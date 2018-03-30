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Дана Борисова рассказала о жутких последствиях мытья головы химическим пилингом
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Дана Борисова рассказала о жутких последствиях мытья головы химическим пилингом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Накануне у Даны Борисовой побывала ее парикмахер, забывшеая в гостях у звезды бутылочку с неизвестным средством. Борисова решила, что это шампунь, и воспользовалась жидкостью соответствующим образом.
— посетовала Борисова в Instagram, показав испорченные волосы. Большинство подписчиков сочувствует Дане, однако есть и те, кто скептически относится к происшествию: «Даже если представить, что Дана не читала, что написано на упаковке, я искренне не понимаю, как можно взять чужой шампунь и начать мыть им голову». А ты совершала похожие ошибки?
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Фото:Instagram
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