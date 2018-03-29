Почему макияж у звезд всегда отлично выглядит на фото?

Марина Архипова, визажист «Фотокамера, как известно, врать не умеет, она смотрит прямо в лицо — значит, отступать некуда! Поэтому звездная богема, в особенности голливудские актрисы, знают множество секретов макияжа. Но еще больше они знают о физиологических особенностях своего лица. Когда нет возможности обратиться к визажисту, они могут сделать make-up самостоятельно. Прихорашиваясь у зеркала, поп-дивы точно определяют, где положить темную пудру для углубления деталей лица, а где подсветить хайлайтером, подчеркивая свои индивидуальные особенности.

Публикация от Alicia Vikander (@aliciavikanderdaily) 26 Фев 2017 в 11:00 PST Кстати, давно замечено, что хайлайтерами пользуются практически все звезды. Это средство делает их лица нежно фарфоровыми и без фильтров «фотошопа». А знаете, чего не боятся знаменитые красавицы? Они не боятся румян. Розовые щечки очень молодят и еще ни одной фотографии не испортили!

9 главных кистей для макияжа: какая для чего нужна

Самое главное в звездном макияже правильно расставить акценты. При интенсивных smoky eyes, никто и никогда не «наденет» красные губы. Иначе критики не миновать! И наоборот, яркие губы требуют мягкого решения глаз. И звезды об этом помнят всегда. Верный способ не ошибиться с макияжем в ответственный день выхода на красную дорожку — это выбрать проверенную схему, которая работала годами и десятилетиями. Часто используемые образы — Мэрилин Монро Одри Хепберн , даже эпатажный образ Твигги всегда воспринимаются как что-то дорогое, качественное и достойное.

Публикация от Giovanna Battaglia Engelbert (@bat_gio) 21 Мар 2018 в 2:02 PDT Еще один профессиональный секрет звезд: насыщенность макияжа по краскам на лице должна быть чуть выше обычного, потому как фотоаппарат «съедает» существенную часть цвета, делая лицо плоским. И, конечно, кроме «боевой раскраски», звездам нужно учитывать целостность образа. Когда во всем — в костюме, макияже, прическе есть единая, выдержанная концепция, то и смотреться все будет безупречно.

Как создать весенний макияж? Советы звездного визажиста

Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» Совет от визажиста: как идеально нанести на губы красную помаду в стиле Мэрилин Монро? Просто нанести на губы яркий цвет помады — недостаточно. Идеальную форму, гладкость и стойкий результат на губах тебе обеспечат тщательно проведенные работы:

Питательный бальзам для губ. Лучше пусть он будет прозрачный, чтобы выбранный цвет помады никак не менялся. Этот помощник особенно необходим весной, когда губы часто трескаются и выглядят покусанными. Бальзам должен пожирнее напитать кожу, чтобы она не шелушилась. Тон полупрозрачный или крем-пудра помогут тебе затонировать губы. Карандаш в тон помады. Не спеша обведи им контур губ, слегка растушевывая его к центру. В итоге получится эффект чуть закрашенных губ, но главное — карандаш поможет твоей помаде держаться долго и не растекаться по краям. Помаду всегда наноси с нижней губы, двигаясь от центра к краям, аккуратно распределяя цвет по краям. Матовый эффект получишь, если нанесешь сверху прозрачную пудру. Только осторожнее, не переборщи! Пудры должно быть умеренное количество. И кисточку выбирай пушистую для более легкого нанесения. Кстати, пудра в этом случае также играет роль фиксатора цвета, благодаря которому он будет дольше держаться».