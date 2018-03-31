«И тогда была большой»: в сети обсуждают подростковые фото Ким Кардашьян

37-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила показать снимки, на которых она изображена в юные годы. Архивные фотографии вызвали большой интерес как поклонников, так и недоброжелателей знаменитости, которые любят упрекать ее в злоупотреблении пластикой. Но и те, и другие могут удостовериться, что, несмотря на явную причастность пластических хирургов к идеальной внешности селебрити, она с детства была привлекательной.

На днях Ким Кардашьян поделилась в своем микроблоге старыми фото, на которых она изброжена в возрасте 11-15 лет. Телезвезда тогда, конечно, не была такой гламурной, как ее привыкли видеть сегодня, но мало кто может назвать ее некрасивой. На снимках будущая знаменитость изображена с сестрами, подругами и родственниками. Можно рассмотреть, как менялся внешний облик светской львицы, которую сейчас знает весь мир. Злопыхатели посчитали, что она сделала себе множество пластических операций, среди которых коррекция овала лица, носа, век, увеличение ягодиц и липосация.

На некоторых фото Ким выглядит упитанной. Также заметно, что она была модным подростком, увлекалась спортом и каталась на скейте. Не остались без внимания прическа и макияж красавицы, фанаты считают, что она любила коричневую помаду, носила каре и смешно выщипывала себе брови, которые были далеко не идеальной формы.

По словам Кардашьян, на некоторых старых фото она замечает поразительное сходство себя и ее младшей дочки Чикаго, которая родилась в этом году. Звезда также воспитывает двоих старших детей — дочку Норт и сына Сэйнта. Подписчики знаменитости обсуждают ее новые публикации: «Красавицей родилась!» «Попа и тогда была большой, но не такой идеальной, как сейчас».

«Она — прелесть в подростковые годы, а сейчас — секс-бомба!» «Невероятная! Видно, что красивые черты лица у нее были всегда, но она усовершенствовала дары природы». «Ким решила похвастаться, какая она красивая, повезло!»

На днях Ким Кардашьян продемонстрировала в сети кадры из новой фотосессии, для которой она позировала в мини-бикини. Пользователи раскритиковали телезвезду за то, что она изображена слишком идеальной, упрекнув ее в увлечении пластикой.