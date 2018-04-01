Куда смотреть: бьюти‑словарь надписей на этикетках

В магазинах уходовой и декоративной косметики царит такое многообразие, что впору запутаться даже опытным бьюти-пользователям, что уж говорить про тех, кто только открывает для себя волшебный мир красоты. Особняком в последнее время стоит очень здоровый тренд — органическая косметика. И вот тут наступает полная неразбериха — что означают все эти значки и аббревиатуры? Чем органическая косметика отличается от просто натуральной или веганской, сколько ее можно хранить и где искать знак качества?

Кажется, не мешало бы открыть некий специальный факультет, на котором будут подробно расшифровывать и растолковывать смысл всего, что написано на этикетках. Ну а пока ничего подобного не существует — разбираемся самостоятельно, на что обращать внимание в первую очередь.

Органическая косметика

Никто толком не может объяснить, что же это такое: внятных смысловых или качественных границ попросту не существует. Тренд появился не так давно, и производители по ряду причин пока не успели установить жестких и определенных стандартов для этой категории бьюти-товаров.

США и Европа

С этими странами ситуация приблизительно такова: под вывеской органической продается такая косметика, в которой содержится определенный процент органических компонентов. В переводе на человеческий язык это такие ингредиенты, которые были получены натуральным путем из натуральных продуктов. Но и тут не все так просто.

Знак качества в США

В США существует три варианта: «сделано с органическими ингредиентами» означает, что в составе косметики — не меньше 70% таких ингредиентов, не считая воды и соли. «Органическая косметика» должна состоять из органики более чем на 95%. А на стопроцентно натуральной органике красуется горделивый значок с соответствующей надписью. Рядом с любой из трех таких пометок на этикетке обязательно должен быть знак USDA — если его нет, перед вами грубая подделка.

Знак качества в Европе

К настоящему моменту большинство европейских производителей признали единым для органической косметики знак COSMOS: если он есть на упаковке — тот или иной бьюти-товар разработан и изготовлен в рамках требований этих довольно жестких стандартов. Они обязательно учитывают и производство «черновых» ингредиентов, и способы их обработки и высчитывают процент содержания органики в готовом продукте.

Для получения желанного COSMOS Organic или COSMOS Natural любой бренд в обязательном порядке проходит специальную сертификацию на соответствие всем поставленным стандартам. По той же схеме в Евросоюзе работают французская контролирующая организация BIO, немецкая BDIH или Soil Association в Великобритании. Эти знаки на этикетке — гарантия того, что косметика произведена под жестким контролем, что означает относительную безопасность использования.

Важно обратить внимание — речь идет об относительной безопасности исключительно потому, что у ряда людей порой встречается аллергия на некоторые компоненты натуральной косметики, поэтому любую новинку лучше всего предварительно тестировать по всем правилам в магазине и только в случае отсутствия негативной реакции организма через некоторое время совершать покупку.

Натуральная косметика

Тут ситуация гораздо сложнее и запутаннее. Ни в одной стране до сих пор не выработано единого стандарта, который мог бы внятно определить этот термин. Это означает, что любой производитель в теории может писать о натуральности своего продукта, если ему того хочется, — разумеется, даже в тех случаях, когда это является, мягко говоря, преувеличением.

Сам по себе термин «натуральная косметика» вызывает вообще множество вопросов — как быть с натуральными компонентами, которые выращены при помощи ГМО или средств химической защиты от насекомых? Можно ли считать полноценной заменой синтетически полученные версии натуральных ингредиентов? Что делать с теми веществами, которые получены действительно натуральным путем, но сами никак не могут считаться стопроцентно безвредными, поскольку содержат химические токсины?

Ряд организаций в некоторых странах только начал поднимать подобные вопросы. Относительно неплохо проработаны стандарты качества для натуральной косметики в NSF, Ecocert, NPA и EWG: присутствие этих аббревиатур на этикетке означает, что бьюти-средство проходило контроль, гарантирующий соблюдение некоторых правил.

Парабены

Шум вокруг их использования с завидной регулярностью появляется и затихает. На самом деле парабены используются в косметике в качестве консервантов: они замедляют развитие бактерий и, соответственно, увеличивают срок годности средств, что важно при транспортировке и закладывании некоторого времени на продажу и хранение косметики дома у покупателя.

Существующее на данный момент официальное мнение, принятое в США, Канаде и странах Евросоюза, говорит о полной безопасности парабенов для здоровья. Более того, контролирующие качество бьюти-продукции организации призывают задуматься: что же используется конкретными производителями взамен парабенов, если на этикетке указано, что их в средстве нет? Без консервантов срок действия любой косметики натурального происхождения исчисляется буквально несколькими сутками, а то и часами. Вероятнее всего, в большинстве случаев это синтетические компоненты, некоторые из которых могут быть весьма агрессивными и, более того, неизученными на предмет безопасности. Поэтому лучше уж пока остановиться на косметике с парабенами, пока не проведено более фундаментальных исследований в том или другом направлении.

Веганская косметика

Эта надпись на этикетке означает, что в бьюти-продукте нет ингредиентов животного происхождения. В Европе и Америке это подтверждается значками The Vegan Society и Vegan Action. Это крупные организации, предъявляющие очень жесткие требованию к составу продукции. Сразу оговоримся: отсутствие компонентов животного происхождения вовсе не означает того факта, что косметика не тестировалась на животных. В теории веганская косметика может включать подобные тесты в процессе производства.

Тесты на животных

Отсутствие подобной практики в производстве обозначается надписью Cruelty-free. Напоминаем, что при этом косметика, которая не проходила тестов на животных, может иногда содержать в себе компоненты животного происхождения. Самым крупным гарантом отсутствия болезненных для животных тестов является Leaping Bunny — его эмблема выглядит как скачущий кролик. Этот значок не упаковке означает, что ни само средство, ни любой из его компонентов никогда не тестировались на живых существах.

Важно: никакая косметика, продающаяся на китайском рынке, не может считаться стопроцентно свободной от подобных тестов — в стране существует действующий закон, который обязывает любых производителей проходить тесты на безопасность на животных и компании стараются его соблюдать.

Срок годности

Даже если в баночке или флакончике еще достаточно бьюти-средства, при окончании срока годности его следует выкинуть и заменить на новое. Еще при покупке стоит обязательно учитывать этот фактор: на упаковке должен быть значок, который выглядит как баночка со снятой крышечкой: нем написано число и рядом стоит буква «М». Это означает количество месяцев, в течение которых средство точно будет безопасным после вскрытия упаковки.