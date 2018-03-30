В тонусе: лучшие тоники для лица

Без тоника на туалетном столике многие из нас давно не представляет свой ежедневный уход. Однако некоторые женщины до сих пор задаются вопросом: а для чего он вообще нужен, этот тоник? Ведь мы уже умывались, зачем же опять наносить на кожу «химию»?

Все дело в том, что мы умываемся, как правило, хлорированной водой. Именно поэтому после очищения кожи и ощущается чувство стянутости. Ваш крем, увы, не всегда справляется с задачей устранить эту проблему. А вот тоники как раз и призваны восстановить липидный слой, нарушенный умыванием. К тому же тоники, подобранные по типу и потребностям кожи, могут также оказывать антисептическое, успокаивающее, снимающее покраснения, увлажняющее, антиоксидантное воздействие.

Так что ваш ежедневный ритуал очищения должен выглядеть так:

— Демакияж. Может проводиться с помощью специальных лосьонов, косметических сливок или молочка. Средства наносят на ватный диск и затем мягкими, скользящими движениями удаляют макияж с глаз и губ, а также снимают тональную базу и румяна. Для демакияжа можно использовать влажные салфетки — это удобный вариант, если вы находитесь в дороге.

— Очищение кожи лица водой и подходящим очищающим средством (гель, пенка, мусс).

— В зависимости от типа кожи 1—2 раза в неделю проводится дополнительное глубокое очищение с помощью скраба или домашнего пилинга, что позволяет отшелушить отмершие роговые чешуйки кожи и освободить поры от накопившихся загрязнений.

— Тонизирование кожи как заключительный этап. Для сухой и чувствительной кожи требуются увлажняющие и успокаивающие тоники, для жирной — вяжущие, поросуживающие, антибактериальные.

Ну а теперь остановимся подробнее на том, какие лучше выбрать тоники в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь.

Для жителей мегаполиса

Если вы живете в шумном мегаполисе, то это бьюти-средство — именно для вас. Тоник-лосьон от Cholley (Швейцария) идеально подходит для успокоения и устранения последствий стресса из-за агрессивных внешних воздействий.

Помимо своей основной функции — собственно тонизирования, — тоник также увлажняет, улучшает цвет лица, придает жизненную энергию тусклой коже и помогает уменьшить неровность тона. Также он обладает легким охлаждающим действием, что вскоре, с приходом теплых деньков, будет особо актуально.

Для проблемной кожи

В составе тоника с фруктовыми кислотами EGIA / Fruit Acids Tonic Lotion (EGIA Biocare System, Италия) — вода гамамелиса, экстракт папайи, экстракт лимона, экстракт зеленого кофе, экстракт черной смородины, гликолевая кислота, пантенол, молочная кислота, лимонная кислота, салициловая кислота, хлоргексидин, экстракт черники, ментол. Благодаря слаженному действию активных ингредиентов это средство обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием.

При регулярном использовании улучшается микроциркуляция и укрепляются стенки капилляров, что предотвращает появление постакне. Также тоник выводит токсины, увлажняет и успокаивает кожу. Как результат — заметное сужение пор и гладкая кожа с более ровным рельефом.

Для кожи вокруг глаз

Чувствительная зона вокруг глаз тоже нуждается в тонизировании. Но бьюти-средства нужно подбирать особенно тщательно: кожа здесь очень тонкая (всего лишь полмилиметра) и почти полностью лишена мускулов, сальных желез и подкожной жировой клетчатки.

Цветочный тоник–спрей Signature Flower Mist Toner от натурального премиального бренда косметика Kypwell подходит как для лица, так и для зоны вокруг глаз. Ведь он абсолютно натуральный и полностью состоит из растительных компонентов, без каких-либо синтетических консервантов. Это — цветочная вода розы, герани, ромашки и бузины.

Использовать тоник можно как после очищения, так и в тех случаях, когда кожу необходимо освежить, тонизировать и наполнить жизненной энергией. Для наилучшего результата лучше всего использовать совместно с сывороткой, эликсиром, настоем масел или кремом для лица той же марки.