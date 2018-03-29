Уход за ресницами

Шикарный взгляд, обрамленный густыми ресницами мечта каждой девушки. Поэтому ресницам необходим должный уход и, если следовать несложным рекомендациям, вполне можно восстановить и сохранять естественную длину и густоту ресничек.

Все специалисты в один голос говорят о том, что декоративную косметику для глаз и ресниц нужно менять примерно раз каждые три месяца и не забывать использовать качественную косметику.

К примеру, обогащенная витаминами тушь не только удлинит ресницы, но и подлечит их.

Также реснички нуждаются в периодическом обогащении маслами. Отлично подойдут еженедельные процедуры из касторового, оливкового или абрикосового масла.

Наносить его следует с середины ресниц, чтобы не травмировать слизистую глаз. Еще ресницы любят, чтобы их расчесывали, таким образом, происходит стимуляция волосяных луковиц.

Следующее правило ухода за лицом знает каждая женщина — всегда убирать косметику на ночь специальными средствами для снятия макияжа и, не при каких условиях, не использовать мыло.

В настоящее время выбор достаточно велик и часто такая косметика богата питательными веществами. И не забываем пользоваться солнцезащитными очками летом.

Современный косметический рынок предлагает разнообразные виды средств ухода для ресниц. Но и важно помнить, что общее состояние организма, его здоровье влияет напрямую на ваш внешний вид.