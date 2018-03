Правила по уходу за собой весной 

Правила по уходу за собой весной

Несмотря на то, что буквально каждый знаком с пословицей «готовь сани летом, а тело — зимой», большинство оставляют все это на последний момент. Впрочем, в запасе у них еще есть пара месяцев и при должном подходе ничто еще не потеряно перед пляжным сезоном, но есть кое-что, не терпящее отлагательств. Речь идет, конечно, про заботу о здоровье и красоте кожи и волос, прошедших нешуточные испытания морозом, ветром и минимальным количеством солнца на протяжении зимних месяцев. Надеемся, наш гид по средствам и технике, которые можно и нужно использовать для ухода за собой весной, вам пригодятся и вы ворветесь в лето полные сил, здоровья и красоты.

Для нее: Braun Silk-Epil 5 Braun понимает, что красивое тело необходимо девушке каждый день — с ним она не только выглядит, но и чувствует себя превосходно и готова принять любой вызов. Именно поэтому Braun представил обновленные линейки эпиляторов Silk-épil, оснащенных инновационной технологией SensoSmartTM, которая информирует вас о необходимом давлении на кожу при эпиляции, делая ее еще более эффективной и комфортной. Благодаря специальному световому сигналу вы всегда знаете, когда нужно усилить или ослабить нажатие. Эпиляторы Braun Silk-épil позволяют удалять на срок до 4-х недель даже самые короткие волоски, которые не под силу захватить воском.

Для него: машинки для стрижки от POLARIS

Машинки для стрижки оборудованы надёжными лезвиями из нержавеющей стали. Модель PHC 0512RC может работать от сети и от аккумулятора, заряда хватает на 45 минут. Длину стрижки позволяют регулировать две насадки — минимум составляет четыре миллиметра, максимум — три сантиметра. Вторая модель из коллекции Dreams» — машинка для стрижки PHC 0924 с прорезиненным покрытием корпуса — отличается более мягким дизайном и работает только от сети. Её главное преимущество — четыре съёмные насадки, которые позволят оставить длину волос в три, шесть, девять или 12 миллиметров. Кроме того, длину можно регулировать подвижным лезвием.

Для нее: Dr.Jart+ Derma Cushion

Derma Cushion — это концептуальный уход, обеспечивающий идеальное покрытие, возможность варьировать его сияние и плотность, а также эффективный уход за кожей. Запатентованное покрытие, включающее производные кокосовых жирных кислот и протеина — более стойкое и при этом высокопластичное: тон идеально распределяется на лице и лежит как вторая кожа.

Сердце подушечки — корректирующий «плюс» с сияющим розоватым оттенком, подсвечивающий кожу и подчеркивающий ее красоту. Кушон придает коже свежесть, сияние и отдохнувший вид, скрывает недостатки и несовершенства, снимает раздражение и увлажняет кожу.

Активные ингредиенты: Низкомолекулярная Гиалуроновая Кисл ота — глубоко увлажняет кожу Вода Норденау — увлажняет и смягчаетКаламин — соединение оксида цинка и оксида железа, снимает покраснения, раздражение, оказывает успокаивающее действие Экстракт Календулы — оказывает противовоспалительное действие Масло Моринги Масленичной — обладает непревзойденными бактерицидными и обеззараживающими свойствами — заживляет повреждения кожи и снимает раздражение, при этом смягчает кожу, великолепно защищает от воздействия негативных факторов окружающей среды и нейтрализует действие свободных радикалов. Экстракт морского планктона — содержит липиды и Omega-3, альгинаты, йод, минеральные соли и витамины, увлажняет и витаминизирует кожу, стимулирует синтез церамидов в клетках и нейтрализует действие свободных радикалов.

Для него: Artisan Pure от John Varvatos

John Varvatos Artisan Pure — это свежий и мужественный аромат, в котором идеально сочетаются цитрусовые и травяные ноты. Чистота современной и естественной композиции смягчена теплыми древесными аккордами. Ведущими акцентами аромата стали петитгрейн и корень ириса.

Композиция открывается бодрящим сочетанием цитрусовых нот, среди которых испанский лимон, апельсин «Валенсия» и калабрийский бергамот. Петитгрейн, полученный из листьев, веток и нежных плодов апельсинового дерева, вносит в аромат громкий свежий аккорд.

Зелёные ноты цветов апельсина, жасмина и эфирного масла из корня ириса гармонируют с кориандром, кардамоном и кофейным деревом, создавая прозрачную цветочную и вместе с тем мужественную композицию. Базу аромата представляют древесные ноты: ирис, техасский и виргинский кедр, дерево табебуйя из Мексики и корень ангелики, а амбретта и бобы тонка делают базу более утонченной.

Для нее: двухфазная тканевая маска Garden Complex

В состав этой двухфазной маски для лица входит экстракт подсолнечника, что обеспечивает мощное питание и увлажнение кожи лица. Secret Garden Sunflower идеально подойдет для сухой и чувствительной кожи, особенно в самом начале весны, когда ей нужна особенная защита после затяжных зимних морозов и малого количества солнца.

Для него и нее: щетки FOREO ISSA™ 2 Шведский бренд FOREO представляет гаджет будущего — звуковую электрическую зубную щетку ISSA™ 2. Новика сочетает современную технологию звуковых пульсаций с непревзойденной долговечностью — теперь одного полного заряда хватает на 365 дней использования!

