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Российские ученые представили синтетический аналог «кожи хамелеона»
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Российские ученые представили синтетический аналог «кожи хамелеона» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Разработка экспертов не утрачивает своей прочности при растягивании.
Российские ученые и ряда зарубежных стран разработали гибкий материал, который способен менять цвет. Изменяется окрас у материала так же, как кожа хамелеона.
Во время экспериментов ученые применили полимерные материалы нового поколения.
Об этом сообщается в статье издания Science.
— Сейчас рано говорить о том, можно ли будет создавать мягкие ткани и кожу конкретно из этого материала, но технология управления механическими свойствами через структуру полимерных цепочек может пригодиться, — поясняет Дмитрий Иванов из Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.
Ранее исследователи узнали, что кожа хамелеона строится на базе «высоких технологий», а именно — фотонных нанокристаллов.
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