По секрету: лучшие пилинги по мнению косметолога

Весна — лучшее время года для того, чтобы заняться собой. Возникает вопрос: с чего начать? Пилинг в нашем рейтинге действенных способов привести кожу в чувство по праву занимает лидирующую позицию.

Скажем по-секрету: не пытайтесь следовать советам подруг и случайных знакомых. Выяснить, какой способ очищения кожи нужен именно вам, могут помочь только профессионалы. О том, какие пилинги являются любимчиками у самих косметологов, мы узнали у Анжелики Ужвы, врача -косметолога и дерматовенеролога GMTClinic.

Пора углубиться

Мечты о гладкой и красивой коже могут так и оставаться мечтами, если вовремя не взять ситуацию в свои руки. Еще с древности женщины использовали безобидные, а иногда и радикальные средства для того, чтобы добиться идеальной кожи. Прошло много лет, и теперь ни один салон красоты не обходится без процедур очищения кожи. Пришло время понять, что же такое пилинг и с чем его едят.

Когда вам придется выбирать, помните, что есть несколько видов, которые отличаются по глубине воздействия.

— поверхностные пилинги относятся — одна из самых распространенных процедур. Они работают с эпидермисом и поэтому эффективны при незначительных несовершенствах кожи. Такие пилинги легко переносятся и после них не надо долго реабилитироваться.

— срединные пилинги решают вполне солидный круг проблем: устраняют морщины, следы постакне, уменьшают шрамы, воздействуют на дерму и эпидермис. Но в период реабилитации важно беречься от солнечных лучей.

Покажи характер

Еще немного обязательной теории: в зависимости от характера воздействия на кожу пилинги делятся на химические, физические и механические.

Химические пилинги

Химические пилинги помогают отшелушить слои омертвевших клеток. Происходит это в результате контролируемого (!) ожога, который позволяет полностью обновить эпидермис и получить лицо как у младенца. Что еще в нем хорошего? Такой пилинг выравнивает рельеф, устраняет рубцы и морщины.

«Красный» пилинг (Red Peel)

От этого пилинга вы получите увлажнение, антисептический и омолаживающий эффект. Агрессивного этилового спирта в этой процедуре нет. Самое важное для нас — отсутствуют болевые ощущения, почти нет шелушения и покраснения кожи. Этот пилинг решает проблему акне, пигментации, уменьшает морщины и рубцы. Red Peel подходит для любого типа кожи, а процесс восстановления длится не больше двух дней. Применять «красный» пилинг можно в любое время года.

Пилинг Джесснера (Jessner Peel)

Включает в свой состав убойный набор кислот — и салициловую, и молочную. Обновится внешний слой кожи, станут светлее пигментные пятна, уменьшится глубина морщин, уйдет гиперпигментация и даже сальность кожи.

Ретиноевый (или «желтый») пилинг

Понравится зрелой кожи с такими проблемами, как пигментация, постакне, появление неглубоких морщин. Проходит процедура абсолютно безболезненно. После такого пилинга вы увидите ровный микрорельеф кожи лица, здоровую кожу и исчезновение пары-тройки морщин.

Салициловый пилинг

Один из самых безопасных и эффективных. После этой процедуры выравнивается цвет и рельеф кожи, устраняется жирный блеск и воспаления. Кислотный пилинг, в отличие от механического, мягко воздействует на кожу. А еще салициловая кислота борется с микробами, оказывая противовоспалительное действие.

Физические пилинги

К физическим пилингам относятся все аппаратные методики. Самые действенные из них — лазерный пилинг и Face Lab.

Лазерный пилинг

Аппаратная процедура, при которой на недостатки кожи точечно направляется лазерный луч. За счет воздействия лазера рельеф кожи заметно выравнивается. Данный пилинг подходит тем, кто борется с пигментными пятнами, следами постакне, шрамами и рубцами.

Face Lab

Газожидкостный пилинг, который идеально подходит для жирной кожи. Данная процедура бережно очищает кожу от поверхностных загрязнений и ороговевшего слоя эпидермиса. Face Lab, помимо бактерицидных свойств, купирует воспалительные очаги, увлажняет и питает кожу.

Механические пилинги

включают в себя использование различных скрабов, масок, щеточек и т.д.

Микродермабразия — микрокристаллический или алмазный пилинг. В основе этого механического пилинга лежит микрошлифовка кожи мелкими абразивными частицами. Процедура способствует росту новых клеток, разглаживает морщины, сужает поры, делает шрамы и рубцы менее заметными.