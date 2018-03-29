Выбор экспертов: 20 отличных шампуней не дороже 1 000 рублей

Средства для объема, гладкости и сияния волос, которые любят стилисты, блогеры и бьюти-эксперты, — в нашей новой подборке.

Шампунь для объема тонких волос Aussome Volume Shampoo, Aussie

Эксперты британского журнала Woman, среди которых знаменитый стилист Ричард Уорд (владелец собственного салона и парикмахер Кэтрин, герцогини Кэмбриджской), присудили премию за лучший шампунь для объема средству австралийской недорогой марки Aussie. Очередное доказательство простого тезиса — и в масс-маркете есть свои звезды.

Цена: около 400 руб.

Шампунь экстра-объем Extra Volume Shampoo, Moroccanoil

Салли Холмс, заместитель главного редактора американского ELLE , имела возможность попробовать если не все шампуни мира, то большинство — и остановилась на Extra Volume, обожаемой знаменитостями марки Moroccanoil. И теперь, по собственному признанию Салли, у нее волосы шелковистые, почти как у Софии Вергара.

Цена за 70 мл: около 1 000 руб.

Интенсивный питательный шампунь Top Care Repair Hydra Hair, Lisap

Итальянский бренд Lisap был основан в Милане в 1952 году. Это семейная компания, которой сейчас управляет уже третье поколение семьи Локателли. Основной фокус бренда — работа с профессионалами, поэтому весомую часть ассортимента составляют средства для окрашивания, разглаживания и завивки волос, стайлинги. И от этого уходовая линия, которая тоже есть у Lisap, становится еще более ценной. Я не люблю насыщенных ароматов, большого количества пены, обычно нужен просто работающий шампунь, который вымоет кожу головы, уберет остатки стайлингов и позволит кондиционеру или маске для волос завершить начатое дело. Hydra Hair именно такой. Имеет очень сдержанный, сладковатый аромат, экономно расходуется и почти не пенится. Волосы после него не сухие. Важно: шампунь очень деликатный, нет ощущения «скрипа» волос, при этом мои тонкие пряди сохраняют объем. Причина такого эффекта в составе. В нем есть, например, экстракт папируса, который имеет кондиционирующие свойства.

Цена: 718 руб. (250 мл)

Мягкий шампунь-уход для волос Gentle Conditioning Shampoo, Caudalie

Самый нежный и деликатный на моей памяти шампунь я люблю использовать второпях — он настолько хорошо смягчает волосы, что кондиционер после него зачастую не нужен. При всей своей натуральности и деликатности волосы и кожа головы очень хорошо очищаются, становятся блестящими и послушными. «Звезда» всех средств Caudalie — виноград — присутствует и в составе шампуня. А если точнее, среди ингредиентов есть виноградный уксус и экстракт косточек винограда — они ухаживают за волосами, укрепляют и защищают их от внешних агрессивных воздействий и дают эффект легкости. Дополнительный бонус — приятный аромат цветков винограда, который ощущается на волосах в течение дня.

Цена: 875 руб.

Обновляющий шампунь Elements, Wellа

Зимой мои волосы становятся сухими и ломкими, поэтому каждый сезон нахожусь в вечном поиске увлажняющего шампуня, который восстановит водный баланс кожи головы и самих волос. Этот шампунь справился с задачей на пятерку. Он не утяжелил волосы, и расчесать их было гораздо проще. Ради эксперимента я не использовала кондиционер после мытья головы, а высушила волосы феном, предварительно нанеся несмываемый уход из этой серии. Волосы оставались гладкими и увлажненными, а грязниться стали меньше.

Цена: около 600 руб.

Шампунь для интенсивного блеска Professionals Oil Reflections, Wella

Легкий увлажняющий шампунь предназначен именно для создания блеска на волосах. Специальная технология EDDS защищает кутикулу от свободных радикалов, а масло камелии и экстракт белого чая настолько мягко очищают волосы, что средство подходит даже для окрашенных волос. У шампуня легкий свежий аромат, он обильно пенится.

