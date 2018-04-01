50 бьюти-средств, изменивших мир: они стали культом!

Каждое из них в свое время потрясло рынок. Удивительно, но многие до сих пор остаются вне конкуренции!

*средства приведены в алфавитном порядке Дезодорант-спрей Axe, 1997 год Впервые мужской дезодорант обрел свой собственный аромат и стал использоваться как легкий парфюм. Минеральная пудра Bareminerals Powder, i. d. Bare Escentuals, 1976 год На 100% состоящая из натуральных минералов пудра положила начало развитию минеральной косметики во всем мире. Тени для бровей Brow Zings, Benefit, 2011

Набор для ухода за бровями с пинцетом и кисточками сделал макияж бровей трендом 21-го века. Подводка Long-Wear Gel Eyeliner, Bobbi Brown, 2012

Единственный лайнер, который продержался у моделей на протяжении целого показа на неделе моды: гениальный продукт. Спрей для волос Surf Spray, Bumble and bumble, 2001

Первый солевой спрей, с помощью которого можно в секунду создать прическу beach hair, покорил сердца покупательниц и заложил новое направление в средствах для укладки. Аромат CK One, Calvin Klein, 1994

Первый парфюм без уточнения, мужской он или женский, приобрел бешеную популярность и намекнул нам всем, что гендерная принадлежность аромата — условность. Лак для ногтей Vamp Nail Colour, Chanel , 1996

Культовый лак черно-красного отлива, который сделал темные оттенки хитом последнего двадцатилетия. Аромат Chanel № 5, 1924

Мы не могли его не упомянуть: массовая любовь к парфюмерии — его заслуга. Краска Nice’N Easy Root Touch-Up, Clairol, 2005

Гениальная разработка компании Clairol — средство, подкрашивающее отросшие корни, идеально совпадающее с предыдущим оттенком. На сайте компании представлен удобный и простой гид, позволяющий подобрать нужный тон вне зависимости от того, краситесь вы в салоне или дома, краской какого бренда и есть ли у вас седина. В России, увы, не продается.

Крем для тела Body Shaping Cream, Clarins, 2015

Наконец-то мы убедились, что против целлюлита ЕСТЬ оружие. Щетка Sonic Facial Cleansing Brush, Clarisonic, 2004

Суперочищение, эксфолиация и массаж лица в одном: состояние кожи улучшается уже через месяц использования. Никаких больше скрабов и гоммажей, 1 минута — и все! Chubby Sticks, Clinique, 2012

Одно средство для щек, губ и глаз: у чабби-стик есть целый клуб фанатов, а количество оттенков растет с каждым годом. Флюид Even Better Clinical Dark Spot Corrector, Clinique, 2011

Доступное по цене средство против пигментных пятен с эффективностью профессионального салонного ухода: победа. Лак Shellac, CND, 2010

Сложно представить себе, что всего 6 лет назад стойкого покрытия для ногтей не существовало, правда? Это было первым. Тушь Cover Girl Lashexact Mascara, 2007

Первая запатентованная силиконовая щеточка была именно у этой туши. Тушь Diorshow Mascara, Dior, 2002

Новый стандарт для объемных тушей, не превзойденный пока никем. Свечи Paris Scented Candles, Diptyque, 1963

До появления этих свечей никому и в голову не приходило, что светить — их не единственное предназначение. Пилинг Dr. Dennis Gross Alpha Beta Peel, 2000

Первый двухфазный домашний пилинг на основе кислот. Уход Advanced Night Repair, Estée Lauder, 1991

Инновационное средство, сделавшее ночной уход за кожей неотъемлемой частью бьюти-ритуалов, пионер в области предотвращения старения и антиоксидантного воздействия на клетки кожи. Скраб Fresh Brown Sugar Body Polish, 1991

Первый скраб, состоящий по сути из обычного тростникового сахара, стал сенсацией, и теперь «сахарный» скраб есть в линейках по уходу за телом каждой уважающей себя марки.

