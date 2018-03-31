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Бьюти-практика: изумрудный макияж
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Бьюти-практика: изумрудный макияж 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: pixabay.com
Макияж в духе «молодо-зелено» — в авангарде, на топе, на острие.
А иначе Topshop не размазали бы по векам моделей изумрудный глиттер, Oscar de la Renta не оформили бы к показу изящную «кошачью» подводку цвета мяты для топ-модели Беллы Хадид и ее товарок по подиуму, а Missoni не стали бы заморачиваться с поисками эталонных теней аккурат в тон первой листве.
Если зеленеть вам совсем не хочется (а быть в тренде неймется), обращайте взор в сторону мейкап-средств альтернативных «ботанических» расцветок: роза, сирень, лимон-апельсин — уверенное да.
Не надо стесняться: визажисты с показов Emporio Armani и Sophia Webster благословляют. И пусть весь нюд подождет.

Лючия Пика, международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу:

«Новый сезон — про жизнеутверждающую «природную» палитру. Самый полный в истории Chanel набор теней Les 9 Ombres из весенне-летней коллекции Neapolis: The New City — как раз такой.
Что приятно, палетка позволяет забавляться и с оттенками, и с текстурами. В ней три матовых, три глянцевых и три блестящих варианта: экспериментируй не хочу. Тут вам и изумрудный, и подвыгоревший серо-зеленый.
А еще персиковый, кофейный и солнечно-золотистый. Мне нравится идея начинать с кремовых пастельных теней Ombre Premiere, Verderame, — а уже на них наслаивать пудровые тени поинтенсивнее. Так макияж получается более объемным. Кремовые текстуры наношу прямо пальцами, компактные — тушую кистью, «растягивая» цвет. Сразу два зеленых из этого набора отменно смотрятся именно в паре. А вообще я за то, чтобы миксовать яркое с приглушенным. Не уверены в правильных комбинациях? В Les 9 Ombres все уже скомпоновано по три. Так что не ошибетесь, обещаю».
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