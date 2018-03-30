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Наливное средство для губ и щёк
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Наливное средство для губ и щёк 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Одна из новинок минувшего сезона от компании Faberlic, представляемое ведущей молодёжной странички каталогов, бьюти-блогеру Машей Вэй — наливное средство для губ и щёк. Не оценить средство нельзя ввиду универсальности. Можно встретить подобное средство и у других брендов, хотя широкого применения оно не получило. И в качестве помады, и в качестве румян, средство весьма удачно. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что средство вполне пластично для того, чтобы нанести его на губы, но в то же время приемлемо и в качестве румян, особенно для тех, у кого сухая кожа. Подойдёт и тем, у кого она сухая. А вот если кожа жирная, лучше ограничиться использованием наливного средства в качестве помады. В качестве румян удобнее всего наносить посредством спонжа, а помады— кистью. Как правило, они к средству не прилагаются. Это, конечно, минус. Но в целом это хороший вариант для дискотеки или клуба, куда девушка направится с маленькой сумочкой— и губы подкрасить, и щёки подрумянить в случае необходимости. Или для ночёвки в гостях — такое средство 2 в 1 экономит место в сумке. Обладает и ухаживающими свойствами— предотвратит обветривание и обеспечит коже губ мягкость. Есть, правда один, но существенный недостаток— стойкостью наливное средство похвастать не может. Но своего покупателя, особенно среди самых юных модниц оно, конечно же, найдёт. Тем более, что для многих стойкость средства для макияжа губ не является таким уж и плюсом. Ранее эксперты рассказали о ванночках с ромашкой.
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