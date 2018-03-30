Как повторить профессиональный нюдовый макияж?

Понятно, что над образом красавицы с обложки долго и тщательно работают профессионалы — подбирают вещи, выставляют грамотно цвет и свет, делают макияж и прическу. И даже если в результате получается юное, словно только что умытое, лицо, сияющее здоровьем и свежестью, все прекрасно понимают, что без кропотливого труда профессионального визажиста дело никак не обошлось. Что же, можно попробовать самостоятельно повторить такой актуальный нынче нюдовый макияж — пусть не для обложки, но так здорово просто поиграть в столь интересный мир моды!

Создание нюдового эффекта начинается с тщательной проработки и моделирования лица. Поскольку такой вид макияжа никак не предполагает ярких красок, которые будут отвлекать на себя внимание и маскировать недостатки и несовершенства кожи, нужно идеально выровнять поверхность — и при этом обойтись без эффекта толстого слоя грима.

Лайфхак: если после тщательной и бережной очистки лица и нанесения увлажняющего средства сделать легкий массаж, тональное средство ляжет ровнее и лучше на разогретую кожу, а подтон будет здоровым. После тонального средства наносим подушечками пальцев румяна и тщательно растушевываем.

Тональный крем Diorskin Nude Serum, Dior

Фантастическое по своим свойствам тональное средство — легкое, но дающее довольно плотное покрытие, невесомое и сливающееся с кожей почти в буквальном смысле этого слова. Кожа моментально начинает выглядеть так, словно вы только что вернулись из детокс-отпуска, — она сияет здоровьем и молодостью. Тающая формула с эфирными маслами не содержит талька, так что слой будет действительно тонким и матовым, но скроет все несовершенства. Для безупречного тона лица достаточно очень небольшого количества тональной сыворотки.

Цена: 3865 рублей

Румяна Les Saisons Mister Radiant Blush, Givenchy

По текстуре эти румяна — прозрачный легкий гель с гранулами естественных цветов внутри. Даже профессиональные визажисты обожают наносить румянец кончиками пальцем вместо кисти — это дает возможность вылепить аккуратно скулу и придать лицу здоровый цвет в тех местах, где это действительно нужно.

Всего капли геля достаточно, чтобы нанести на выступающие части скул, легко коснуться кончика носа и линии подбородка. Предварительно румяна нужно нанести на руку и смешать.

Цена: 1299 рублей

Глаза

При создании максимально естественного макияжа подчеркнуть глаза — довольно непростое занятие, но этот пункт никак нельзя обойти. Достаточно использовать тени натуральных оттенков, которые покажут цвет глаз в выгодном свете и придадут взгляду глубину. Если у вас тяжелое веко — стоит покрыть слоем теней только подвижную его часть.

Общее правило нанесения теней неизменно — самый светлый оттенок накладываем на пространство под бровью и во внутренние уголки глаз, все, что темнее — но непременно оттенка-компаньона, — на подвижное веко. Тщательно растушевываем границу для максимально натурального и выразительного результата.

Линию роста ресниц прорисовываем карандашом естественного цвета — можно использовать тот же, что и для глаз, не забывая аккуратно растушевать — театральные драматичные стрелки лучше приберечь для других видов макияжа.

Брови тоже необходимо причесать щеточкой, нанести моделирующий гель или прорисовать волоски карандашом — тогда весь образ будет законченным и гармоничным.

Финальный взмах кисточкой с тушью — и образ можно считать почти законченным.

Тени Fall 2016 Palette 5 Couleurs, Guerlain

Палитра из пяти гармонирующих между собой натуральных оттенков — женщины любого цветотипа без труда подберут подходящий вариант. Ошибка при этом практически исключена — результат в любом случае будет фантастическим. При желании эту же палетку можно использовать вечером, когда нюдовый дневной макияж потребует усиления для выхода в свет.

Отражающие пигменты теней повышают яркость цвета и сияние взгляда и делают незаметными возможные огрехи нанесения начинающими визажистами: эти тени бесконечно удобно наносить аппликатором, кистью или просто пальцами.

Цена: 4635 рублей

Карандаш для глаз и бровей Mosaic Smokey Nude, Eva Этот карандаш очень удобен тем, что его можно использовать и для глаз, и для бровей — выбрать подходящий оттенок из пяти дымчатых цветов довольно легко. Им можно создать нюдовый эффект при макияже или нарисовать выразительные «smoky eyes», шелковистая кремовая текстура легко наносится и великолепно растушевывается.

Цена: 298 рублей

Тушь для ресниц Sumptuous Extreme, Estee Lauder

Для нюдового макияжа лучше выбрать один из двух коричневых оттенков, для более яркого вечернего — черный, он насыщенный и очень глубокий. Эта тушь моментально создает объем и визуально удлиняет ресницы — одного слоя вполне достаточно для того, чтобы сделать взгляд гораздо выразительнее, а лицо — ярче и свежее, но без лишней театральности.

Цена: 1499 рублей

На губы лучше всего нанести легкий блеск, чтобы подчеркнуть объем, но не акцентировать границы — в нюдовом макияже очень важно создать эффект словно бы «целованных» губ, свежих, цветущих и блестящих, а от жестких и графичных линий и контуров, напротив, нужно стремиться уходить.

Лак для губ Pop Lacquer Lip Colour and Primer, Clinique

Восхитительный лак для губ выглядит очень естественно и обеспечивает при этом ровное и глянцевое покрытие, которое держится до 6 часов без дополнительной коррекции. Плюс бонус легкой формулы — ухаживающие за нежной кожей губ масла в составе средства.

Цена: 2110 рублей