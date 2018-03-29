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Тайра Бэнкс призналась, что сделала ринопластику
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Тайра Бэнкс призналась, что сделала ринопластику 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Белла Хадид, Жизель Бундхен, Наоми Кэмпбелл… Кого удивит чистосердечное признание этих звезд в сделанной когда-то ринопластике? Весьма сомнительный повод для откровения, учитывая, что каждая вторая девушка в Голливуде и на подиуме хотя бы раз в жизни посетила пластического хирурга, чтобы исправить в себе какое-нибудь досадное несовершенство. Правда, половина из них потом почему-то яростно отрицает этот факт, но снимки «до и после» говорят об обратном. Как и в случае с Тайрой Бэнкс: американская супермодель лишь недавно позволила себе признаться в том, что как-то раз тоже наведалась в клинику пластической хирургии.
В мемуарах «Совершенство — это скучно» Тайра заявила: «Искривленная перегородка доставляла мне дискомфорт. Я не могла нормально дышать, поэтому сделала косметическую операцию. Я признаю это. Мои волосы и нос ненастоящие. У меня есть мужество говорить правду». Также Тайра добавила, что скептически относится к отсутствию макияжа: в конце концов, она, как модель, нуждается в нем постоянно, поэтому спросите о естественной красоте кого-нибудь еще.
Кстати, о естественной красоте: Бэнкс отметила, что не понимает, почему женщины, обладающие ею, осуждают женщин, старающихся достичь такой красоты самыми разными способами. По мнению супермодели, это попросту несправедливо: «Если вам нравится, как вы выглядите, это прекрасно. Но если что-то вас смущает, есть множество уловок, которые сделают вас такой, какой вы хотите быть. А временно или постоянно — решать вам», — заявила Тайра.
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