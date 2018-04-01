Выбор экспертов: 40 лучших бальзамов для губ

Средства для глубокого восстановления, тинты, которые питают кожу губ, — раскрываем лучшие бальзамы, которые сделают ваши губы пухлыми и увлажненными.

Бальзам для губ Lip Vibrance, Blistex

Во-первых, губы после использования — сразу ягодки, как у девочек из советских мультиков (но накрашенными не выглядят). Во-вторых, он долгоиграющий — сияние, питание и маслянистость сохраняются не меньше часа даже на улице (и даже сейчас). В-третьих, в колпачок встроено симпатичное зеркальце.

Пока из всего опробованного в этом сезоне бальзам — единственный, кто действительно сразу нивелировал шелушения (хотя бы визуально). Правда, запах и вкус клубники — на любителя.

Цена: 329 руб.

Бальзам для губ с ананасом, Beauty Bar Смешной кругляш тут же прибрала к рукам #ДусяДочь, но мамаша успела констатировать три факта:

1) эргономичная упаковка, в которую не надо лазить пальцем;

2) нежное, маслянистое, но при этом «тонкое» покрытие на губах (состав на 90% из масел)

3) приятный запах ананаса без эффекта «вырви глаз»;

Цена: 290 руб.

Бальзам для губ Lip Care Soin Levres Him/Her Giorgio Armani

Этот бальзам всегда можно найти у меня в сумочке. Не липкий, увлажняет губы — даже в мороз они не будут сохнуть и обветриваться.

Цена: 1 870 руб.

Бальзам для губ Love Balm Rose Jurlique

Не люблю бальзамы для губ с ментоловыми отдушками, предпочитаю цветочные. Jurlique хорош не только увлажняющими качествами, но и прекрасным ароматом розы.

Цена: по запросу

Бальзам для губ SOS High Definition

Бренд High Definition специализируется на косметике для бровей, но в линейке также есть прекрасный бальзам для губ. Универсальный, его можно использовать для всего — даже нанести на руки, если забыли захватить крем.

Цена: 2 350 руб.

Бальзам для губ Пион Pivoine Sublime tinted lip balm, L`Occitane

Идеальный для жаркого лета! Прежде всего, потому что у средства полуматовая текстура (редкость для бальзамов). Сам стик твердый и не тает в жару. Формула содержит SPF-фильтр (SPF 25). Все говорят о том, как важно защищать кожу от солнца, но средств для губ с SPF крайне мало, особенно вне специальных солнцезащитных линеек для пляжа. А с L`Occitane Pivoine Sublime tinted lip balm губы не обветрятся, станут выразительнее и получат защиту от солнца.

Цена: 1 490 руб.

Бальзам для губ Nourishing Lip Balm, Yves Rocher

В линейке Yves Rocher Nourishing lip balm есть несколько прозрачных бальзамов с разными запахами, а также цветные с запахами и оттенками ягод: клубники, вишни и малины. Получается очень красивый легкий оттенок на губах. Я не могу сказать, что бальзамы очень питательные, но для использования в течение дня отлично подходят. Тем более что они одни из самых недорогих на рынке.

Цена: около 150 руб.

Увлажняющая и придающая объем помада— бальзам Kiss Kiss Roselip, Guerlain

Если хочется дорогой бальзам для губ в очень красивой упаковке, то рекомендую Guerlain Kiss Kiss Roselip. Упаковка, как у помад Kiss Kiss, но только белого цвета, средство пахнет розами. Мои любимые оттенки — винный Wonder Violette (не самый частый цвет для таких бальзамов) и нежно-розовый Morning Rose (он реагирует на Ph губ и немного усиливает их цвет — выглядит очень естественно и освежающе). Еще здорово, что эти бальзамы очень экономично расходуются.

Цена: 2 730 руб.

