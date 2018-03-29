Пухлые губы без инъекций: 8 приемов в макияже

Это можно называть как угодно: эффект Кайли Дженнер, феномен филлера… Но нет смысла отрицать популярность пухлых и сочных губ. Только в 2016 году более 28 тысяч человек потратились на инъекции для их увеличения (и цифры продолжают расти). Пластические хирурги отмечают, что популярность процедуры возросла на 50 процентов с 2000 года. Но «укол красоты» — не единственное решение. Мы собрали проверенные бьюти-советы визажистов, которые помогут тебе сделать губы пухлее.

1. Зайди за линию контура

Для этого тебе понадобится карандаш, который максимально совпадает с цветом твоих губ. Но без фанатизма: просто немного выйди за пределы естественной линии. Затем заполни контур этим же карандашом и добавь немного консилера в центр.

2. Сделай контуринг

Да-да, контуринг губ, ты не ослышалась! Классический трюк — использовать более светлый цвет в центре, чтобы создать объем.

3. Выбирай светлые помады

Мы не говорим выбросить все твои шикарные темные помады! Просто, как правило, более светлые оттенки делают твои губы пухлее, а темные — тоньше.

4. Нарисуй тень

Раскроем небольшой секрет: густые ресницы Мэрилин Монро были частью иллюзии. Ее визажист не только умело их красил, но и рисовал тень в уголках глаз для усиления эффекта. То же самое можно сделать и с губами. Используй карандаш пепельного оттенка или бронзер, чтобы создать тень от более полной губы. Она должна «падать» на область под нижней губой и вокруг углублений «лука амура».

5. Добавь сияния

Очень простой способ привлечь внимание к своим губам и улучшить их — это добавить немного хайлайтера. Подчеркни двойной изгиб верхней губы с центральным «V» и слегка «вытяни». Этот прием визуально поднимет губы и будет великолепно смотреться на фотографиях.

6. Воспользуйся блеском

Глянцевые покрытия отражают свет и автоматически делают губы более объемными.

7. Не забывай об увлажнении

Как и вся кожа, губы выглядят хуже, когда они обезвожены. Бальзамы в помощь!

8. Попробуй средства для временного увеличения

Например, масло перечной мяты или камфорное масло «работают» с теплом тела и создают эффект опухших губ. Для сексуальной улыбки можно также использовать кубики льда — холод стимулирует циркуляцию крови. Кроме того, ты можешь попробовать специальные средства для увеличения губ из ассортимента магазинов.