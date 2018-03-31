Хейли Болдуин показала архивное фото без прикрас и хирургического вмешательства 

Хейли Болдуин в прошлом году признали самой сексуальной женщиной планеты. И есть, за что: точеная фигура в пышной грудью, светлые волосы, пухлые губы… Но такой Хейли была не всегда. Несколько часов назад в своем Instagram модель разместила архивное фото, на котором ей лет 10-12. Судя по этому снимку, можно с уверенностью сказать, что Болдуин прибегала к помощи косметологов и хирургов. Как видно, модель немного увеличила губы, а также, возможно, немного изменила форму подбородка. Впрочем, небольшой тюнинг лишь улучшил и без того симпатичное лицо Хейли.
А как тебе Болдуин в детстве? Видишь сильную разницу?
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Фото:Instagram