ВВ-бальзам BB Bon Baume a levres, Л`Этуаль selection

Бальзамы Л`Этуаль selection BB Bon Baume a levres в тюбиках с очень приятным аппликатором. Их оттенки несколько более прозрачные, чем у других бальзамов из подборки. Зато в них больше ощущается уход за губами, они даже способны восстановить губы от сухости, хотя текстура у них не жирная, а легкая. Кстати, у каждого оттенка своя приятная кондитерская отдушка.

Цена: 201 руб.

Бальзам для губ Joli Baume Eclat du Jour, Clarins

Бальзам Clarins Joli Baume Eclat du Jour тоже усиливает цвет губ. Но в отличие от большинства подобных бальзамов оттенок у него получается не розовым, а теплым нежно-оранжевым. У средства персиковый аромат, в который невозможно не влюбиться. Еще Clarins уже несколько лет выпускает такие бальзамы и в красивом лимитированном дизайне упаковки.

Цена: около 1 500 руб.

Двухфазный блеск для губ Juicy Shaker, Lancôme

Маленький настоящий шейкер для коктейлей! Его нужно потрясти перед нанесением, и в нем смешаются пигмент и питательное масло. А наносится он с помощью большого мягкого спонжика. Lancôme сделали все, чтобы этот легкий бальзам стал совершенно особенным.

Цена: около 2 000 руб.

Блеск-бальзам Rouge Vertige Le Baume Liquide, Yves Rocher

Помимо бальзамов в виде стиков, Yves Rocher недавно выпустили и блески-бальзамы. Их не менее удобно использовать на бегу или просто, когда хочется легкого оттенка на губах и немного влажного сияния. У Rouge Vertige Le Baume Liquide к тому же приятная обезжиренная, но комфортная текстура и очень большая палитра оттенков. Можно выбрать совершенно прозрачный и подарить его дочке как первый бальзам. А можно — яркий, и вместе с карандашом для губ он даст эффект яркого полноценного макияжа губ.

Цена: около 500 руб.

Бальзам для губ Hydrating Tinted Lip Balm, Benefit

Бальзамы Benefit отличаются от других невероятно комфортной смягчающей формулой. Еще у них интересный выбор оттенков, например, розово-фиолетовый Lolli Balm — очень свежий «кукольный» цвет.

Цена: около 1 500 руб.

Бальзам для губ Eclat Minute Baume Embellisseur Levres, Clarins

Clarins Eclat Minute есть не только в виде блесков в тюбиках, но и в виде маленьких бальзамов в стиках. Они очень компактные, влезут в любой карман, а дорожную косметичку не утяжелят. Очень вкусно, просто гипнотически пахнут и прекрасно выглядят на губах (особенно люблю бежевый и красные оттенки). Единственный их недостаток — быстро заканчиваются.

Цена: около 1 500 руб.

Бальзам для губ Volupte Tintin Oil, YSL Это очень сияющее масло для губ с легким эффектом тинта. Люблю за красивую упаковку, фирменный запах YSL и самый сильный влажный блеск из всей подборки! А вот оттенки полупрозрачные и легкие.

Цена: около 3 000 руб.

Бальзам для губ «Медовые Сети», Lush

Lush «Медовые Сети» — один из самых старых моих любимых бальзамов, пользуюсь им около семи лет. Когда-то он покорил меня не только шикарным ванильно-медовым ароматом, который так и подталкивает к тому, чтобы его съесть, но и прекрасными уходовыми качествами. Средство за ночь восстанавливает сухие губы и подготавливает их к новому дню!

Цена: 560 руб.

Бальзам для губ с эффектом объема Здоровое Сияние Healthy Glow, 3LAB

Самый дорогой и премиальный бальзам, который я люблю, — 3LAB Healthy Glow Lip Balm. В составе столько антивозрастных, то есть ухаживающих и восстанавливающих ингредиентов, что его можно спутать с кремом для лица! На деле же это отличный бальзам для использования днем — кроме увлажнения, которое он дает, средство работает с ph-фактором губ и усиливает их родной оттенок, поэтому получается, что тут симбиоз красоты и пользы.

Цена: 6 040 руб.

