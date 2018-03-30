A la Naturelle: Как модно краситься в этом году

Натуральный макияж, тренд за который ратуют в этом сезоне многие дизайнеры и стилисты. Он и ранее был популярен, и не единожды. Но с тех времен, появились новые средства, которые повсеместно используют визажисты, новые способы и приспособления для его нанесения. A la Naturelle: Как модно краситься в этом годуМы решили обратиться к эксперту, визажисту Центра здоровья и красоты Vобразе Олесе Поповой, и попросили открыть нашим читателям все секреты нанесения «естественного» макияжа. Блондинки Если вы блондинка, для начала определите свой тип: тёплая или холодная. Выбирая оттенки

продуктов, используемых для макияжа, стоит учитывать это соответствие (теплый или холодный тон).

Поскольку

блондинки — типаж лёгкий, прозрачный, важно не перебарщивать с количеством

продуктов и плотностью текстур. Особенно это правило важно для тональных

средств. На блондинках чересчур плотные, высокопигментированные продукты и перебор с макияжем особенно заметны.

В дневном

макияже на блондинках хорошо смотрятся бронзанты, продукты создающие легкий

эффект загара. Различные эффекты сияния. Но только при соблюдении правила использования

минимума средств и плотности (послойности) их нанесения.

Брови с четкой прорисовкой (все то безобразие, что так активно навязывается) в реальности неуместны! Лучше подчеркнуть свои природные данные, слегка (слегка!)

исправить недостатки, если необходимо. Но никакого рисования, создания

искусственной формы и тп. Создать натуральный эффект проще, если отдать

предпочтение пудровым текстурам или гелям для бровей.

Самое важное

правило в натуральном макияже для блондинок, стараться избегать чёрного цвета.

Всё, что касается карандашей, подводок, туши для ресниц — в чёрном цвете на блондинках смотрится чересчур контрастно,

а порой агрессивно и инородно. Вместо чёрного лучше отдать предпочтение

более сложным и нейтральным тонам: коричневым, серым, дымчатым.

Резюме:

натуральные оттенки, минимум продуктов, легкие текстуры, учитывать типаж.

Рыжие Рыжие

девушки сами по себе достаточно яркие. Общие правила в макияже идентичны

правилам для блондинок. Никаких плотных текстур, перебора с количеством

используемых продуктов и нанесенных слоёв. Табу на черный цвет. Важное замечание — рыжему типажу следует

избегать контурирования. Обычно продукты для контуринга и скульптурирования

имеют сероватый пигмент, что на нежной, белой или розоватой коже выглядит как пятна или грязь. Зато рыжим идут оттенки румян, которые мало кто может

использовать кроме них: рыжеватые, кирпичные. На рыжих хорошо смотрятся эффект

шиммера, лёгкого сияния и сатиновые текстуры. Не матовость! Всё сияющее

подчёркивает такую внешность.

Брюнетки Брюнеткам

как раз проще «оторваться» в макияже, используя более широкий спектр продуктов

и текстур. Допустимы высокая плотность нанесения или послойность. Смело можно играть

со скульптурированием. Брюнеткам особенно идут румяна ягодных, коралловых

оттенков, холодных розовых. Брюнеткам, в отличие от других типажей идут ярко

очерченные брови. И это тот типаж, когда допустимо использование чёрного цвета

в таких продуктах, как тушь, карандаши, подводки. Основная

особенность в натуральном макияже брюнеток в том, что им можно чуть более ярко

краситься и более вариативно, чем остальным типажам. Для того, чтобы добиться натуральности необходимо применение различных средств, и помимо декоративной косметики, важно применение основ, тональных, bb и cc кремов. В нашей подборке, на наш взгляд, лучшие средства на сегодняшний день в своем сегменте. Читайте также: Секреты макияжа звезд: видео-уроки из ванных комнат 8 осенних трендов макияжа, которые вы захотите носить уже сейчас