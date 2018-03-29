Юлия Энхель: «Я горда, что стала единственной иностранкой из России, которая напрямую работает с японцами»

Создательница Enhel Group Company и девушка, которая рассказала всей России о пользе водородной воды, Юлия Энхель поделилась опытом работы с японскими компаниями и объяснила, какие компоненты в составе азиатской косметики необходимы русским девушкам.

Компании Enhel Group четыре года. Не очень большой срок для бизнеса, но за этот период вы совершили настоящий рывок: кроме водородной воды компания пополнилась собственной косметической серией Enhel Beauty. Сейчас ваше производство сосредоточено в Японии. Расскажите, как все начиналось? Сложно ли было договориться с японскими партнерами?

Да, за четыре года мы невероятно выросли! Но сейчас вспоминаю, как все начиналось, и понимаю, что было трудно. Самая главная сложность тогда состояла в том, что я иностранка. А от ведущих японских компаний очень сложно добиться согласия на вывоз из страны ценных рецептов красоты и долголетия. Здесь важно правильно позиционировать свою миссию. С японцами работать сложно, но ты чувствуешь, что перед тобой всегда стоит профессионал. Важно подстраиваться под их менталитет. Очень многое японцы воспринимают иначе. Они сдержанны, улыбка — проявление вежливости, но это еще не значит, что тебе рады.

По правде говоря, я горда, что единственная иностранка, которой удалось напрямую начать работать с японцами и привезти их эксклюзивные технологии в Россию, качественно меняющие систему питания и ухода за собой. Думаю решающим фактором в принятии решения в пользу моей компании у японцев стало то, что мы не экономим на научной базе, проводим масштабные и дорогостоящие исследования.

Одно из направлений работы компании — водородная вода и аппараты для ее производства. Расскажите, чем она хороша?

Если упрощенно рассказывать о процессе насыщения воды водородом, то это выглядит так: электролиз высвобождает «родную» молекулу водорода из воды и дополнительно насыщает ее водородом в виде газа. Именно он нейтрализует свободные радикалы, и, как следствие, выводятся шлаки и улучшается метаболизм.

Сейчас врачи рекомендуют пить 2-2,5 литра воды в день. Так вот водородной воды можно пить 1,5 литра, и эффективность будет выше. Один стакан водородной воды равен шестью стаканам обычной. А еще она здорово помогает спортсменам восстанавливаться после тяжелых нагрузок и не только, по этой же причине ее пьют до и после тренировок.

Где сейчас можно попробовать водородную воду, если у меня дома, например, нет аппарата для обогащения воды кислородом?

В ресторанах! «Недальний Восток», «Vogue cafe», «Valenok», «Tatler club», «Сыроварня», «Царская охота», «Чердак», «Novikov», «Белое солнце пустыни», «Аист».

На самом деле, мы провели большую работу, чтобы рассказать о пользе водородной воды. Понятно, что к любому новому продукту люди относятся скептически, тем более, когда он обещает чуть ли не мгновенный эффект. Но за четыре года сработало сарафанное радио и нас поддержали многие известные и обычные люди. Совсем недавно я вновь почувствовала эту поддержку.

Было очень приятно, когда знаменитые россиянки размещали посты с хэштегом акции на своих страницах, чтобы привлечь внимание подписчиков к экологической проблеме.

Одним из главных событий в этот день стал благотворительный аукцион Елены Перминовой , который я поддержала уникальными лотами — аппаратами по обогащению воды водородом. Все средства от их продажи перечислены маленькой девочке Виталии Гриченко, нуждающейся в средствах на лечение генетического заболевания.

Как руководитель большой бьюти-компании, чему вы научились у японцев?

Японцы делают свою работу более чем добросовестно. Знаете почему «сделано в Японии» — это гарант качества? Японцы любят себя и гордятся тем, что делают. Нам есть, чему у них поучиться. Сейчас я совершенно по-другому веду дела. Я трудоголик, но не закопаться в работе помогает тайм-менеджмент. По убеждению японцев, жизнь нейтральна и мы сами придаем ей разные оттенки, выбираем краски — все в наших руках.

У меня есть распорядок дня, который я нарушаю очень редко: тренировка — днем, работа с партнерами — рано утром и после обеда, мероприятия — вечером. Очень важно собрать вокруг себя многофункциональную команду и поставить перед ней четкие ориентиры. А еще не нужно мешкать перед поставленной задачей: начните делать и дальше процесс пойдет сам собой.

Во время учебы в университете вы похудели на 25 кг. Как вы сейчас питаетесь и тренируетесь, чтобы сохранить вес?

