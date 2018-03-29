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Уход за ресницами
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Уход за ресницами 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Шикарный взгляд, обрамленный густыми ресницами мечта каждой девушки. Поэтому ресницам необходим должный уход и, если следовать несложным рекомендациям, вполне можно восстановить и сохранять естественную длину и густоту ресничек.
Все специалисты в один голос говорят о том, что декоративную косметику для глаз и ресниц нужно менять примерно раз каждые три месяца и не забывать использовать качественную косметику.
К примеру, обогащенная витаминами тушь не только удлинит ресницы, но и подлечит их.
Также реснички нуждаются в периодическом обогащении маслами. Отлично подойдут еженедельные процедуры из касторового, оливкового или абрикосового масла.
Наносить его следует с середины ресниц, чтобы не травмировать слизистую глаз. Еще ресницы любят, чтобы их расчесывали, таким образом, происходит стимуляция волосяных луковиц.
Следующее правило ухода за лицом знает каждая женщина — всегда убирать косметику на ночь специальными средствами для снятия макияжа и, не при каких условиях, не использовать мыло.
В настоящее время выбор достаточно велик и часто такая косметика богата питательными веществами. И не забываем пользоваться солнцезащитными очками летом.
Современный косметический рынок предлагает разнообразные виды средств ухода для ресниц. Но и важно помнить, что общее состояние организма, его здоровье влияет напрямую на ваш внешний вид.
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