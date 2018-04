7 продуктов, которые нужны тебе для роскошных ресниц

Хочешь иметь длинные, пушистые, густые ресницы? Проверь, есть ли у тебя все для ухода за ними!

Конечно, хорошая тушь — это важно. Но не менее важно правильно ухаживать за ресницами, чтобы они радовали тебя своим внешним видом. Эндрю Сотомайо, всемирно известный визажист, рассказал нам, что нужно делать, чтобы ресницы были длинными, объемными и красивыми, и назвал 7 обязательных предметов, которые должны поселиться в твоей косметичке.

Продукты для ухода за ресницами

1. Маска для век Твои ресницы никогда не будут выглядеть распахнутыми и длинными, если веки отекли и покраснели. Поэтому носи в сумочке патчи для мгновенного ухода: даже если утро выдалось недобрым, они мгновенно подтянут и освежат кожу, и твои глаза будут выглядеть больше и выразительнее.

Наш выбор: Powercell Eye Urgency от Helena Rubinstein, Pure Retinol от Shiseido, Pro-Collagen Hydra-Gel Mask от Elemis, Perform Lift от Payot, Патч-филлер + микроиглы с гиалуроновой кислотой от Librederm.

2. Гель для ускорения роста ресниц

Волосяным фолликулам нужны витамины и минералы, а самой ресничке — защита от внешнего воздействия. Помогут гели с активными формулами: они стимулируют рост ресниц и помогают им становиться плотнее, эластичнее и объемнее.

Наш выбор: Гель «Длинные ресницы» от Relouis, Platinus Lashes Lipocils Eyelash Treatment Gel от Talika, Cosmetics Eyelashes Concentrated Serum Mascara Primer 3 In 1 от Eveline, Double-Lash от Mavala.

3. Керлер

Хоть он и вызывает содрогание от одного вида и напоминает пыточное орудие, без него тебе будет сложно добиться роскошного изгиба ресниц.

Наш выбор: Precision Lash Curler от Ardell, Full Lash Curle от МАС, Eyelash Curler от Shiseido.

4. Праймер для ресниц

Как и в случае с кожей, праймер служит прослойкой между пигментированным средством (тушью) и самой ресничкой. Таким образом остов ресницы не будет пересушиваться и «мохриться», поверхностные чешуйки будут плотно прилегать друг к другу, тушь ляжет ровнее и держаться будет дольше. Вот он, секрет роскошных ресниц!

Наш выбор: Subversion от Urban Decay, Little Black Primer от Estee Lauder, Lash Building Primer от Clinique.

5. Правильная тушь

Найти «свою» тушь для ресниц можно только методом проб и ошибок, но не пожалей на это времени! Разная форма кисточки, более густая или текучая текстура, вариантов масса!

Наш выбор: Supercurler от Rimmel, Mascara Volume Effect Faux Cils от YSL, «Объем миллиона ресниц Feline» от L'Oreal Paris, Black Intensity Mascara от Dolce & Gabbana, Le Volume от Chanel , The Falsies Push Up Drama от Maybelline.

6. Влажные ватные палочки

Быстро исправить ситуацию, если ты почесала глаз или прослезилась, помогут ватные палочки, пропитанные лосьоном. Раз — и все в порядке!

7. Средство для снятия макияжа

Никогда, никогда, никогда не используй для демакияжа глаз то же средство, что и для кожи лица. Выбери специально, моно— или двухфазное, чтобы быть уверенной, что ты полностью очистила ресницы и на них не осталось никаких подсушивающих или травмирующих веществ.

Наш выбор: Immortelle Oil Make-Up Remover от L'Occitane, ампулы Toleriane от La Roche-Posay, Take The Day Off от Clinique, Biocils Anti-Chute Eye Make-Up Removal Care от Biotherm, Pure Comfort Eye Make Up Remover от Aveda.