Главное преимущество ISSA™ 2 — технология Sonic Pulse™ и гибридная 3-D насадка из медицинского силикона и прочного ПБТ-полимера. Вместо обычных колебательных движений, которые создают стандартные электрические щетки, щетинки ISSA™ 2 передают до 11 000 звуковых пульсаций в минуту, тщательно удаляя зубной налет.

ISSA™ 2 оснащена встроенным таймером и 16 скоростями. Новая зубная щетка — легкая и компактная, заряжается через USB, что очень удобно в путешествиях. К тому же, она не нуждается в громоздкой зарядной док-станции.

Для нее: маски I'm sorry for my skin

Маски I’M SORRY FOR MY SKIN состоят из нетканного материала, пропитанного большим количеством насыщенной гелевой эссенции с уникальной нелипкой текстурой, позволяющей маскам плотно прилегать к коже.

В основе формул масок I’M SORRY FOR MY SKIN лежит уникальный по своему действию комплекс AMF™ — запатентованный комплекс длительного увлажнения кожи. Это искусственно созданная молекула, позволяющая: — Непрерывно поддерживать максимальный уровень увлажнения в течение 120 часов. — Улучшать восприимчивость кожи к другим увлажняющим компонентам, в том числе содержащимся в средствах, которые наносятся после использования масок. — Уменьшать потенциальную испаряемость влаги из клеток эпидермиса.

Тканевая же маска «Прости меня, моя кожа, за сладкое!» работает сразу в нескольких направлениях: сужение пор, увлажнение и дестресс. Она быстро выравнивает рельеф кожи, регулирует выделение себума и обеспечивает до 120 часов естественного увлажнения благодаря комплексу AMF™.

Для него: пена для Thalgo

В формуле снежной пены для душа Чудо Арктики — криоэкстракт арктических водорослей и полисахариды, поддерживающие барьерную функцию кожи. Белая, как снег, эта нежная пенка превращает душ в место для спа расслабления, оставляя на коже бархатную нежность и изысканный аромат. Подходит для всех типов кожи, даже для самой чувствительной.

Для нее: OOZOO

Новый корейский бренд OOZOO соединяет невероятную эффективность, уникальный дизайн и роскошное оформление, превращая уход за кожей в увлекательную и интересную игру с предсказуемым завершением, а именно — идеальным цветом лица, ровной кожей и невероятным удовольствием от процесса.

Мир красоты, который открывает корейский бренд, безграничен, как космическое путешествие: лучшие ингредиенты, инновационные технологии и, пожалуй, самая необычная подача смешивания ингредиентов для сохранения стабильности формул.

Активные ингредиенты: — Бета Глюкан: Основной энзим дермы и эпидермиса. Формирует защитный барьер и улучшает способность кожи удерживать вагу. — Эктоин: экстракт старейшего микроорганизма, защищает кожу как щит рыцаря! — Плаун Скальный: экстракт растения, которое имеет необыкновенную способность восстанавливаться от полного обезвоживания до нормального состояния — будто печеное яблочко снова становится свежим и хрустящим — Кератиназа С: белок с таинственных соляных болот западного побережья Кореи. Лучшая система доставки своих собратьев — активных ингредиентов.

Для него и нее: мицеллярный Гель Corine de Farme

Очищающее мицеллярное средство с необычной текстурой геля сочетает в себе эффективное очищающее средство и освежающий тоник. В состав геля входят экстракт василька, снимающий отеки, сужающий поры и увлажняющий кожу, а также экстракт гибискуса, который не только усиливает очищающие свойства геля, благодаря альфа-гидрокислотам, но и разглаживает кожу и улучшает микроциркуляцию.

Полезный совет: положите Очищающий Мицеллярный Гель в холодильник на ночь. Утром нанесите продукт на ватный диск и очистите лицо — идеальное пробуждение для вас и вашей кожи.

Для него: паста для укладки American Crew Fiber

Паста для укладки Fiber от бренда American Crew, лидера в области профессионального мужского ухода, помогает придать желаемую текстуру волосам, добиться густоты и объема. Она уплотняет волосы и создает матирующий эффект. Главные особенности средства — сильная фиксация и низкий уровень блеска. Fiber подходит для непослушных волос и коротких стрижек, а также для укладки усов. Объем — 85 мл.

Для него: бритва Braun Series 3 ProSkin

Обновленная электробритва Braun Series 3 ProSkin c тройной бритвенной головкой и технологией MicroComb обеспечивает быстрое бритье и великолепный комфорт коже. Двойные сеточки и встронный промежуточный триммер делают бритье еще более тщательным и быстрым. Они эффективно срезают как длинные, так и короткие волосы всего одним движением. Новинка уже представлена на российском рынке.

Для нее: увлажняющий тоник Leonor Greyl

Это увлажняющее средство, не требующее смывания, на основе морских водорослей и коллагена оказывает эффективное тонизирующее и увлажняющее действие на кожу головы и волосы. Средство разработано для укрепления волос, придает им блеск, ухаживает и восстанавливает кожу головы.

Состав: экстракты морских водорослей (укрепляют и защищают волосы), коллаген (придает блеск), микроэлементы.

Преимущества: — Увлажняет и укрепляет волосы. — Тонизирует кожу головы. — Не утяжеляет волосы. — Может использоваться для укладки волос в дни, следующие за мытьем волос.