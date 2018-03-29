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Обожженная Дана Борисова рассказала о страшном приговоре
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Обожженная Дана Борисова рассказала о страшном приговоре 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Дана Борисова покалечилась благодаря собственной безалаберности. Телеблондинка рассказала о том, как получила ожог кожи головы.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дана Борисова опубликовала новые фотографии и рассказала драматическую историю. Телеведущая получила ожог. «Я ОЧЕНЬ СОСКУЧИЛАСЬ)))) Мы пережили очень непростые дни, но жизнь продолжается 😘, а вместе с ней и мои beauty-приключения 🤣😂🙈», — начала свой рассказ гламурная блондинка.
Далее Борисова поведала суть. «5 дней подряд мыла голову дорогим профессиональным шампунем, который забыла у меня дома 🏠 парикмахер, даже не удосужившись прочитать ЧТО НА НЕМ НАПИСАНО 😄😃, заинтересовалась лишь на пятый день, когда кожа головы НЕИМОВЕРНО ЗАЧЕСАЛАСЬ И ПОКРАСНЕЛА», — пожаловалась телеведущая.
Блондинка получила серьезную травму. «Приговор мастера Инала 👍 💋был страшным — ожог кожи головы🙀, оказалась, что мыла голову „химическим пиллингом“😱🤪😜😝, теперь лечу кожу и волосы 😯😬», — завершила историю Борисова.
Многочисленные подписчики пожалели телеведущую. «Выздоравливайте быстрее!», «Ой, Дана я угораю, как вычудишь 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Моя ты рыбка», «Даночка, что ж ты так невнимательно?)))))», «Дана, вы прелесть 🙈🙈🙈», «Хахаха, аккуратнее с шампунем😂😂😂🌷🌷🌷 Даночка, выглядишь отлично! Так держать!» — высказались поклонники.
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