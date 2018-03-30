Как правильно ухаживать за окрашенными волосами

Sobesednik.ru узнал все секреты о том, как правильно ухаживать за окрашенными или тонированными волосами.

Покрасить волосы — самый простой способ изменить внешность. Современные средства умеют не только красить, но и ухаживать за ними. Впрочем, кое-что все-таки стоит делать дополнительно.

СПЕЦШАМПУНЬ: продлит удовольствие

В линейке любых шампуней есть средства специально для окрашенных волос. Маркетинговый ход? Не совсем. Такой шампунь, если он качественный, содержит компоненты, которые препятствуют вымыванию цвета — волосы дольше будут оставаться яркими. Тот же эффект дают кондиционеры для окрашенных волос. Парикмахеры советуют первые 10–14 дней после окрашивания пользоваться только ими и ничем больше, лишь потом добавлять в уход интенсивные средства, которые увлажняют и восстанавливают волосы.

ЗАЩИТА: берегитесь сухости

Бич окрашенных волос — пересушивание. Его нужно избегать любыми способами, поэтому лучше внести несколько корректировок в свой традиционный ритуал мытья волос.

Старайтесь использовать мягкую фильтрованную воду.

Пользуйтесь увлажняющими шампунями и кондиционерами, а пару раз в неделю — масками. Но начинать можно не раньше чем через 2 недели после окрашивания!

Перед укладкой используйте термозащитные средства — обычно это спреи, реже легкие несмываемые кремы. Особенно это касается ситуаций, когда в ход идут утюжки и щипцы, традиционно перегревающие и высушивающие волосы.

Летом следите, чтобы все средства для волос имели SPF‑фильтры. Защищайте их от солнца шляпами. Обязательно ополаскивайте после купания в морской воде.

ТОНИРОВАНИЕ: подбираем по цвету

Есть средства для ухода за волосами, предназначенные не просто для окрашенных волос, а для определенных целей — для поддержания, например, темного цвета, рыжего или для искусственных блондинок. Суть их в том, чтобы усиливать имеющийся оттенок или не давать ему ослабевать за счет появления нежелательных (например желтизны у блондинок). Такие можно добавить в уход, но лучше обсудить подбор с парикмахером, который выполнял окраску.

Важно:

Окраска — довольно серьезная процедура, учитывая использование химических веществ и степень вмешательства в структуру волос. Поэтому экономия может выйти боком. Плюс обращения к парикмахеру, а не к консультанту в магазине еще и в том, что он не только грамотно подберет средства для окраски, подготовит волосы и проведет саму процедуру, но и даст советы по использованию уходовых средств, тем самым поможет отсрочить тот момент, когда возникнет потребность освежить цвет.

Кстати:

Среди всего многообразия салонных процедур для волос есть такие, которые дополнительно защищают окрашенные волосы. Например, ламинирование. Его суть в том, чтобы каждый волос покрыть невидимой защитной оболочкой, которая препятствует вымыванию цвета, а кроме прочего, еще и придает волосам красивый блеск. Ламинирование «работает» примерно месяц, потом его можно повторить.