Бальзам для губ Everon, Weleda

Около ста лет назад была создана маленькая компания Everon, занимающаяся выпуском лекарственных средств. Чуть позже они создали свое первое косметическое средство, и им стал бальзам для губ. Потом Everon переименовали в уже хорошо известный нам бренд Weleda, но то самое первое средство в ассортименте оставили, а в память об истоках дали ему имя в честь первоначального названия компании. Несмотря на столь долгий путь, бальзам отлично справляется с современными проблемами кожи губ — сухостью, обветренностью и шелушениями.

Цена: около 400 руб.

Средство для губ Genuine Glow Reviving Oil Lip Tint, Estée Lauder

Бальзам для губ Estée Lauder Genuine Glow Reviving Oil Lip Tint прекрасен всем! Во-первых, у него симпатичный дизайн и классный мягкий силиконовый аппликатор. Во-вторых, он отлично справляется с защитой от непогоды и ухаживает за губами. В-третьих, он усиливает естественный оттенок губ и придает им замечательный глянец, тем самым заменяя блески. В-четвертых, у него очень приятный мятный аромат и вкус.

Цена: около 2 000 руб.

Бальзам для губ Naturkosmetik Rich Bio-Calendula Lip Balm, Logona

Самый подходящий бальзам под суровые осенне-зимние условия — это Logona Naturkosmetik Rich Bio-Calendula Lip Balm. Он очень питательный, поэтому буквально за ночь или за несколько дней способен восстановить даже самые иссушенные губы! Его идеально использовать на ночь, но также можно и днем: за счет своей плотной и густой текстуры он создает на коже губ защитный барьер, который не «прорвут» даже самые пронизывающие метели. К тому же, он выпускается с 1978 года, а время — лучший показатель качества и эффективности.

Цена: около 400 руб.

Бальзам для губ Anthelios XL SPF 50+ Stick Sensitive Lips, La Roche-Posay

Если вы вдруг летите на море или просто в жаркую страну с палящим солнцем, то не забудьте взять солнцезащиту для губ! Для этих целей отлично подойдет La Roche-Posay Anthelios XL SPF 50+ Stick Sensitive Lips, который имеет высокий фактор защиты. Кроме этого, он увлажняет губы и не дает им обветриться, а еще очень экономно расходуется: меня он спасал уже в нескольких поездках. Если вы не против бальзамов для губ в баночках, то я знаю еще один замечательный вариант — «Дудун» Erborian Doudoune for Lips. Он моментально смягчает, очень приятно ощущается на них и отлично подходит для использования в ночное время, в которое он работает над восстановлением кожи губ. А после пары применений нанесение превращается в успокаивающий ритуал, поэтому он лежит на тумбочке рядом с кроватью и каждый день ждет своего часа.

Цена: по запросу

Бальзам для губ Lip Balm #1, Kiehl’s Они есть в ассортименте марки с различными ароматами: на мой вкус хороши все, но в осенне-зимний период руки (и губы) тянутся к клюквенному, а в весенне-летний — к мятному. Если я знаю, что утром буду наносить требовательную и капризную помаду, а губы далеко не в идеальной форме, то эти бальзамы в состоянии экстренно (за время сна) решить эту проблему! Для использования в дневное время они мне не так хорошо подходят (быстро съедаются), а вот в ночь идеальны!

Цена: 750 руб.

Бальзам для губ No Make-up Protect Lip Balm, оттенок 02 Grape, Vprove

Зимой без бальзама для губ я не выхожу из дома даже за молоком. Средство корейского бренда Vprove понравилось сразу: запах винограда и нелипкая текстура — уже залог успеха. По текстуре он достаточно плотный, но удобно распределяется по губам прямо из упаковки. Главный компонент — масло виноградных косточек. Он и восстанавливает пересушенные губы с трещинами. Я использую бальзам ежедневно. Губы остаются увлажненными до трех часов даже на морозе, а перечная мята их приятно холодит, немного увеличивая в объеме. Пробовала наносить бальзам поверх помады, получился интересный глянцевый эффект. Да и защита нужна губам, даже если на них есть помада!

