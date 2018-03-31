Инна Маликова: «Я — самый настоящий бьютиголик»

Инна Маликова — певица и руководитель группы «Новые Самоцветы», рассказала BeautyHack о любимых средствах, правилах воспитания сына и о том, почему в музыкальной семье дети вырастают другими.

О творчестве

Мне кажется, мой творческий путь был определен заранее, но родители никогда ничего не внушали — наверное, просто сработали гены. В возрасте до семи лет закладывается самое важное и ценное, и это время я провела на гастролях с родителями. Тогда и заложилась моя будущая профессия — любовь к ней, понимание и желание этим заниматься. Сейчас я не только артистка — уже давно руковожу коллективом «Новые Самоцветы» и совмещаю продюсерскую и административную деятельность.

А в детстве мечтала стать мастером по маникюру и бухгалтером — просто очень любила красить ногти и считать деньги.

Помню и свое первое выступление — мне было 17, и я выступала на звуковой дорожке в Лужниках, где сейчас находится Государственный концертный зал «Россия». Тогда я пела одну из своих песен, которая была написана и подарена моим братом ( Дмитрием Маликовым — прим. ред.). Было страшно — но сейчас, мне кажется, нервничаю еще больше. Слишком большая ответственность появляется за все, что делаю, — а молодость она такая, активная, буйная.

В апреле у нас выходит альбом — сейчас все свободное время посвящаю ему, потому что это наш третий альбом по счету, и, думаю, он будет заключительным. Сейчас тенденция выпускать альбомы сходит на нет — выходят только синглы. А мы по старинке — просто копили все эти песни и хотели объединить их в одну историю. С мая месяца хочу отдохнуть — работать буду, но не на такой большой скорости, потому что сейчас круглыми сутками интервью, съемки, телефонные переговоры и прочие дела.

О семье

Дети из музыкальных семей вырастают другими — более впечатлительными и ранимыми, наверное. К счастью, сын не пошел по моим стопам — я бы хотела, чтобы он выбрал другую профессию. Ведь жизнь артиста — это постоянное ожидание каких-то звонков, сомнения «возьмут — не возьмут», вечный стресс. А мне хочется для него какой-то стабильности — чтобы он получил хорошее образование и нашел надежную работу.

На выборе профессии для сына я никогда не настаивала, пусть он сам выбирает, что хочет. Даже сменил институт — сначала учился в кулинарном, а сейчас пошел на менеджмент и управление, это его выбор. Своего Димочку я с трех лет отдавала во всевозможные кружки и школы — он у меня и рисовал, и в шахматы играл, и боксом с карате занимался, и музыкой дома с педагогом. Когда он вырос, оказалось, что он умеет все: прекрасно играет в большой и маленький теннис, замечательно плавает, даже вязать умеет. Он ко всему прикоснулся и все попробовал в детстве, а дальше осталось только определиться.

Недавно у брата родился сын, и он уже рассуждает: «Отдам его туда, отведу сюда». А мой сын ему говорит: «Самое правильное решение приняла моя мама — она мне дала попробовать все, и теперь мне легче выбрать профессию». Он получился многогранным человеком, а значит, я все-таки что-то сделала правильно. Поэтому уверена — родителям надо по возможности давать ребенку шанс попробовать все. Вот меня, например, родители не учили ни языкам, ни танцам, и мне этого в жизни очень не хватало. Кстати, сын еще и готовит прекрасно.

Конечно, сейчас мы с сыном видимся гораздо меньше, — он учится, у него уже есть девушка. Но мы 24/7 на телефоне и до сих пор любим болтать обо всем подряд. Он заваливается ко мне на кровать с разбега, совсем как в детстве, и мы просто валяемся, смотрим фотки, что-то обсуждаем. А вообще, любой маме я советую по возможности не лезть в жизнь взрослого сына — отпустить. Это самый главный совет — просто ходить в церковь, молиться за него, а дальше жизнь сама все расставит.

Когда Дима был маленький, я чувствовала вину за то, что не могу проводить с ним много времени — работы всегда было много. Зато сейчас у нас такая связь, о какой многие мамы только мечтают.

Спрашивается, почему? У меня с родителями было так же — они проводили со мной, дай Бог, три дня в месяц в лучшем случае, но я люблю их больше всего на свете, и сейчас мы много времени проводим вместе. Наверное, не так важно, маме и папе быть постоянно рядом с ребенком, а важно — то, что они в него закладывают в моменты присутствия.

Поэтому без помощи няни я обходиться не могла — и в этом мне везло, они мне попадались потрясающие. У меня хорошее чутье — чувствую людей с первых минут знакомства. Так что если няня тактичная, честная, и любит детей, — берите ее на работу, не раздумывая.

О здоровом образе жизни

Я — человек рациональный и умею грамотно распределить свое время. Да, случаются «запары» с работой, но это не повод менять свои привычки. Здорового образа жизни я придерживалась не всегда — наоборот, по молодости ела все, что хотелось. Сейчас тоже часто позволяю себе многое, просто теперь внимательно слежу за количеством. Главное — не переедать.

