том числе и каноны женской красоты. Оригинал
Австралия
Аргентина
Бангладеш
Болгария
Филиппины
Великобритания
Венесуэла
США  Вьетнам
Германия
Греция
Израиль
Индия
Индонезия
Италия
Кения
Китай
Марокко
Пакистан
Румыния
Сербия
Украина
Чили
Шри-Ланка
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