Цена: 620 руб.

Увлажняющий бальзам для губ Карите, L’Occitane

С бальзамами этого бренда я знакома давно, и нежно люблю их в холодное время года. В составе есть масло Карите — естественный барьер, зашищающих от внешних факторов окружающей среды. У бальзама накопительный эффект, а если пользоваться им регулярно, ваши губы станут мягче. Средство хорошо справляется с сухостью (даже если вы пьете мало воды — а я периодически этим грешу).

Если губы совсем сухие, то wow-эффект можно увидеть даже после нескольких применений. Люблю наносить его на ночь: восстанавливает кожу губ, и утром их легче подготовить к нанесению помады. Бонус — бальзам можно наносить и на кутикулу. Тут также работает масло Карите — один из самых известных компонентов L’Occitane.

Цена: 750 руб.

Бальзам Butterstick Lip Treatment, Touch of Berry, Kiehl’s Оттеночный бальзам — это средство, с которым я не расстаюсь никогда (минимум один всегда должен быть в сумочке). Из-за постоянного использования матовых помад губы просят пощады, а прозрачного и едва заметного бальзама не всегда бывает достаточно. Так вот, когда хочу добавить красок в свою жизнь, беру ягодный Butterstick от Kiehl’s. В его составе кокосовое и лимонное масла — вместе они питают губы и защищают их от вредного воздействия окружающей среды. При этом бальзам пахнет шоколадной конфетой (так и хочется съесть) и очень приятен на губах: не слишком липкий, в меру увлажняющий и дает очень натуральных эффект зацелованных губ.

Цена: 1 400 руб.

Бальзам Colored Balm, Kiko Milano

Цветной бальзам от Kiko — находка для тех, кто хочет одновременно увлажнить губы и придать им деликатный оттенок. В составе формулы бальзама — масло карите, витамины A, E и C, которые и придают ему кремовую комфортную для нанесения на губы текстуру. В Kiko говорят, что при ежедневном использовании средства, степень увлажнения губ повышается на 14%. Очень приятная цифра!

Бальзам представлен в семи нежных оттенках, начиная с полупрозрачного персикового и заканчивая насыщенным черничным. Мне достался последний черничный. Пигментация (для бальзама) у него прекрасная, темный ягодный оттенок выглядит естественно и сияет на губах.

Бальзам приятен в нанесении, нежная текстура мгновенно делает губы мягкими, а легкий карамельно-фруктовый аромат переносит в лето!

Цена: 490 руб.

Бальзам для губ Lip Balm, Himalaya Herbals

В составе бальзама четыре растительных масла: кокосовое, касторовое, семян моркови и ростков пшеницы. Они смягчают и питают губы, а еще защищают их от сухости и шелушений. У средства прозрачная текстура и удобный аппликатор, поэтому наносить его можно в любом месте и без зеркала.

Смело берите бальзам с собой на отдых в горы или на море — в составе есть UV-фильтр. Несмотря на растительную составляющую, у бальзама вкусный аромат Bubble gum. Один из лучших бюджетных вариантов!

Цена: 98 руб.

Оттеночный бальзам для губ French Kiss Tinted Lip, оттенок малиновый красный, Caudalie

Ценю средства, которые одновременно дают увлажнение и легкий цвет. Бальзам ложится тонким слоем, но губы питает отлично! На финише получается эффект тинта, хотя в тюбике вы увидите очень насыщенный красный оттенок.

В составе бальзама пчелиный воск, экстракт алоэ вера, касторовое масло. Нет парабенов и минерального масла. Единственный минус — бальзам надо наносить пальцем или кистью. В общественных местах это совсем неудобно и негигиенично.

Цена: 750 руб.

Бальзам для губ Shea Butter Miracle Balm, Purple Tree

У него невероятно вкусный запах какао — это первое, о чем вы подумаете, заполучив бальзам. У средства приятная нелипкая текстура, он ровно ложится на губы, мгновенно их увлажняя (в составе жирные кислоты и провитамин А).

