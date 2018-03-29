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Кен показал, как ему делают укладку и макияж
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Кен показал, как ему делают укладку и макияж 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Все — как у людей, только еще красивее.
Ухаживать за своими лицом и волосами, постоянно держать их в привлекательном виде — задача непростая и для людей, а что уж говорить, если ты — человек-кукла. Вот и живое воплощение Кена на Земле, он же 34-летний уроженец Бразилии Родриго Алвес поделился с подписчиками своего Instagram небольшими видео в Stories, на которых видно, как он ухаживает за собой, а именно наносит макияж и делает укладку перед съемками на ТВ.
И что же? Все — как у людей, но, может, в чем-то более профессионально, каждый день себе такую роскошь точно не позволишь. Взять хотя бы первый отрывок, на котором местный мастер из Сан-Пауло по имени Бруна полирует нанесенный грим специальной профессиональной насадкой, распыляющей горячий воздух и закрепляющей тем самым эффект.
Макияж Родриго отполировали с помощью специальной насадки, распыляющей горячий воздух
Помаду Кену наносят по всем правилам, то есть кисточкой
Укладку делают одновременно феном и расческой
И во время косметических процедур не расслабишься: все время приходится держать камеру и снимать себя любимого
А вот и результат! Красавец, как и положено настоящей кукле
В остальном все тоже профессионально: помаду Кену наносят по всем правилам — кисточкой, а укладку делают с помощью фена и расчески. Получившийся образ очень подходит к его черно-белому костюму с бантиком от Prado. Только вот на макияж и прическу Родриго мог бы столько времени не тратить: как был красавцем, так и остался. Все-таки Кен некрасивым быть не может по определению, даже если на нем ни капли косметики, а волосы растрепаны.
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