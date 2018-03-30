Бьюти-флешмоб: акнепозитив

Похоже, блогеры готовы отказаться от косметики ради нового флешмоба в Сети #acnepositivity. Запустила его, кстати, юная художница Хейли Уэйт (18), по ее словам, нужно любить себя и ценить и не стесняться мелких изъянов на лице. «Запомните, прыщи не делают вас уродливыми. Это всего лишь небольшая проблема с кожей, — делится Хейли. — Я устала просыпаться каждое утро и прятать свою кожу под слоем косметики. Как только я перестала использовать тональные кремы, то заметила, что и высыпаний стало меньше».

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Позицию Уэйт поддержали многие и стали активно выкладывать в Instagram фотографии без обработки с хэштегами #acnepositivity, #acneisnormal и #skinpositivity.

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Конечно, у акнепозитива есть и хейтеры, которые готовы «троллить» всех за то, что те выкладывают снимки с прыщами в Сеть, давать им ненужные советы. «Я не прошу мне помогать и тем более указывать, что мне делать. Все эти глупые рекомендации — лишний мусор для меня. Я себе нравлюсь и люблю себя от и до, — заявила Хейли. — Конечно, я не настаиваю на том, чтобы все следовали за мной. Но, согласитесь, было бы здорово, если бы перестали так активно обрабатывать хотя бы фотографии в журналах, — тогда всем было бы проще жить и принимать себя такими, как есть».

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Напомним, что и звезды открыто говорят о своих прыщах, например Крисси Тейген (31) спокойно выкладывала в Сеть снимки с высыпаниями на лице, тем самым показывая, что все мы люди и у каждого из нас могут появиться мелкие несовершенства на коже. На днях о своих прыщах рассказал и Джастин Бибер (24).

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Так что, может, пора прекратить стесняться своего лица?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/byuti-fleshmob-aknepozitiv/