Мой идеальный завтрак — это каша на молоке с ягодами и творог со сметаной. Люблю обычный рыночный творог, а сметану всегда беру средней жирности.

Обязательно ужинаю: последний серьезный прием пищи у меня обычно в 4-5 часов, поэтому вечером я не очень голодная и обхожусь кефиром или чаем с маленькой конфетой. Обожаю жарить сухарики и есть их с чаем и вареньем — не самое полезное для фигуры блюдо, но если не объедаться, а съесть совсем чуть-чуть, то ничего страшного не произойдет.

А вот на диетах я никогда не сидела — не люблю себя ограничивать. Зато регулярно соблюдаю пост и в это время отказываюсь от любимой еды — не ем мясо и молочные продукты. Иногда позволяю себе рыбу, но чаще всего в этот период ем овощные салаты. Важно понимать, что даже самые строгие диеты не принесут желаемого результата без спорта — я стараюсь регулярно тренироваться, но, если честно, с фигурой мне повезло с генетической точки зрения.

О красоте

Пожалуй, самое лучшее правило о красоте, которое я сама для себя вывела — быть красивой только тогда, когда это необходимо. Если у меня концерт или съемка, я делаю макияж и выхожу красоткой. Когда работы нет, я отдыхаю — и кожа отдыхает вместе со мной. Уходу за кожей я уделяю много времени — делаю маски и пользуюсь качественными кремами, и тут дело не в конкретном бренде, а в том, чтобы подобрать средство, подходящее твоей коже. У меня сухой тип, да и кремы для молодой кожи уже не подходят — из самых любимых, пожалуй, La Mer. Просто он универсальный — подходит и на утро, и на вечер, очень хорошо питает кожу. Часто пользуюсь и регенерирующей сывороткой этой же марки.

Стараюсь всегда смывать косметику — особенно, на ночь, до скрипа. Если не умоюсь тщательно, не смогу заснуть. И чем ярче был макияж, тем больше средств для очищения нужно — сначала снимаю косметику маслом, потом молочком и промываю все пенкой или гелем для умывания. А после этого еще и лосьоном P50 от Biologic Recherche прохожусь — благодаря ему забыла о том, что такое чистка лица. Я — самый настоящий бьютиголик, люблю все, что связано с красотой, кремами, скрабами. Проще говоря, обожаю все, что можно на себя нанести.

Хожу в сауну и баню, а еще часто делаю массаж и обертывания — после них кожа становится такой мягкой и упругой!

Да, я люблю заниматься собой, но и визиты к косметологу никто не отменял. Раз в месяц хожу в Институт Le Colon на процедуры с косметикой Biologic Recherche, но, честно говоря, со своей занятостью не могу позволить себе одного косметолога. К кому запишут — к тому и иду. Вообще, я за естественное старение, и мне повезло — глубоких морщин нет. Но тем, кого такая проблема беспокоит, я бы посоветовала ботокс — чтобы морщины не становились еще заметнее. Все нужно делать по необходимости, если человеку нравится свое лицо после инъекций или с наращенными ресницами, то ничего плохого в этом нет. Какое право я имею это не одобрять?

Из декоративной косметики мне сложно выделить небольшой перечень любимых средств — их слишком много! Макияж я часто доверяю своему визажисту Косте — он точно знает, что мне подойдет. Например, из тональных кремов я сейчас пользуюсь либо Traceless Foundation от Tom Ford, либо что-то от Helena Rubinstein. Хорошую тушь можно найти у Bourjois или Maybelline, а тени — только Atelier. Сейчас у меня на губах нюдовая помада Crème de Nude от M. A. C, но люблю и красную: когда нет времени, а с самолета нужно сразу отправиться на вечеринку, делаю легкий тон, подкрашиваю брови и наношу красную помаду — это такое спасение.

Меня часто спрашивают, крашу ли я волосы — скажу честно, это мой цвет, у меня от природы красивый русый оттенок. Но на всю длину мне нравится делать шатуш краской 07N от Redken — получается очень естественно. Далеко не на всех этот оттенок будет выглядеть так же, очень много зависит от цвета корней. Свои локоны доверяю Михаилу из Aldo Coppola в Новинском пассаже — когда долго ходишь к одному и тому же мастеру, уже не переживаешь за результат и точно знаешь, что результат получится отличный. А вот в примету — «если хочешь изменить жизнь, смени прическу» — я не верю. Нужно себя изменить, и отношение к жизни. Хотя чувствуется какая-то легкость, когда отрезаешь кончики — настроение улучшается однозначно.

Читательницам BeautyHack я бы посоветовала все же тщательно следить за кожей перед сном — это очень важно. Тщательно очищайте лицо, потому что ночью, когда мы без косметики и загрязнений, наша кожа должна максимально получать пользу и восстанавливаться, а для этого ее нужно питать. Я наношу большое количество крема, чтобы его хватило до утра и кожа восстановилась — ведь она, бедная, так мучается каждый день, что ее нужно жалеть и любить.

Фото: Евгений Сорбо