«Слишком идеальна»: Ким Кардашьян приняла участие в откровенной фотосессии

37-летняя американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в который раз оказалась в центре внимания. Знаменитая красавица опубликовала кадры из новой фотосессии, в которой она приняла участие. Светскую львицу раскритиковали, но на этот раз не за явный «Фотошоп», а за то, что снимки оказались… чересчур красивыми.

Ким Кардашьян не привыкать приковывать к себе взгляды людей. Она часто принимает участие в откровенных фотосессиях и пользователи соцсетей уже привыкли к тому, что красавицу можно увидеть в разных образах, в том числе и обнаженной. Хейтеры рассматривают каждый сантиметр тела телезвезды, указывая на то, что ее фигура не является такой идеальной, какой выглядит на обложках глянцевых журналов. Но недавние фотографии Ким Кардашьян обсуждают в позитивном ключе. Знаменитость позировала в одном нижнем белье, чтобы все желающие рассмотрели тело матери двоих детей. Оказалось, что на этот раз злопыхателям не к чему «придраться» — звезда выглядит просто прекрасно. Так недоброжелатели решили упрекнуть ее и за это!

Пока одни ищут места на фото, где есть ретушь, другие восхищаются формами: «Слишком идеальна, очередной „Фотошоп“?» «Красотка Ким, восхищаюсь!» «Что с тобой? Вновь липосакцию сделала?» «Такие формы не мог создать Бог!» «Да, Бог тут ни при чем, она должна быть благодарна пластическим хирургам, которые ее перекроили!» «Как бы там ни было, сейчас результат отличный — она просто прекрасна!»

Ким Кардашьян была запечатлена с визажистом Марио Дедивановичем, вместе с которым, по данным СМИ, она запускает линейку косметической продукции. Они познакомились 10 лет назад 5 апреля, потому именно в этот день товар поступит в продажу. На одном из фото можно увидеть, как Ким красит губы, но в центре внимания ее «пятая точка» внушительных размеров, которая является одним из главных хитов ее внешности. Фанаты также похвалили тонкую талию селебрити, которой она очень гордится.

Недавно Ким Кардашьян показала визажиста, который «колдовал» над ее знаменитой попой, визуально делая ее идеальной при помощи косметики. Теледива так сильно беспокоится о своей внешности, что даже написала инструкцию по уходу за собой на случай болезни.