Советую наносить Purple Tree на ночь — утром губы будут очень мягкими! Большой плюс средства — его можно наносить на кутикулу, кожу рук, локтей и пяток, укладывать им брови и даже удлинять ресницы.

Цена: 340 руб.

Бальзам для губ «Пчела Майя», Organic Kitchen

Внешне бальзам напоминает настоящий мед (Organic Kitchen славятся веселыми текстурами средств)! Отличий никаких: цвет, консистенция и даже аромат. Я использовала средство в ветреную погоду и осталась довольна. Помимо настоящего белого меда в составе есть ограническое масло макадамии. Помимо того, то он питает и увлажняет кожу губ, он еще и заживляет мелкие ранки и трещинки.

Цена: 99 руб.

Бальзам для губ Kiss Elixir Lip Balm, Rouge Bunny Rouge

Бальзам для губ от Rouge Bunny Rouge мне хочется использовать при каждом удобном случае, чтобы все могли увидеть совершенно фантастическую минималистичную упаковку! Зимой это не так сложно, потому что бальзам необходим каждые три часа. Это средство имеет густую текстуру и плотно закрепляется на губах. За смягчение и восстановление губ отвечают масла миндаля, арганы и ши. Основа средства — пчелиный воск, поэтому оно не будет прилипать к губам. Пряный аромат напомнил мне ароматическую свечу, что очень здорово — можно использовать для ароматерапии.

Цена: 1840 руб.

Бальзам для губ с медом манука Paw Paw Papaya Lip Balm, Papaya Gold

Использую уже второй бальзам бренда Papaya и довольна эффектом обоих! Средство медовое — по составу и внешнему виду. Содержит мед манука (антисептик и противогрибковое средство, которое получают из чайного дерева), плотный, сахарный, при нанесении тает от тепла губ и растворяется на них. Увлажняет питает, успокаивает и заживляет микротрещинки.

Наношу его на губы каждый день после умывания, а для экспресс-восстановления делаю ночную маску.

Цена: 377 руб.

Питательный бальзам для губ Hydra Beauty Nutrition, Chanel

Увесистая баночка с минималистичным дизайном наполнена бальзамом белого цвета. Средство плотное, густое, но уже через 5 минут после нанесения полностью впитывается. Я тестировала бальзам на обветренных губах. Сначала наносила на ночь плотным слоем, на утро не было ни намека на сухость. Все шелушинки разгладились, кожа стала напитанной и увлажненной.

Отсутствие какого-либо инструмента для нанесения сполна компенсируется размером баночки: она очень широкая, поэтому бальзам удобно наносить непосредственно на сами губы.

Цена: 2 840 руб.

Масло роза-карите Baume au Karite, L’оccitane

Основа средства — классическое масло карите (бестселлер марки), но только с ароматом розы. Средство можно наносить на обветренные участки на лице и руках, но флакон объемом 10 г позволяет использовать его как бальзам для губ и носить с собой. Конечно, узкое горлышко и отсутствие лопаточки затрудняют использование, но приноровиться можно.

Масло ложится легким слоем. В составе витамин Е, который помогает уже поврежденным губам. Самый удобный и эффективный вариант использования — на ночь, плотным слоем, и утром губы будут готовы к макияжу.

Цена: 770 руб.

Бальзам для глубокого восстановления Nutritic Levres, La Roche-Posay

Я уже использовала солнцезащитный стик-бальзам от La Roche-Posay. Nutritic Levres — это еще одна его версия, но без SPF-фильтра. Бальзам предназначен для сухих и чувствительных губ — то есть для моих. В составе биолипиды и Керамиды 5, которые защищают и восстанавливают кожу губ.

Помада очень приятно распределяется по губам — чувствуется, как она обволакивает их, но нет «масляного» эффекта. Она матовая, но придает губам легкое свечение.

Цена: 657 руб.