Тональный крем Maestro Fusion Makeup, Giorgio Armani, 2012

Первый тональный крем, в составе которого не было воды, что сделало текстуру средства невероятно легкой. Сейчас этим мало кого удивишь, но всего 4 года назад запуск произвел эффект разорвавшейся бомбы. Маска Youthmud Tinglexfoliate Treatment, GlamGlow, 2014

Использование глины в качестве основы для маски не было новостью, но именно этот продукт показал, что глиняные маски способны не только очищать поры, но и подтягивать кожу, удалять омертвевшие клетки и освежать цвет лица. Аромат L’eau D’issey, Issey Miyake, 1992

Первый свежий аромат, «чистый, как капля воды», открыл эру легких, морских и «зеленых» парфюмов, мода на которые продержалась почти 20 лет. Аромат JLo Glow, 1996

Джей Ло первой среди звезд выпустила аромат под собственными именем, ее примеру последовали десятки знаменитостей. Сыворотка Frizz Ease Hair Serum, John Frieda, 1990

Сложно переоценить значение этого продукта, использование которого снимало с волос статическое электричество и сохраняло укладку при высокой влажности. Масло Josie Maran Argan Oil, 2007

Супермодель Джози Маран открыла миру волшебные свойства арганового масла, которое теперь можно встретить везде — от шампуней и кремов до керамических покрытий плоек. Шампунь Klorane Dry Shampoo with Oat Milk, 2011

Первый сухой шампунь, который позволял быстро освежить волосы, не оставляя «эффекта муки», произвел настоящий фурор. Крем La Mer Créme de La Mer, 1995

Созданный как противоожоговое средство, этот крем по эффективности превзошел все ожидания и считается одним из самых известных и действенных средств в мире против старения кожи. Концентрат Génifique Youth Activating Concentrate, Lancôme, 2009

Уникальность формулы средства в том, что состав приспосабливается под нужды каждого конкретного потребителя, то есть становится индивидуальным. Juicy Tubes, Lancôme, 2002

С момента запуска и до сегодняшнего дня это самые узнаваемые глянцевые блески в мире. Tinted Moisturizer, Laura Mercier, 1996

Прообраз BB-крема, этот тональник ухаживал за кожей, увлажняя и защищая от солнца. Краска Mousse Absolue Hair Color, L'Oréal Paris, 1997

Первая краска для волос домашнего использования в виде мусса: легко наносить, не надо смешивать и взбалтывать! Помада Viva Glam, Mac, 1994

Самая продаваемая помада в мире. ВВ-крем Dream Fresh BB Cream, Maybelline New York, 2012

Нет, это не первый ВВ-крем, но именно он стал самым популярным и доступным, введя моду на использование этого чудо-продукта. Помада Revlon Colorstay Lipstick, 1994

Первая стойкая помада стремительно завоевала рынок, и буквально через год аналогичные продукты появились у всех марок. Sally Hansen Miracle Gel, 2015

Первый в мире гель-лак, который не нужно сушить лампой: суперманикюр ты можешь сделать дома! Маска Benefiance Pure Retinol Intensive Revitalizing Face Mask, Shiseido, 1999

Тканевая маска с высоким содержанием ретинола открыла новую эру в антивозрастной косметике: сейчас ретинол есть почти в каждом анти-эйдж креме. Праймер Smashbox Primer, 2000

Первое средство, выравнивающее и матирующее кожу так, чтобы она хорошо смотрелась на фото. Еще даже смартфоны не изобрели… Аромат Thierry Mugler Angel, 1992

Культовый аромат, переживший несколько перерождений и сохраняющий популярность: с ванилью еще никто из парфюмеров так не играл! Аромат Tom Ford Oud Wood, 2007

Уд, как парфюмерный ингредиент, родился именно в этом аромате. Палетка Urban Decay Naked Eyeshadow Palette, 2010

Сенсационное появление на рынке палетки теней «на все случаи жизни» сделало ее культовой и самой желанной среди фанатов макияжа. Аромат Yves Saint Laurent Opium, 1977

Жаркие, густые, пряные ноты этого аромата пленили мир сразу же после запуска. Хайлайтер Yves Saint Laurent Touche Éclat, 1991

Первый в мире хайлайтер не сразу нашел своего потребителя, но в 21-м веке это самый известный и узнаваемый продукт в мире, а сами хайлайтеры производят буквально все.