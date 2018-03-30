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Unilever выводит на российский рынок новый бренд моющего средства
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Unilever выводит на российский рынок новый бренд моющего средства 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Один из мировых лидеров на рынке товаров бытовой химии Unilever International впервые в России представляет новый импортный бренд средств для мытья посуды Sunlight, уже популярный по всему миру — от Аргентины до Японии.
Sunlight — один из старейших брендов моющих средств. Первое в мире универсальное мыло в индивидуальной упаковке для уборки и мытья посуды под маркой Sunlight вышло в 1884 году. На сегодняшний день Sunlight является брендом № 1 в Италии, ЮАР, Таиланде, Вьетнаме, Чили, Аргентине, Индии, Индонезии.
В России продукция бренда распространяется уполномоченными Unilever International импортерами.
Существуют три варианта средства с оригинальными и натуральными ароматами: лимон, роза и иланг-иланг; апельсин и жасмин; белый чай и минеральная соль.
Моющие средства Sunlight можно приобрести в двух форматах упаковки: 400 миллилитров и 750 миллилитров. Прозрачная бутылка эргономичной формы позволяет следить за уровнем средства. Удобный колпачок с широкой крышкой легко открывается. Узкое отверстие поможет уменьшить расход средства. Большая версия упаковки содержит специальный дозатор.
Продажи Sunlight в России будут сопровождаться масштабной рекламной поддержкой в различных медиа-каналах.
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