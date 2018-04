Пять вариантов омолаживающего макияжа на каждый день

Макияж с эффектом сияния

Карли Клосс

Этот сияющий вариант макияжа еще называют хайлайтингом (или стробингом). Он буквально за пару минут создает эффект подтяжки лица и здоровой ровной кожи. Такой макияж очень любят француженки. Благодаря этим техникам они кажутся ненакрашенными, но в то же время выглядят отдохнувшими, будто только вернулись из отпуска. Cхема исполнения макияжа достаточно проста.

1. Нанесите на лицо базу, она хорошо выравнивает рельеф кожи и уменьшает глубину морщин.

2. Используйте консилер нужного оттенка, если есть недостатки вроде прыщиков, покраснений, синячков под глазами. Наносите его точечно на проблемную область.

3. Нанесите на лицо тональный крем (лучше это сделать с помощью бьюти-блендера).

4. Возьмите хайлайтер, нанесите его с помощью кисти на скулы, выступающие части лба, спинку носа, центр подбородка, ямочку над верхней губой, под бровь, на внутренний уголок глаза. Эта схема создает игру света, что зрительно маскирует недостатки кожи и добавляет свежести образу.

5. При желании добавьте немного румян на щеки.

6. Выделите ресницы с помощью туши, а на губы нанесите помаду под цвет пигмента. Глаза и губы в таком макияже лучше оставить нейтральными.

Макияж с ярким румянцем

Яркий румянец зрительно омолаживает и придает лицу здоровый цвет. Создать его поможет модная третий сезон техника дрейпинга. По сути это контурирование лица, но с помощью румян и хайлайтера. Родилась она на заре 60-х, когда о скульптурирующих палетках и Ким Кардашьян еще не слышали. Возродить технику решил Марк Джейкобс аккурат к выходу своей коллекции румян. Дизайнер сказал: «Выглядите так, будто вы всю ночь зажигали на танцполе. Это молодит».

Дрейпинг придется по вкусу тем, кто страдает от авитаминоза и хочет замаскировать серый цвет лица (который есть практически у всех после затяжной зимы).

1. Выровняйте рельеф лица с помощью тона и базы.

2. Возьмите румяна из одной палитры трех оттенков — светлого, среднего, темного (например, светло-розовый, розовый, темно-розовый). В идеале лучше приобрести палетку. Палитру оттенков выбирайте в зависимости от вашего цветотипа. Более темный оттенок нанесите по линии скул, яркий — на яблочки щек и по линии роста волос, а светлый — в складку века.

3. Нанесите хайлайтер по этим же линиям (или для простоты создания образа выбирайте румяна с эффектом сияния).

4. Подчеркните ресницы тушью, а губы — розовой помадой подходящего вам подтона.

Макияж с акцентом на губы

Модель на бэкстейдже показа Zac Posen

Инста-герл, звезды и светские львицы, которые не любят наносить макияж в три слоя, уже опробовали тренд и часто ему следуют. В таком макияже акцентом выступают губы. Их вы красите яркой помадой, к которой сегодня лежит душа, а вот глаза вообще не трогаете. Вы удивитесь, какой яркий и одновременно беззащитный образ получится.

1. Тщательно проработайте лицо с помощью тона и консилера. В макияже с яркой помадой важно, чтобы рельеф и тон кожи были идеальными.

2. Нанесите немного румян на щеки.

3. Используйте яркую помаду и контурный карандаш, он не позволит помаде растечься. Если хотите, можете попробовать последний тренд в стиле градиент. Для этого вам всего лишь нужно взять контурный карандаш на два тона темнее помады. Такой прием придает губам дополнительный объем.

Один из самых выразительных вариантов для тех, кто любит кукольный взгляд и пышные ресницы.

1. Проработайте рельеф лица с помощью тонального средства, нанесите румяна на яблочки щек.

2. Возьмите контурный карандаш черного или дымчато-черного цвета. Прочертите линию по контуру роста верхних ресниц. При желании можете сделать линию ярче, нанеся поверх карандаша лайнер.

3. Опустите щипчики для ресниц в горячую воду, дайте им немного остыть. Подкрутите ресницы.

4. Нанесите тушь на верхние ресницы в два слоя. На нижние не наносите, особенно если под глазами есть припухлости, иначе накрашенные нижние ресницы будут отбрасывать тень, зрительно усугубляя проблему.

5. Нанесите на губы нейтральный оттенок помады.

Алессандра Амбросио

Грамотный макияж, в котором солируют брови, сработает лучше инъекций ботокса и не займет много времени.

1. Нанесите на лицо тон, консилер нанесите под глаза.

2. Проработайте ресницы тушью, нанесите на губы помаду, а румяна — на яблочки щек.

3. Выполните макияж бровей так, как это делают профессионалы.

цена: от 460 руб., заказать: +7 (912) 615-65-60 Варианты быстро макияжа с утра:

