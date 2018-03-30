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67-летняя актриса Джейн Сеймур сразила свой моложавостью
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67-летняя актриса Джейн Сеймур сразила свой моложавостью 

МедикФорум 1 час назад
Знаменитая английская актриса, звезда мелодрамы «Доктор Куин: Женщина-врач» Джейн Сеймур обсуждается таблоидами в связи с феноменально моложавым видом. Причем знаменитость утверждает: к помощи косметологов и пластических хирургов она не прибегает.
Джейн Сеймур появилась на одном из британских телеканалов и рассказала в беседе с телеведущими о своем простом секрете поддержания свежести и молодости кожи. Вряд ли такой опыт можно рекомендовать как руководство к действию. Но Сеймур рассказала, что для омоложения кожи она использует обычный скотч.
По словам звезды, в домашней обстановке она мажет кожу кремом, поверх которого клеит скотч. Джейн Сеймур уверяет, что пользуется этим методом для поддержания тонуса кожи в области шеи и декольте.
Нельзя не обратить особое внимание на то, что выглядит актриса просто фантастически моложаво. Она стройна и подтянута, улыбчива, и к тому же не стала отказываться с возрастом от длинных волос.
Джейн Сеймур отдельно коснулась темы роскошной шевелюры, которая ее действительно молодит. Судя, по всему, актриса прибегает к парикам. Она откровенно сказала, что в возрасте по-настоящему густую и красивую шевелюру женщинам может дать только парик, и посоветовала сверстницам не стесняться носить этот аксессуар.
В отличие от большинства коллег по цеху, актриса не признает уколов ботокса. Публика оказалась поражена тем, какой моложавой удается оставаться звезде. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
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