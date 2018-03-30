Нарисовались: Карли Клосс и Элли Бамбер с глиттером на глазах

Комментирует топ-стилист салона Bronze&Beauty Артем Мхитарян:

Элли Бамбер справилась с задачей лучше — она верно применила принцип использования глиттера: нанесла его только на подвижное верхнее веко, сделав акцент только на глаза. Цель достигнута — ничего не отвлекает от глаз. Также стоит отметить, что композиционно верно подобрана и цветовая гамма.

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Чего не скажешь о Карли Клосс — ей не стоило наносить черный глиттер на боковые части века и виски. Такой прием создал эффект неаккуратного и тяжелого макияжа. Также надо отметить, что у модели довольно широкие брови, ей стоило использовать более светлый глиттер и только на подвижном верхнем веке, чтобы облегчить взгляд и придать образу свежесть.

В прическе Бамбер тоже опередила соперницу — она смягчила эффектный и яркий макияж глаз распущенными волосами, это придало нежности образу, чего не скажешь о Карли, которая просто собрала волосы.

Есть и замечания — Бамбер стоило сделать небольшой акцент на скулах и для выразительности добавить румян, Клосс в данном случае справилась лучше. Тон лица тоже лучше нанесен у модели — нет явного перехода от лица к шеи.