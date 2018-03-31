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4 ошибки в макияже: больше мы так не сделаем!
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4 ошибки в макияже: больше мы так не сделаем! 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Героиня нашей статьи показала визажисту свой привычный макияж и попросила исправить ошибки. А мы все записали!
Ошибки в макияже
Брови
ОШИБКА: Выбран слишком темный карандаш, он утяжеляет веко. Плюс начало брови сделано чересчур «жестким».
РЕШЕНИЕ: Дуга прокрашена вверху и внизу, где мало волосков, что добавило ширины. С этой же целью бровь расчесали.
Ошибки в макияже глаз
ОШИБКА: Коричневый цвет почти не виден в складке века, а акцент на нижних ресницах делает взгляд тяжелым.
РЕШЕНИЕ: Главные отличия — карандашом проработан ресничный контур, а темные тени нанесены лишь в уголок глаза.
Скулы
ОШИБКА: «Протянутые» к виску румяна выглядят как нездоровая краснота. В эту часть скул лучше добавлять хайлайтер.
РЕШЕНИЕ: Средство нанесено исключительно на яблочки и менее плотным слоем — это делает лицо свежим.
Губы
ОШИБКА: Помада значительно вышла за контур (допус­тимо не больше 1 мм), а вот уголки, наоборот, недокрашены.
РЕШЕНИЕ: Галочка на верхней губе чуть заострена, что рекомендуется делать всем обладательницам мягких черт лица.
Смотри также ошибки в макияже, которые старят.
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