После применения волосы будто скрипят, но эффект не такой, как от шампуней для глубокого очищения. Тут скорее полировка. Появляется небольшой объем волос. Волосы действительно блестят, не путаются. Думаю, что на средство можно надеяться, когда нужен именно вау-эффект: придать волосам хороший и здоровый вид «на выход». Хотя подойдет и для частого использования, если будете регулярно использовать увлажняющие маски и кондиционеры.

Цена: 819 руб.

Шампунь для стимуляции роста волос Shampoo Stimulating hair growth for normal scalp, Lundenilona

В этой линейке есть средства для трех типов кожи головы: сухой, нормальной и жирной. Я тестировала шампунь для нормальной кожи головы. У него приятный, немного сладковатый запах. В составе имеется экстракт белого люпина, который борется со всеми видами алопеции и благотворно влияет на цикл жизни волоса. Протеины амаранта отвечают за восстановление гидролипидного слоя, пантенол и масло ши увлажняют и укрепляют волокно волоса, а витамины В5, В6 и комплекс из морских водорослей восстанавливают защитные механизмы кожи головы. Шампунь очень приятный и мягкий, волосы после него легкие, но увлажненные, нет чувства стянутости кожи головы. После укладки лежат отлично и не пушатся. Что касается чудодейственного эффекта стимулирования роста волос, то на него нужно время, хотя бы несколько месяцев. Но отзывы довольных клиентов с результатами до и после пестрят и на официальном сайте.

Цена: 990 руб.

Восстанавливающий натуральный шампунь для волос Alladale, Natura Siberica

Аккуратная, минималистичная, белая упаковка — все, как я люблю. Содержимое баночки тоже порадовало. Шампунь перламутрово-жемчужного цвета, в меру густой, хорошо распределяющийся по волосам. У него травяной, кисло-сладкий аромат. Средство не утяжеляет волосы, но и мягко их очищает, не превращая в мочалку. После мытья пряди не путаются, но нуждаются в кондиционере. Питательную функцию в шампуне выполняет экстракт чертополоха в составе.

Цена: 319 руб.

Шампунь с экстрактом листьев баобаба, Yves Rocher

Так сложилось, что мне почти не удается найти качественные бюджетные средства, которые бы работали на пушащихся волосах. Но уже во второй раз средства Yves Rocher дают фору премиальным. Первое средство — бальзам-ополаскиватель с мальвой из серии Volume. А второе — шампунь с экстрактом баобаба для вьющихся волос. Он не утяжеляет, но визуально пряди выглядят более плотными. Не могу сказать, что они превращаются в идеальные естественные кудри (такое под силу только стайлингам), но прическа выглядит действительно аккуратной. За блеск и питание отвечает экстракт баобаба в составе. У Yves Rocher есть целая серия средств с этим компонентом.

Цена: 380 руб.

Шампунь Balance Pure Purifying Shampoo, Wella

Производители заявляют — шампунь обеспечивает глубокое очищение волос и кожи головы от накопившихся внешних загрязнений и стайлинговых средств. Я пользуюсь им один-два раза в неделю, этого вполне достаточно, чтобы кожа головы оставалась чистой и не пересыхала. Хотя в составе есть экстракт лотоса, увлажняющий волосы, а также кератин — тонизирующий и восстанавливающий компонент.

Сам шампунь прозрачный — при контакте с водой мгновенно превращается в обильную пену, поэтому даже для длинных волос хватает небольшого количества. Лично мне очень понравился приятный цветочный аромат, который напомнил изысканный парфюм. Но главный бонус — результат. Волосы становятся мягкими и блестящими, как после полноценного ухода.

Цена: 465 руб.

Успокаивающий шампунь-уход Dercos Ultra-Soothing Shampoo, Vichy

Успокаивающий шампунь без сульфатов предназначен для нормальных и жирных волос, при этом производитель выделил три типа повреждения: механические (от резинок и расчесок), тепловые (от фенов и утюжков) и химические (от красок и неправильно подобранных средств). Любой из этих типов повреждения приводит к дискомфорту кожи головы. Тут-то и приходит на помощь шампунь от Vichy.

Средство не только успокаивает кожу, но и усиливает ее сопротивляемость вредным воздействиям. Текстура у шампуня гелевая, пахнет приятно и ненавязчиво: белыми цветами, цитрусовыми, сандаловым деревом и мускусом.

