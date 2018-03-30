Российские ученые представили синтетический аналог «кожи хамелеона»

Разработка экспертов не утрачивает своей прочности при растягивании.

Российские ученые и ряда зарубежных стран разработали гибкий материал, который способен менять цвет. Изменяется окрас у материала так же, как кожа хамелеона.

Во время экспериментов ученые применили полимерные материалы нового поколения.

Об этом сообщается в статье издания Science.

Ранее исследователи узнали, что кожа хамелеона строится на базе «высоких технологий», а именно — фотонных нанокристаллов.