«Брови нарисованные!»: фанаты считают, что Прохор Шаляпин переборщил с макияжем

34-летний певец Прохор Шаляпин всегда считался одним из самых гламурных представителей шоу-бизнеса. Он столь тщательно ухаживает за своей внешностью, что некоторые пользователи соцсетей даже упрекают его за это. Они считают, что артист иной раз слишком усердствует в этом вопросе.

Уложенные волнами пышные волосы, наличие декоративной косметики на лице, яркие костюмы всегда были частью имиджа популярного исполнителя Прохора Шаляпина. Видно, что артист много времени посвящает уходу за собой. Некоторые отмечают, что мужчина уделяет внешнему облику куда больше внимания, чем многие женщины. На днях музыкант опубликовал новые снимки, которые удивили его подписчиков. Прохор показал селфи, для которых позировал в стильном костюме, но внимание привлек макияж артиста, вернее, его количество, которое посчитали чрезмерным. Помимо тонального крема и пудры на лице знаменитости заметили… нарисованные карандашом брови.

Если фанатки осыпали своего кумира комплиментами, то равнодушно настроенные к Шаляпину пользователи допустили нелицеприятные выражения в адрес метросексуала: «На женщину похож» «Да ладно, вон сколько невест — Копенкина, Калашникова, еще блондинка та новая, он явно традиционных взглядов». «Как по мне, помады не хватает». «Брови нарисованные, ужас, мне не нравится!» «А мне нравится, красавец!»

«Считаю, что он явно переборщил с макияжем». «Прохорушка, никого не слушай, ты просто невероятной красоты!» «Стрелки пусть нарисует еще». «Ничего странного, он же артист, это часть образа сценического».

Что касается оценки внешности самим Прохором Шаляпиным, то, по всей вероятности, себе он очень нравится. Он часто сам себя фотографирует и подписывает снимки провокационными цитатами: «Урод над красотой смеется, тупой — над гением творца. Предавший в верности клянется, продавший мило улыбнется, а сплетник, гордый как овца! И нет начала и конца!» Многие подписчики отмечают, что без косметики шоумен выглядит куда более мужественным.