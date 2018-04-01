Фанаты не одобрили результаты омоложения Даны Борисовой

41-летняя телеведущая Дана Борисова продолжает эксперименты с внешностью. Звезда планирует улучшить ее, несмотря на заверения фанатов в том, что и так прекрасно выглядит. Недавно она уже делала косметические процедуры, которые, по мнению фанатов, пошли ей на пользу, потому решила их продолжить. На этот красавица решилась на безоперационную блефароплатику (подтяжку век). Но многие посчитали, что она еще и губы увеличила.

Теледива Дана Борисова мало чем может удивить, ведь многие уже привыкли, что ее имя часто фигурирует в скандалах. Знаменитость, которая в прошлом году прошла курс лечения от наркотической зависимости, сейчас борется за право опеки над десятилетней дочкой Полиной. Она всячески пытается изменить свою жизнь в лучшую сторону и уделяет пристальное внимание не только духовному развитию, но и внешнему облику.

На днях Дана Борисова продемонстрировала результат очередной процедуры для омоложения. Она опубликовала в своем микроблоге снимки, сделанные в кабинете косметолога. Затем селебрити представила на суд общественности селфи, для которого позировала с ярким макияжем на лице: «Спешу поделиться впечатлениями beauty-дня. Сделала процедуру безоперационной блефоропластики. Это потрясающе, просто бомба, теперь хожу в черных очках, глаза в черных точках. Эффект будет нарастать в течение недели, обязательно поделюсь своими впечатлениями».

Пользователи раскритиковали макияж Борисовой, ведь она в который раз использовала косметику неаккуратно. Тени были нанесены на глаза неодинаково. Несмотря на просьбы подписчиков не красить глаза так ярко, Дана продолжает в «том же духе». Но на этот пристальное внимание привлекли губы светской львицы, которые заметно увеличились в размерах: «Боже, ну и мейк, некому накрасить?» «Красавица, как всегда! Есть чем похвастаться!» «А губы можно было не увеличивать». «Вид тот еще… Но красивая в целом, просто неудачный макияж». «Мои глаза… То есть ваши…» «Приведет внешность в гламурный вид и даст фору молодым красоткам!»

«Настроена позитивно. Люблю вас всех, благодарю всех за остроумные комментарии. Обожаю их читать. Всегда говорила, что от уныния и тоски нас спасает только чувство юмора», — отметила ведущая.

На днях Дана Борисова испугала подписчиков информацией о том, что она получила ожог головы, когда решила мыть голову «дорогим профессиональным» шампунем, который оказался средством для химического пилинга.