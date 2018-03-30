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Замороженная: София Вергара за 25 лет совсем не изменилась
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Замороженная: София Вергара за 25 лет совсем не изменилась 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Звезда «Американской семейки» выглядит, как четверть века назад.
45-летняя актриса решила вспомнить юность и нашла в своих архивах фото с пляжа в Майами, сделанное еще в начале девяностых, когда София была начинающей моделью. На этом снимке звезде, пожалуй, нет еще и 20 лет. Но самое удивительное, что Вергара с этого времени вообще не изменилась. Разве что перестала осветлять волосы и вернулась к натуральному цвету.
1990 год  2018 год  Такой фигуре можно только позавидовать. Недаром ее не так давно пригласили сняться для обложки журнала о красоте и здоровье. И она согласилась позировать… полностью обнаженной! Даже самые въедливые критики не смогли найти в ее фото ни одного изъяна.
Сама София призналась, что прекрасную форму ей помогают поддерживать занятия пилатесом, которые она не очень любит, поскольку даются они ей нелегко. «Это практически пытка для меня, — смеется актриса. — Но я не сдаюсь. И да — у меня нет кубиков пресса, но они мне и не нужны. У меня нет цели выглядеть как топ-модель — это потребовало бы слишком много усилий».
А еще Вергара честно рассказала, что в свои 45 гордится физической формой: «Вот она, 45-летняя женщина, которая может показать всем свое тело!» Актриса также настаивает, что она хочет выглядеть на свой возраст. «Люди говорят: „Ой, смотрите, ей не дашь больше двадцати!“ Конечно, это неправда, — признается София. — Кожа уже в возрасте совсем другая. Раньше я не знала такого слова — „поры“, а теперь знаю, и с этими изменениями приходится как-то справляться».
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