Хоть и не содержит сульфатов, пенится очень хорошо и с первого раза хорошо очищает волосы. Состояние кожи головы я решила проверить тепловым тестом — посушила волосы феном. Ощущения стянутости или дискомфорта не возникло, а волосы оставались чистыми в течение двух дней — не пришлось менять режим мытья головы. Отличная находка для тех, кто в постоянном поиске шампуня, который очищал бы голову одновременно бережно и интенсивно.

Цена: 842 руб.

Очищающий шампунь с крапивой, Yves Rocher

Еще в детстве, проводя каникулы на даче, мы с подружками ополаскивали волосы отваром из крапивы, приготовленным своими руками. Так что я не понаслышке знаю о полезных свойствах этого растения. Помимо того, что крапива укрепляет волосы, стимулирует их рост и улучшает структуру, она еще и регулирует жирность головы, предотвращает появление перхоти и делает волосы блестящими и шелковистыми.

Мне нравятся травяные ароматы, поэтому запах шампуня сразу пришелся по душе. Средство густое по текстуре и хорошо пенится, но мне не хватает одного раза — наношу его дважды. Волосы становятся очень чистыми, рассыпаются и блестят. И этот эффект сохраняется на несколько дней.

Цена: 380 руб.

Очищающий шампунь для жирных волос, Londa Professional

Зимой у моих волос две беды — они становятся сухими и ломкими, а корни периодически жирнятся так, что на голове можно пожарить картошку. А если серьезно, шампунь меня просто спас — уже после первого применения корни стали дольше оставаться чистыми, несмотря на холода и необходимость носить теплую шапку (главный враг красивой укладки). Кроме того, волосы стали блестеть и выглядеть напитанными — это заслуга масла жожоба. Его бояться не стоит — тот факт, что корни быстро становятся жирными означает, что им не хватает влаги, поэтому масло здесь — лучший помощник. А экстракт белого чая сделает волосы блестящими, как будто вы только что из салона красоты. Правда, и увлекаться не стоит: чередуйте с обычным шампунем.

А о шампунях, подходящих для ежедневного применения, мы писали здесь.

Цена: 410 руб.

Шампунь-уход против перхоти Anti-Reccurence Dandruff Shampoo Pomegranate Bark, Yves Rocher

У меня нет перхоти, но для профилактики я раз в две недели мою голову глубоко очищающим шампунем, так как в подростковом возрасте страдала от периодического возникновения этого «недуга». По консистенции шампунь густой — светло-зеленого цвета, хотя ожидаешь увидеть другое оттенок, ведь в составе экстракт гранатовой корки.

Мои волосы жирные у корней, и шампунь с этим отлично справляется (за это спасибо салициловой кислоте в составе) и в меру подсушивает корни, не делая их сухими. Еще один бонус — в составе нет парабенов и силиконов. После шампуня волосы отлично расчесываются, блестят и приятно пахнут гранатовым маслом.

Цена: 480 руб.

Твердый шампунь «Новинка», Lush

До Lush я ни разу не пробовала твердые шампуни. Эта затея казалась неудобной (люблю флаконы с внушительными помпами) и неэкономичной. На самом деле все куда проще, чем кажется. «Кругляша», напоминающего пирожное макарон, хватает на 4-5 применений, даже при неоднократном нанесении шампуня за один раз. Он очень хорошо пенится (прямо, как пена для ванн) — в составе есть лаурилсульфат натрия. Если предыдущий факт вас не смущает, то скажу также, что очищает средство на «ура!».

После применения волосы как будто скрипят, но кожа головы не пересушена. Я использую его один раз в неделю (хотя производитель говорит, что оно подходит и для ежедневного мытья), затем кладу на сухую подставку, чтобы шампунь подсох и убираю обратно в упаковку. Это очень удобно, если вы путешествуете с ручной кладью, например, и берете с собой только свой собственный шампунь. У средства от Lush очень терпкий, пряный аромат. Все благодаря парфюмерной композиции, состоящей из крапивы, розмарина, гвоздики и корицы.

Цена: 570 руб.

