Прически, которые делают лицо стройнее

Правильно подобранная прическа или укладка помогают подкорректировать форму лица — отвлечь внимание от широких скул, массивного подбородка и пухлых щек.

Наверное, нет такой женщины, которая бы не мечтала выглядеть стройнее. В том числе многие при виде своего отражения в зеркале хотят, чтобы их лицо выглядело более утонченным и изящным. МедикФорум собрал рекомендации стилистов, следуя которым можно сделать лицо стройнее с помощью прически.

Так, например, тем, кому важно немного сузить щеки, эксперты советуют делать многослойные градуированные (ступенчатые) стрижки. Они зрительно удлиняют, «вытягивают» лицо, которое за счет этого эффекта смотрится более худым.

По словам стилистов, многослойную градуировку можно выполнить на волосах любой длины, — но эффектнее всего с такой манерой стрижки смотрятся длинные локоны.

Замечание профессионалов: пряди должны быть легкие и небрежные, не производить впечатления тщательно уложенных. Прическа должна смотреться так, словно ее слегка растрепал ветер. В формировании такой прически помогут плойка или фен.

Также делают лицо стройнее прическа «конский хвост» или высоко собранные пучки. В создании таких причесок также следует придерживаться принципа естественной небрежности: собранные волосы не должны смотреться прилизанными, вокруг лица можно выпускать прядки, словно бы сами выбившиеся из укладки.

Не делайте ровную челку, если природа одарила вас широким лицом — она должна быть отрезана «лесенкой» и выглядеть слегка отросшей. Ровная гладкая челка визуально разделяет лицо горизонтальной линией, из-за чего оно кажется полнее.

Не подойдут обладательницам полных лиц и стрижки боб, — как и в целом стрижки с одной длиной волос. Такие стрижки акцентируют внимание именно на лице, из-за чего его недостатки могут становиться более заметными для посторонних.

Прямой пробор, наоборот, может стать очень удачным решением для обладательниц округлых щек. Благодаря такому пробору волосы обрамляют лицо по бокам и маскируют полноту.

Тем, кто привык носить короткие стрижки, или не обладает терпением для отращивания длинных локонов, стоит обратить внимание на стрижку «пикси». Такая стрижка, отличающаяся «рваной» асимметричной челкой, делает излишне круглое лицо более удлиненным и, соответственно, стройнит.