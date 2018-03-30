Правила маскировки: самые эффективные пудры сезона

Пудра Bourjois Healthy Mix Powder Эта пудра содержит крайне необычный ингредиент экстракт японской хурмы (не волнуйтесь, вязать не будет). Не знаем, в хурме дело или нет, но она идеально устраняет жирный блеск и увлажняет сухие зоны лица. ЧТо особенно приятно, она абсорбирует выделения сальных желез. Еще один плюс — ультратонкая упаковка, которая вместиться даже в самый крохотный клатч (а то и в карман любимых джинс).

ПУДРА THE SHEER PRESSED POWDER La Mer Закрепляет макияж в любом месте, в любое время. Все как всегда крайне инновационно — формула The Sheer Pressed Powder создана на основе эликсира Miracle Broth и океанической глины. В итоге мы имеем легкую пудру, которая совсем не ощущается на коже, маскирует несовершенства и контролирует нежелательный блеск в течение всего дня. Плюс содержит светоотражающие пигменты, которые никогда не позволят вашему лицу выглядеть тускло.

КОМПАКТНАЯ ПУДРА С ЭФФЕКТОМ СИЯНИЯ SHIMMERBRICK NECTAR Bobbi Brown Мерцающие частицы — наша большая любовь, а пудра с ними в составе — попадание в самое сердце любого бьюти-фаната. Можно отбросить в сторону хайлайтеры и наносить на верхнюю часть скул пудру со светоотражающими частицами. Придаст нежное сияние и красивый оттенок. Ну и вообще, у нее сразу 5 оттенков — что еще надо для любителей поиграть с пигментами.

Компактная крем-пудра Erborian 0.09 Touch au Ginseng

Ваш секретный агент в борьбе против жирного блеска и не впечатляющего тона. Все потому, что она содержит экстракт женьшеня, который уже со времен динозавров известен в Корее своими чудо-свойствами. Чтобы вам было совсем хорошо и спокойно, она скроет несовершенства и улучшит текстуру кожи.

Рассыпчатая пудра CliniqueFit Post-Workout Neutralizing Face Powder

Находка для всех фитоняшек из линейки CliniqueFit, которая создана специально для адептов активного образа жизни. Линия пронизана духом спорта и заряжена на накачанную попу и 6 кубиков пресса. Пудра обеспечит вам сияющую кожу (даже если сегодня вы пропустите тренировку), не потечет на пробежке и не доставит дискомфорт даже в самый жаркий день на самом беспощадном марафоне.

Ultraceuticals CC Powder

Еще одна дань инновациям и прогрессу в индустрии — Ultraceuticals CC Powder. Совмещает функции декоративной косметики и ухода за кожей. Выравнивает тон лица, противостоит морщинкам и тусклому цвету лица, а еще не содержит парабенов, консервантов, отдушек и прочих гадостей. У пудры сразу две крышки — чтобы все было герметично и полезные вещества никуда не улетучились.

Матирующая Рассыпчатая Пудра Diaphanous Rouge Bunny Rouge Для любителей матовой кожи Rouge Bunny Rouge придумали пудру, которая контролирует выработку кожного сала и оказывает абсорбирующее действие. Способна скрыть и даже разгладить морщинки, а еще сделать цветокоррекцию лица, прямо как в фотошопе. Даешь естественный nude и здоровый цвет лица!