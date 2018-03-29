Правила посещения солярия

Всем хочется выглядеть красиво и привлекательно вне зависимости от погоды за окном. Дерматологи заявили сайту МедикФорум, что такая красота зависит еще и от оттенка вашей кожи. Очень многим нравится достаточно загорелая кожа. Так, летом вы всегда сможете проводить по несколько часов на солнце, добиваясь при этом ровного загара. Но что делать, если хочется выглядеть сногсшибательно и есть необходимость получения загорелого оттенка кожи, а на улице совсем нет солнца и вдобавок еще холодная зима? В этой ситуации есть один выход — вы можете посетить солярий. Желательно, чтобы у него был свой сайт, где можно ознакомиться с подробной информацией по установленному там оборудованию. Здесь за достаточно короткий период времени, вы приобретете нужную вам загорелую кожу. Не забывайте о том, что за единственное посещение солярия, вы не сможете добиться необходимого результата. Добейтесь сначала ровного оттенка. На это потребуется приблизительно четыре или шесть раз посещения. Нормальная студия загара всегда позволит себе недорогой сайт, чтобы донести до посетителей правила посещения своего солярия. После того, как вы получите нужный вам оттенок, пару раз в неделю приходите в солярий для того, чтобы поддерживать оттенок. Чтобы не быть разочарованными сразу во всех соляриях, вам необходимо выбрать наиболее достойный вариант из всех предложенных. Позаботьтесь о том, чтобы тот солярий, который вы собираетесь посетить, был оснащен лампами довольно низкого давления. Также очень важно соблюдение гигиены и чистоты лежаков после процедур, использованных различными людьми. В соляриях обязательно должна производиться дезинфекция различных приспособлений. Обратите внимание на то, есть ли в солярии специально предназначенные лампы для загара лица. Если таковые отсутствуют, то лучше всего потратьте еще немного вашего свободного времени и поищите более подходящий вариант, потому что без таких ламп, вы будете ходить с носом красного цвета. А это, в свою очередь, очень вас разозлит. После того, как вы найдете для себя самый удачный солярий, посетите его и потом спокойно наслаждайтесь полученным результатом. С помощью соляриев разного рода, вы сможете очень быстро придать вашей коже красивый цвет, совершенно без вреда вашему здоровью. Даже наоборот, солярии очищают кожу и значительно помогают в разогреве ваших мышц. Ранее эксперты назвали чрезмерную тягу к солярию психическим расстройством.