Звучит как навязчивая идея, но я большое внимание уделяю метаболизму. Если вы соблюдаете водный баланс, организм работает как часы. Я постоянно пью водородную воду. Так организм получает необходимые компоненты, и шлаки выводятся гораздо быстрее, к тому же после тренировок мышцы не так сильно болят. А тренируюсь я в любимом World Class Жуковка. За качеством моих занятий следит тренер. Конечно, есть универсальный комплекс упражнений, который должен подойти каждому. Но у всех разные цели, поэтому начинать тренироваться нужно с тренером. Возьмите хотя бы пару занятий, чтобы понять в каком направлении двигаться.

Я вообще не ем жирное. Теперь даже не хочется! Перепробовала много диет и поняла, что мне комфортно, когда организм насыщается ягодами и овощами, то есть действительно полезной едой.

Еще у меня есть такой хак: если хочется есть, пожуй зелень! Это полезно и притупляет чувство голода.

Перед едой всегда выпиваю стакан водородной воды, но никогда не запиваю еду. Пищевые привычки — это прежде всего дисциплина: если вы будете придерживаться собственной схемы, взамен получите красивое тело.

Я не призываю девушек за один день отказаться от всех соблазнов. Переходите на правильное питание постепенно, так вероятность срывов будет значительно меньше. Замените сладости на фрукты, сахар — на стевию. Ешьте маленькими порциями, но часто (5 раз в день), и позвольте себе перекусить черным шоколадом, например. Мой любимый десерт — японские сладости моти и вагаси. Их делают из растительного желатина агар-агара. Еще очень люблю готовить ягодные желе, но ем их только до 12.00.

Расскажите о своих любимых бьюти-средствах и процедурах для тела и лица.

Любимое средство для лица — водородная платиновая маска Enhel Beauty — настоящая вакцина молодости. Очень мощно стимулирует активную выработку коллагена, сокращает морщины и устраняет дряблость кожи, предотвращает ее сухость. Всего несколько минут — и кожа выглядит потрясающе: мгновенный лифтинг и ровный тон.

Для ухода за телом использую водородную соль для ванн Enhel Beauty. Это как погрузиться в геотермальный источник в Японии — фантастически расслабляет, омолаживает, делает кожу гладкой и упругой и даже уменьшает пигментные пятна.

Сейчас мы всей командой обожаем новый тренд в косметологии — сквалановое масло. Я люблю использовать его после процедур для тела — оно здорово усиливает действие всех полезных компонентов, увлажняет, смягчает и питает. Впитывается без остатка! Кстати, технику массажа я также переняла у японцев. Он начинается с массажа ног (чтобы разогнать кровь), затем прорабатывается зона спины, декольте и шеи. Тут главное — механика, внимание уделяется проработке каждой зоны.

Многие средства Enhel Beauty основаны на действии молекулярного водорода. Как он работает в составе косметики?

Молекулярный водород — это мощнейший антиоксидант и проводник полезных компонентов. До сих пор в косметологии не было ни одного неинвазивного метода, который бы помогал провести крупную молекулу гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи, она оставалась в верхних слоях и желанного эффекта так и не удавалось добиться. Так вот при взаимодействии с молекулярным водородом абсолютно все полезные компоненты проникают в глубокие слои кожи.

Одно из самых популярных средств Enhel Beauty — золотая маска. Как появилось это средство и в чем его ценность?

Любая девушка оценит эстетику маски — в ее составе сусальное золото 2,4 карат. Оно также обработано водородным агентом, чтобы все компоненты проникали глубоко в кожу. А это фуллерен, плацента, гиалуроновая кислота, коллаген, Q10 и витамин Е. Это anti-age средство №1 в Японии!

Японская косметика очень ценится во всем мире. Но наш тип кожи и образ жизни кардинально отличаются. В таком случае способна ли японская косметика на 100% решить проблемы, например, русских девушек?

В Японии я очень люблю исследовать торговые центры на предмет новых бьюти-брендов, но всегда смотрю, чтобы на упаковке была пометка «на экспорт». Азиатский тип кожи значительно отличается от нашего. У жителей Японии кожа плотнее, чем у россиян, и склонна к пигментации. Вся местная косметика создается с учетом этих потребностей. Мы тщательно изучали этот вопрос, запуская бренд Enhel Beauty.

Славянки должны искать в составе средств керамиды (создают физиологичную пленку и препятствуют дегидратации кожи) и сквалан (экстракт из печени глубоководной акулы, который питает, восстанавливает кожу и задерживают в ней влагу).

Такие компоненты, как EGF (эпидермальный фактор роста) и фуллерен увлажняют кожу, повышают ее тонус и клеточный иммунитет, способствуют образованию новых клеток.

Расскажите о ваших любимых бьюти-местах в Москве?

Конечно, это World Class Жуковка, Prive 7, Мильфей, White Fox, Aldo Coppola, Wellness club Nebo, Grand Palace beauty. Их довольно много и все любимые!

Текст: Юлия Козолий