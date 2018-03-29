Ламинирование волос, что это и для чего

Мечта о здоровых, объемных и блестящих волосах есть практически у каждой женщины. Современная индустрия красоты идет в ногу со временем и предлагает огромный спектр услуг по исполнению этой мечты.

Одна из таких процедур, это ламинирование волос, выравнивание поверхностного слоя волоса, сглаживание и фиксация всех неровностей.

Парикмахеры рассказали сайту МедикФорум о том, что происходит с волосами во время процедуры.

Основные характеристики данного парикмахерского предложения заключаются в следующем: создается своеобразный защитный барьер и волос перестает терять питательные вещества, но и получать их не будет, так как он как бы запечатывается, сам волос становится более послушным и появляется естественный объем и улучшается цвет волос, появляется блеск.

Но к выбору данной процедуры следует тщательно подходить, к примеру она не принесет значительного визуального результата на здоровых волосах, в отличии от сухих, тонких и ломких волос, где эффект будет ожидаемым.

Также окрашивание будет бессмысленным, так как краска просто будет отталкиваться поверхностным слоем. Но и ламинирование имеет достаточно краткосрочный эффект и в среднем показывает результат в течение месяца.

Процедура также не рекомендуется при сильном выпадении волос и значительной длине их длине. В любом случае спектр парикмахерских услуг в области оздоровления волос огромен и грамотный специалист посоветует именно то, что подойдет именно вам.