Ревитализирующий шампунь с экстрактом помидора, Vegetable Beauty

Можно ли чем-то удивить бьюти-редактора? Оказывается, можно — шампунь бренда Vegetable Beauty прямое тому доказательство. Органическое средство без минеральных масел, силиконов, сульфатов и парабенов в составе отлично пенится и прекрасно очищает кожу головы. Консистенция легкая и слегка водянистая, но при этом для образования пены нужна всего капля.

У него умопомрачительный запах натуральных трав — ни единой «химической» нотки. Основные действующие ингредиенты в составе: экстракт томата, бамбука и женьшеня. Средство работает отлично даже без кондиционера — придает блеск по всей длине. За две недели использования пропало шелушение кожи головы, волосы стали более послушными и гладкими. Отдельное «спасибо» за объем у корней — шампунь решил мою основную проблему».

Цена: 420 руб.

Шампунь Tar «Деготь», Librederm

Шампунь от Librederm — из разряда «тяжелой артиллерии». Он безжалостно расправляется с жирной кожей головы, перхотью, шелушениями и прочими неприятностями — а его постоянное применение восстанавливает функции сальных желез, ускоряет процессы заживления кожи и даже препятствует выпадению волос.

Моя кожа головы, к счастью, не знает таких проблем, но в качестве профилактики я периодически перехожу на шампуни для глубоко очищения и пилинги для кожи головы. В данном случае производитель тоже рекомендует не увлекаться и использовать шампунь курсами — не дольше пары месяцев. А вот сладкого фруктового аромата лучше не ждать — шампунь пахнет, как старое-доброе дегтярное мыло.

Цена: 533 руб.

Шампунь Absolut Repair Lipidium, L’Oréal Professionnel

Профессиональная косметика для волос L’Oréal «выдает» все секреты своей работы в названиях. В случае с Absolut Repair Lipidium («абсолютное липидное восстановление») верьте этим трем словам: шампунь и бальзам действуют как салонный уход вроде ботокса для волос. Отличие в сроке эффекта — ботокс срабатывает за час, шампунь с бальзамом — через две недели. Плюс второго варианта в минимальном химическом воздействии на структуру волос. Открываешь шампунь — и чувствуешь запах садовых лилий. Вспениваешь золотистое средство в ладонях — и получаешь гигантское количество пузырьков. В составе есть силиконы, которых не стоит бояться, — они уплотняют волосы снаружи и не воздействуют на внутреннюю структуру. Предупреждаю — тонкие волосы шампунь питает маслом жожоба так активно, что они могут показаться вам жирными. Рекомендую тщательно смывать средство теплой водой и сушить волосы махровым полотенцем с упругим ворсом.

Цена: 850 руб.

Шампунь Fully Loaded, TIGI Bed Head

Люблю этот бренд за яркие, стильные и порой необычные упаковки, дерзкие и меткие названия и wow-эффект. Оба средства из линейки Fully Loaded по текстуре напоминают желе и пахнут жвачкой «Hubba-Bubba» со вкусом лесных ягод: ароматы сразу же вернули в детство. Шампунь не сильно пенится, но это не сказывается на его способностях. Главная задача — обеспечить прикорневой объем, и с этим он прекрасно справляется, а кондиционер оказывает дополнительную помощь и способствует легкому расчесыванию волос после мытья. Их можно просто высушить с помощью фена и круглой расчески (этим супер-хаком со мной поделился известный российский парикмахер-стилист Роман Моисеенко, другие хитрости идеальной укладки по его рецепту можно прочитать здесь), и вот вам объем без лишних движений. Восторг!

Цена: 905 руб.

Очищающий шампунь-глина So Clean, Organic Kitchen

Я люблю баловаться со средствами Organic Kitchen. Веселое оформление, тягучие текстуры, безобидная цена — можно тестировать маски, гели для душа и скрабы хоть каждую неделю. Несерьезным мое увлечение было до первого использования шампуня-глины So Clean. Он очень плотный, больше напоминает желе, а не глину, пенится, как сумасшедший, и классно очищает кожу головы. Такой уход я делаю раз в две недели, чтобы сберечь результат окрашивания. После наношу бальзам и получаю мягкие (даже слишком) волосы и объем у корней.

Цена: около 70 руб.