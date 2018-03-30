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Уколы красоты или пластика: что лучше?
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Уколы красоты или пластика: что лучше? 

МедикФорум 39 минут назад
Фото: МедикФорум
Существуют ли преимущества у пластической операции в сравнении с косметологическим омоложением в виде уколов гиалуроновой кислоты? Сегодня, когда области эстетической медицины, — и пластическая хирургия, и косметология, — развиваются очень быстро и постоянно предлагают новые технологии, трудно определиться с выбором. Какому методу омоложения стоит отдать свое предпочтение? Московский врач-дерматовенеролог и косметолог Ирина Кравцова сказала в интервью изданию 7 Дней о том, что нужно понимать, в чем различие эффектов косметологии и пластики. Эксперт отметила, что если пластическая хирургия позволяет избавиться от излишков обвисшей кожи или жира, то косметологические инъекции сглаживают складки и морщины на коже. Главным критерием при выборе процедуры служит возраст, подсказала врач. По мнению специалиста, при ухоженной и сохранившей свою упругость коже в возрасте даже сорока с плюсом лет лучше всего подойдут филлеры. Инъекции гиалуровновой кислоты помогут «стереть» носогубные складки и морщины на лбу, сделать более пухлыми губы, убрать «гусиные лапки». В возрасте ближе к 50 годам косметологи считает наиболее эффективным использовать комбинированно филлеры и различные омолаживающие методики, например, мезотерапию. Но даже этот способ однажды перестанет давать ожидаемый эффект омоложения. Он позволит получить более свежую кожу без глубоких морщин и более четкий овал лица, — но помолодеть на 10-15 лет не получится, сказала Кравцова. Вопрос о пластической хирургии становится актуальным, если кожа уже обвисает так, что появляются брыли — складки в области шеи и подбородка, которые заметны у всех пожилых людей. Но и в этом случае, считает эксперт, не нужно отказываться совсем от филлеров. С помощью пластики можно убрать лишнее, а с помощью филеров -подчеркнуть нужные черты. Ранее МедикФорум писал о том, какие косметологические процедуры в наши дни на Западе уже считаются устаревшими.
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