Пластические операции в 20, 30 и 40+: выбери оптимальную дату для своей проблемы

В современном мире услуги пластических хирургов становятся все более востребованными среди тех, кто желает улучшить свои внешние данные. Пациентами клиник чаще всего становятся женщины, исторически они всегда придавали большое значение тому, как выглядят. Условно всех их можно разделить на группы по возрастам, ведь актуальность определенных операций напрямую зависит именно от возраста.

20 лет. Это самая малочисленная категория клиенток пластических хирургов. Это и понятно — ведь в этот период еще нет проблем, связанных с возрастными изменениями лица и тела. Самыми популярными операциями среди 20—25 летних пациенток являются:

Ринопластика (изменения формы и размера носа).

Хейлопластика (увеличение губ). Для решения этой проблемы чаще всего прибегают к инъекциям биосовместимых наполнителей (филлеров). Другой путь — это пластическая операция. С ее помощью можно исправить положение губ и их контур. Объема она не добавит, но поможет сделать губы визуально крупнее.

Корреция формы скул (хирургическим путем или с помощью контурной пластики).

Увеличение груди (треть операций среди 20-летних пациенток приходится на решение именно этого вопроса).

30 лет. В этом возрасте у женщин происходят первые возрастные изменения во внешности. В зависимости от особенностей кожи, может начать меняться овал лица, обозначиться носогубная складка, появляются первые морщины. Тело тоже претерпевает изменения: подкожный жир накапливается в силу того, что обмен веществ в организме замедляется. Частой проблемой рожавших женщин становится изменение формы груди.

Для женщин этой возрастной категории актуален липофилинг лица — самый эффективный способ убрать носослезную борозду, вернуть глазам свежесть, убрать носогубную складку. Суть метода состоит в том, что у пациента отбирается жир (с области бедер, живота), очищается и вводится в те участки лица, где требуется коррекция.

Липосакция — еще одна процедура, весьма востребованная среди женщин возраста «30+». Коррекция контуров тела происходит посредством удаления излишков жировых отложений.

Изменение формы и объема груди. Актуально не только увеличение, но также и уменьшение/подтяжка груди.

40 лет. Даже при самом тщательном уходе за лицом, его изменения к этому возрасту неизбежны. Снижается тонус кожи, контуры лица меняются и теряют четкость. Популярная операция среди женщин этого возраста — блефаропластика. Благодаря этой процедуре, взгляд становится более открытым, а в целом лицо приобретает значительно помолодевший вид. Чаще всего показанием к блефаропластике являются нависание век и мешки под глазами.

Липофилинг проблемных зон для пациенток категории «40+» весьма актуален, благодаря этой процедуре можно решить сразу две проблемы: удалить излишки жира в определенных местах и скорректировать форму лица/тела.

Тем, кто нуждается в обретении четкости нижней части лица, чаще всего рекомендуется липосакция этой области.

Лифтинг лба и бровей с использованием эндоскопа показан пациентам от 35 лет. Этот метод позволяет убрать возрастные изменения верхней части лица, не прибегая к круговой подтяжке.

Омолаживающая ринопластика — выглядеть на 10 лет моложе можно благодаря слегка вздернутому кончику носа.

Актуальны также подтяжка и/или протезирование груди, липосакция тела.

50+. Актуальна пластика лица и блефаропластика (согласно индивидуальным особенностям возрастных изменений). Популярными для этой категории пациенток становится платизмопластика (пластика шеи) и мезолипофилинг (комплекс мер, позволяющий продлить молодость на 10—15 лет).