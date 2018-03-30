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Супермодель Тара Бэнкс призналась, что делала ринопластику ради карьеры
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Супермодель Тара Бэнкс призналась, что делала ринопластику ради карьеры 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@tyrabanksСупермодель Тара Бэнкс призналась, что делала ринопластику ради карьерыТара Бэнкс (44) выпустила книгу «Совершенство — это скучно». Поклонников тут же привлекло прозвучавшее на страницах признание. Оказывается, красавица-модель на заре карьеры была недовольна формой носа, поэтому без сомнений решилась на ринопластику. И ни разу об этом не пожалела, так как дела ее сразу наладились. Кроме того, Тара не скрывает, что у нее наращенные волосы:
Кости в моем носу росли и доставляли дискомфорт. Я не могла нормально дышать, но потом сделала косметическую операцию. Я не собираюсь это скрывать. Да, мои волосы и нос ненастоящие.
Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) 27 Фев 2018 в 8:26 PST  Модель и телеведущая призвала всех девушек не стесняться совершенствовать свою внешность. Но только если отражение в зеркале расстраивает именно вас, а не чтобы доказать другим людям что-либо:
Если вы довольны тем, как вы выглядите, это прекрасно. Но если что-то вас смущает, есть множество уловок и трюков, которые изменят вас. Временно или навсегда.
К слову, с Тарой полностью согласна Лариса Гузеева (58). Телеведущая не раз замечала, что положительно относится к пластике, мол женщинам обязательно стоит избавляться от тонких «иезуитских» губ и «носов с горбинкой». Актриса также не скрывает в интервью, что делала операции:
А как иначе? Мне что, нужно ходить с синими губами и мешками под глазами? Лицо — это мой хлеб! Я не стесняюсь рассказывать про пластику.
Читай также, почему в сети раскритиковали необычный снимок дочери Ларисы Гузеевой.
Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) 20 Мар 2018 в 4:56 PDT  Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) 13 Мар 2018 в 4:30 PDT
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