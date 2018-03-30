На каждый день: свотчи нюдовых помад

Редакция BeautyHack выбрала 14 лучших средств на каждый день: матовые и глянцевые текстуры, помады-бальзамы и карандаши, которые сливаются с естественным цветом ваших губ. И мы уверены — каждая из вас сможет найти свой, единственный.

Помада Сатин Lip Satin, 311, Inglot

Первое, что заметила при нанесении, — мягкость и комфорт текстуры. Средство не оставляет чувства сухости на губах, что для матовых помад — редкость. Думаю, все дело в ухаживающих компонентах, которыми богат состав: в него входят витамин E, масла арганы, кокоса, абрикосовой и вишневой косточек.

Оттенок совершенно нейтральный — подойдет для девушек с любым подтоном кожи. С первого слоя на губах получается тонкое, но плотное покрытие — наслаивать помаду нет необходимости. Несмотря на сатиновую текстуру, на губах остается матовый финиш. Удивительная комбинация комфорта и оттенка!

Цена: 1 200 руб.

Блеск для губ: сияние и увлажнение Clinique Pop Splash Lip Gloss + Hydration, оттенок Sorbet Pop, Clinique

У блеска жидкая, но совсем не липкая текстура. Средство дает тонкое, увлажняющее покрытие и натуральный, но при этом насыщенный пигмент.

Легкий карамельный оттенок понравится девушкам, которые практикуют «макияж без макияжа» и тем, у кого нет времени на долгие сборы по утрам.

Блеск очень комфортно носить на губах: он не скатывается в течение дня и ровно сходит с губ. Обновляю его «на бегу» — это очень удобно, потому что средство не затекает в мелкие морщинки и не «сползает» с ваших губ после нанесения.

Цена: 2 050 руб.

Карандаш для губ Always Sharp Lip Liner, оттенок Nude Fair, Smashbox

Использую средство не только, чтобы сделать контур губ более четким. Мне нравится наносить карандаш на всю их поверхность как самостоятельное средство, слегка растушевывая подушечками пальцев. Чтобы добиться плотного покрытия с матовым финишем, наношу в один слой как помаду.

Средство очень стойкое (переживет перекусы и долгий рабочий день). Но перед нанесением лучше хорошо увлажнить губы: средство может сушить их.

Цена: 1 317 руб.

Помада-блеск для губ Signature Color, оттенок Natural Pink 56, Artistry

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Ася Забавская

Помада с текстурой блеска легко распределяется по губам. В увлажняющей формуле, которая не дает губам пересохнуть, содержится и SPF15 — полезный компонент с наступлением тепла (от пропадания прямых солнечных лучей губы тоже сохнут).

Легкий оттенок подчеркнет ваш естественный цвет, добавив ему насыщенности. Девушкам с ярким пигментом своих губ можно наслаивать средство, добиваясь более плотного покрытия и насыщенного оттенка. Несколько нанесений не влияют на качество текстуры: помада не трескается, не сушит губы и не затекает в мелкие морщинки — цвет остается ровным и гладким.

Цена: 1 715 руб.

Жидкая губная помада Vice Liquid Lipstick, оттенок Brat, Urban Decay

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Средство понравится настоящим поклонницам матовых текстур: плотный финиш без намека на блеск и красивый нюдовый подтон, который подойдет девушкам с любым оттенком кожи.

У помады есть все шансы стать идеальным средством на каждый день: безупречная стойкость (выдерживает обед и десерт с кофе), легкость в нанесении и невесомая текстура — уже через 5 минут помада «застывает» на губах, а еще через 5 минут вы забываете, что вы ее наносили.

Распределяю средство аппликатором, а затем растушевываю подушечками пальцев, чтобы добиться максимально естественного финиша. Перед нанесением все равно хорошо подготавливаю кожу губ: делаю скраб и наношу питательный бальзам, чтобы губы были идеальным — иначе средство начнет «трескаться» на губах, и идеального нюда не получится.

Цена: 1 660 руб.

Помада-блеск для губ Rouge Coco Stylo, оттенок 228 Poesie, Chanel

Самое важное, что замечаешь в этом средстве сразу после нанесения, — мегаувлажнение. Только потом обращаешь внимание на легкую маслянистую текстуру, которая заставляет помаду буквально скользить по губам, оставляя приятный и очень комфортный финиш.

Оттенок Poesie ассоциируется у меня с весной, когда во всем хочется легкости, особенно в макияже. С таким оттенком губы не будут выглядеть накрашенными, а макияж можно сделать буквально в два движения: снимите крышечку с помады и нанесите средство прямо из упаковки (кисточка не понадобится). Стик легко закручивается обратно в упаковку, не пачкая стильный черный футляр.

Цена: около 2 500 руб.

Питательная губная помада Smart Fusion, оттенок 402, Kiko Milano

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

У средства легкая увлажняющая текстура, поэтому помада дополнительно питает ваши губы. Наношу средство кисточкой, чтобы добиться ровного нанесения и не подчеркнуть шелушений. Но девушкам с идеальными губами можно наносить помаду прямо из упаковки, двигаясь от центра к уголкам губ.

