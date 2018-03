Бьюти-дневник певицы Ирины Дубцовой

07:00 Когда я не на гастролях, то обычно я встаю в 7 утра, чтобы проводить сына в школу. Каждое утро за ним приезжает желтый автобус из Ломоносовской школы. После пробуждения я обязательно выпиваю стакан воды натощак и делаю зарядку, чтобы взбодриться и быть в тонусе весь день. Это очень полезно для здоровья.

Рецепт здорового цвета лица — это хороший сон, в чем я испытываю сильнейший дефицит, как и любой артист. И первое что необходимо, чтобы просто нормально выглядеть: тщательное умывание, причем до скрипа кожи. Я люблю умываться средствами марки Sensai Step 2. Очень успокаивает, увлажняет кожу и делает ее мягкой и комфортной. И, безусловно, бодрящий душ!

08:30 Когда мне надо собираться в аэропорт, я собираю большую косметичку с собой. Мое открытие в США — это минеральная косметика Bare Minerals. Их пудру я часто использую вместо BB-крема. Она не сушит кожу, ровно ложится и очень естественно выглядит, будто это тональный крем. Дома у меня есть целый арсенал профессиональной косметики! Я очень люблю средства от M. A. C, Make up for ever, нравится тушь от Lancôme и тени от Jane Iredale.

Если я выезжаю по своими личным делам, мне достаточно нанести тон на каждый день от By Terry Light-Expert Click brush и базу для губ Lip Booster Ultra Hd от Make Up For Ever. В обычные дни я стараюсь, чтобы моя кожа отдыхала от косметики. Если я еду на гастроли, то беру с собой сухие шампуни от Batiste. Мне посоветовали их девочки-гримеры, когда я участвовала в одном телепроекте. Вещь гениальная! У меня есть дурная привычка — постоянно трогаю волосы руками, поэтому такие средства мне просто необходимы. В будни меня чаще всего можно встретить с простой прической — «кукулькой». Мне кажется, все женщины ее просто обожают, а мужчины ненавидят.

10:00 Выезжаю из дома. Обязательно беру с собой с собой большую кружку кофе без кофеина с соевым молоком. В машине я всегда вожу несколько упаковок воды, чтобы стараться выпивать 2 литра в день.

14:00 Обязательный перекус, где бы я ни находилась. Я давно питаюсь по особой системе и всегда с собой беру в дорогу несколько контейнеров с правильной едой. Обычно я ем варенную курицу и сырые овощи. Это помогает поддерживать баланс и следить за своей фигурой.

18:00 Если я на гастролях, то в это время я начинаю накладывать макияж и делать прическу. Вот сейчас, например, я нахожусь в большом туре, где просто физически не успеваю сходить на массаж или в салон красоты. Мне достаточно получаса для того, чтобы привести себя в порядок. За 15 лет своей творческий деятельности, я научилась это делать профессионально.

22:00 Где бы я ни находилась, в это время я стараюсь отдыхать и готовиться ко сну. Сначала снимаю стойкий макияж: подводку, тушь для ресниц, а если это концертный образ — снимаю накладные ресницы и клей. Мне очень нравится розовое двухфазное средство для снятия макияжа от M. A. C. На ночь я обязательно наношу маску от Vernix.

Что касается уходовых продуктов — «маска Золушки» от Valmont, эффект, как после отпуска. Я использую ее в качестве SOS-средства, когда нужно за ночь привести себя в порядок. Пользуюсь дневным кремом этой же фирмы. Хоть мне уже и за 30, к активным антивозрастным продуктам пока не прибегаю. Курсами делаю пилинг и биоревитализацию. Колю в лоб уколы красоты от морщин, которые у меня там с 12 лет закладывались (мимика очень подвижная). Лоб я себе делаю с 32 лет, то есть всего четыре года.

23:00 Стараюсь это время проводить за чтением книг или просмотром интересного сериала. Из последнего, что я посмотрела на гастролях — это «Кровавая Барыня». Очень интересный российский сериал, я под впечатлением.

Процедура, которая стоит своих денег?

Выберу процедуру плазмолифтинг — когда из вены берут твою кровь, прогоняют ее в специальном устройстве, выделяя из нее плазму, и твою же собственную плазму колют тебе. Это оживляет цвет лица, разглаживает морщины, убирает прыщи.

Любимый рецепт из холодильника?

Периодически вместо умывания протирайте лицо и шею льдом. Данная процедура помогает предотвратить обезвоживание, а также поможет коже разгладиться. Секрет действия льда прост — талая вода обладает большой биологической активностью. Во время соприкосновения с кожей стимулируется процесс метаболизма, и к коже приливает кровь. Поры начинают сужаться, кожа становится эластичной, замедляется процесс старения по средствам исчезновения мелких морщинок. Кроме этого, резкое охлаждение кожи способствует появлению естественного румянца на щеках. Находка сезона?

Гель для душа и крем для тела от Jo Malone. Кожа становится свежей и мягкой. Большой плюс — у всех средств этой марки разные приятные ароматы. Еще одно бьюти-открытые для — это маски от Glamglow. У каждой маски свое действие, но самый главный плюс, что кожа после них становится мягкой, как у младенца. Очень понравилась тканевая очищающая маска! Беру с собой на гастроли и наношу их после концерта, чтобы кожа отдыха и сияла.