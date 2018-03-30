Вкусная диета Broccoli 

Точеные фигуры девушек-блогеров не мотивируют, а только удручают: их сила воли кажется беспредельной, а диеты недоступными? А почему, собственно, недоступными? Каждая из нас при должном желании легко составит себе самый правильный и эффективный рацион. Только пароли-явки надо знать.
Основа многих популярных программ похудения — сбалансированное правильное питание. Но так как психологическая составляющая очень важна, то еще и ВКУСНОЕ. До начала пляжного сезона как раз осталось время, чтобы привести себя в порядок, но не уморить с голода. Поэтому приступаем незамедлительно.
В ТОПе самых эффективных диет остается Средиземноморская. И подавляющее большинство врачей и тренеров так или иначе создают программы на ее основе. Диета на самом деле сбалансирована, обеспечивает организм всем необходимым и к тому же требует определенной физической активности. Все вместе просто не может не привести к улучшению самочувствия и прощанию с лишними килограммами.
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Условие 1. Рацион любой уважающей себя худеющей должен содержать белки. Иначе откуда взять силы на походы по магазинам, работу в условиях жесткого дедлайна, на спокойное проживание периодов ПМС и фитнес? А организму откуда черпать необходимое для наших ногтей-волос-кожи? То-то и оно! Мясо, птица и рыба, а также молочное и бобовые. При грамотном приготовлении и разумном употреблении от такой пищи только польза и никакого лишнего веса. Главное условие — это должны быть свежие и качественные продукты.
Условие 2. Жиры тоже пригодятся. Для кожи и ногтей, для сердечно-сосудистой и нервной систем, и, опять же, для нашей женской репродуктивной. Рыба жирных сортов и качественные растительные масла: оливковое, кунжутное, виноградных косточек — источники столь нужных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
Условие 3. Фрукты, овощи и зелень. Не смотрите, что они на последней позиции. Это они, наоборот, в самом основании пирамиды оказались, потому что их нужно много. Именно достаточный объем растительной пищи и придаст вашему питанию необходимое разнообразие и убережет от «депрессии худеющей», когда все пресно и надоело.
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Все это нужно любому человеку. А женщине, дополнительно занимающейся в спортзале просто необходимо. И углеводы после тренировки, кстати, тоже. Иначе организм станет восполнять силы, атакуя мышечную ткань.
Казалось бы, что же здесь нового? А вот теперь и переходим к «паролям-явкам». У самых популярных блогеров обязательно в рационе есть какая-то фишка. У кого чудо-ягоды, у кого — супербатончики, у кого молоко кедровое. И что же делать? Плакала ваша диета? Отнюдь! Радовалась и ликовала. Потому что ваш пароль www.freshbroccoli.ru.
Именно этот интернет-магазин откроет вам доступ к любой диете и к любому рациону — даже самому модному:
-экзотические ягоды и фрукты: маракуйя, кумкват, лонган, питахайя, старфрут, физалис;
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