Оттенок — воплощение классического нюда, который спасет в любой ситуации: нанесите помаду, когда вы совсем без макияжа, и образ будет выглядеть более свежим.

Отдельно хочу отметить запах средства — сладковатый, но не приторный, как будто вы съели сливочную помадку (находка для тех, кто сидит на диете!).

Но вот за стойкость средства придется побороться: уже через 2-3 часа помада равномерно сходит с губ. Но на помощь снова приходит удобный аппликатор, при помощи которого можно нанести помаду даже в очень большой спешке.

Цена: 300 руб.

Жидкая матовая помада Plushies, оттенок Rosebud, Lime Crime

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Лидеры рынка по матовым текстурам не могли не стать частью нашей подборки! Хотя мы и ассоциируем Lime Crime либо с насыщенными яркими оттенками, либо с телесными тонами (которые идут далеко не всем), в их линейке есть несколько прекрасных нюдовых оттенков «на каждый день», и Rosebud — один из них.

У средства «говорящее» название — оттенок похож на цвет бутона только что распустившейся розы, который сможет освежить любой образ.

Текстура, как всегда, выше всяких похвал — легкая, матовая, не стягивающая кожу губ. Средство очень быстро застывает и не создает эффект глиняной маски. О стойкости тоже говорить не приходится, но этот оттенок побил все рекорды: пережил завтрак и обед без повторного нанесения.

Цена: около 2 000 руб.

Губная Помада «Виртуозный Розовый» Rouge Vertige, оттенок 01 Rose, Yves Rocher

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Это средство имеет все шансы стать вашим лучшим другом в повседневном макияже: ровное, легкое нанесение и практически незаметный на губах оттенок — что еще нужно для макияжа в стиле нюд?

Средство не затекает за контур губ и не забивается в мелкие трещинки, при этом неплохо увлажняет нежную кожу. Покрытие совсем не плотное, что понравится любительницам блесков. Лучшего друга стоит положить в косметичку — он покинет вас после первого приема пищи, но компактная упаковка и удобный аппликатор в считанные секунды вернут средство на место.

Цена: 690 руб.

Сияющая помада Nordic Seduction Lipshine, оттенок 2 Sandy Beach, Lumene

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

По текстуре средство больше напоминает невесомый бальзам для губ, о чем нам говорит и обилие уходовых компонентов в составе: пре-пептиды и гиалуроновая кислота.

Средство на пятерку увлажняет губы, не оставляя сухости и шелушениям ни единого шанса. Липкости после нанесения вы тоже не почувствуете: средство как будто впитывается в вашу кожу, оставляя на губах легкий тинт универсального оттенка.

При помощи этой помады можно добиться очень натурального и естественного образа, подчеркнув цвет губ и сделав его немного ярче.

Цена: 930 руб.

Помада для губ, оттенок Anita, NARS

Пигмент моих губ очень яркий, и мне редко удается найти хорошую нюдовую помаду, которая сможет перекрыть мой натуральный цвет губ, сделав его более спокойным. Но этот оттенок надежно обосновался в моей ежедневной косметичке по нескольким причинам.

Первая (и самая важная!) — цвет. Он похож на оттенок пыльной розы или карамельного макиато. На губах остается совершенным нюдом, который будет уместен в любой ситуации.

Вторая, не менее важная, причина — текстура. По консистенции помада напоминает крем, который мягко распределяется по губам (но для четкости лучше дополнить макияж карандашом — так помада точно не будет растекаться). У средства легкий кремовый финиш, который не выглядит глянцевым. А чтобы добиться максимально естественного и чуть матового эффекта, промокните губы салфеткой.

Третья (последняя по номеру, но не по значению!) — стойкость. Кремовые помады обычно не отличаются «долгоиграющим» послевкусием, но не это средство! Оно сходит с губ равномерно, оставляя после себя легкий тинт.

Цена: около 1 500 руб.

Стойкая жидкая матовая губная Superstay Matte Ink, оттенок 05, Maybelline

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Средство придется по вкусу поклонницам матовых текстур — девушкам, у которых нет времени поправлять макияж. Наношу ее утром, и к вечеру она все еще остается на моих губах.

Матовая текстура предполагает легкую сухость, но эта проблема решается при помощи бальзама. А финиш помады не создает ощщения сухой матовой текстуры — губы выглядят увлажнеными, но без лишнего глянца.

Оттенок заслжуивает отдельной похвалы. Если вы ищите универсальный нюд, который не будет выглядеть на губах заметно, то эта помада — ваш вариант.

Цена: 422 руб.

Карандаш для губ Color Sensational, оттенок бледно-розовый, Maybelline

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Новая линейка карандашей называется «нюдовое искушение» — думаю, это потому, что она может соблазнить даже самого искушенного бьютиголика.

Мне больше всего понравился бледно-розовый оттенок: весной даже в самый нюдовый макияж хочется добавить красок, а у этого цвета не «поросячий», а благородный, розовый подтон, который отлично сливается с цветом губ.

У карандаша кремовая текстура, за счет чего он отлично ложится на губы в качестве самостоятельного средства, делая их матовыми. А растушевывать оттенок лучше подушечками пальцев — так он будет выглядеть естественнее.

Цена: 300 руб.