172-килограммовая девушка стала королевой красоты

15-летняя девушка из Луисвилля сумела стать победителем конкурса красоты для инвалидов, который накануне проводился в Миссисипи, и это несмотря на то, что ее вес составляет порядка 172 кг. Теперь она готовится к соревнованию Miss Amazing национального масштаба, а состоится мероприятие на просторах Чикаго.

Американка страдает от синдрома Прадера-Вилли, передающегося наследственным путем. а среди его симптомов имеются лишний вес и проблемы в речевом развитии. Данный синдром встречается раз на 12-15 тысяч новорожденных, а также часто он сопровождается наличием у больного неотступающего чувства голода.

Частое и бессистемное поглощение пищи в паре с нарушенным метаболизмом провоцируют ожирение, и часто дети в юном возрасте страдают от избыточного веса.

Анна Хэнкинс в свои 15 весит 172 килограмма и для нее проблема лишнего веса является слишком серьезной. Девушка изо всех сил старается ограничивать себя в питании и придерживается диеты, но ее усилия не помогают побороть проблему. Анна подвергается частым насмешкам сверстников и страдает от этого, но все равно находит в себе силы заниматься любимым пением и выступать на сцене. Участие в концертах помогает девушке прибавить уверенности в своих силах и перестать стыдиться появления на публике. Конкурс красоты Miss Amazing не единственный, где подросток одержала победу, ведь она с 9 лет участвует в подобных мероприятиях, одержав в сумме три победы.

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Анна Хэнкинс радуется не только выступлениям, но и непосредственно подготовке к мероприятию, что доставляет ей значительное удовольствие. Девочка научилась ощущать себя красивой с макияжем, в платье и с прической. Все хлопоты, связанные с соревнованиями, возлагаются на плечи ее родителей, которые готовы помочь своему ребенку в любом начинании. Даже 12-летний брат Джек помогает сестре соблюдать полезное питание и заботится о ее здоровье.

Участие в конкурсах красоты физически тяжело даются для Анны, поэтому ей приходится с целью поддержания сил использовать кислородную подушку. Большой вес не позволяет девушке нагибаться, дабы зашнуровать себе обувь или поправить одежду, однако она продолжает участвовать в таких мероприятиях, потому что это приносит ей удовлетворение.