Средство для увлажнения губ Lip moisturizer, Santa Maria Novella

Смесь растительных масел кунжута, виноградных косточек и абрикоса предназначена для восстановления пересушенных и шелушащихся губ. Но он подойдет и для профилактики трещин зимой. Единственный минус — уж очень маленький объем. Жаль, потому что бальзам действительно приятный: не оставляет липкого финиша, быстро впитывается и действительно заживляет ранки на губах. Расходуется относительно экономно, но я оставляю его для экстренных случаев.

Цена: 2 720 руб.

Ричардом Гиром, Бальзам для губ Baume Pour Les Levres, V76 by Бальзам практически сразу оказался в рюкзаке у мужа. Оно и понятно: не блестит, оставляет ментоловый финиш и холодит губы. Да и сам бренд V76 by Vaughn — мужской. Его создал один из лучших барберов (аж в третьем поколении) и звездных стилистов США Вон Акорд. В его портофолио — работы с Аль Пачино Биллом Клинтоном и съемки для GQ, Time, Rolling Stone.

Все средства V76 (а это шампуни, кондиционеры, средства для груминга, очищающие пенки, лосьоны и эксфолианты) не содержат минеральных масел, парабенов, сульфатов, жидкого вазелина. Например, бальзам для губ состоит из масел жожоба, кокоса, семян подсолнуха и витамина Е.

Средство не спасет уже обветренные губы (ухаживает за губами очень деликатно и не оставляет плотного масляного слоя), но подойдет для ежедневного использования зимой.

Цена: 720 руб.

Увлажняющий и восстанавливающий бальзам для губ Hydra-Essentiel, Сlarins

Этот бальзам я рекомендую в случаях, когда губам нужна экстренная помощь. В январе я на несколько дней забыла об уходе за губами, думая, что ветер и мороз не успеют испортить их, а вот нюдовая помада даже приукрасить. Получилось наоборот. С тех пор я вообще не надеюсь на помады (какими бы маслянистыми они не были) зимой и использую их только на мероприятиях.

Hydra-Essentiel ощущается на губах, покрывая их легкой пленкой. По идее на них должен оставаться оттенок (текстура имеет нежный очень деликатный розовый цвет), но его не видно. В отличие от предыдущего средства у Сlarins менее щадящий состав: есть минеральное масло и парафин. Возможно, это отпугнет часть желающих попробовать средство и тех, кто на подобные компоненты реагирует аллергией. Но от себя скажу, что бальзам реально работает, защищаяя губы от обветриваний и шелушений.

Цена: 1 600 руб.

Защитный бальзам для губ Sacred Nature, Comfort Zone

В марку Comfort Zone я влюблена с первого дня нашего знакомства, которое длится полгода. За это время ни одного разочарования — восторг и ничего кроме. С питательным защитным бальзамом Sacred Nature случилась такая же история. Едва открыв колпачок и почувствовав запах натуральных эфирных масел, мое сердце было отдано этому лаконичному футляру. Главный действующий ингредиент — масло Бурити, ответственное за увлажнение, защиту от ветра и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Все компоненты в составе 100% натуральные и произведены из органических культур. Бальзам легко наносится — начинает таять на губах, быстро впитывается и не растекается. А за запах можно продать душу — кажется, так должна пахнуть настоящая органика.

Цена: 1 800 руб.

Бальзам для губ Сергей Наумов х ГУМ, оттенок «Красный», Sergey Naumov

Новогодняя ярмарка на Красной площади, рубиновые кремлевские звезды и поцелуи под елкой — такие ассоциации вызывает новинка от визажиста Сергея Наумова. Всем известный бальзам для губ в минималистичной алюминиевой баночке получил новое прочтение — теперь он ярко-красный и создан в коллаборации с ГУМом.

Бальзам так и называется — «Красный», и, несмотря на то, что в баночке цвет кажется по-летнему сочным, на губах он превращается в полупрозрачный пигмент. Список ингредиентов не изменился — в состав формулы входят масла ши, жожоба, авокадо и мяты. Последняя, кстати, на губах заметно ощущается — не вызывает дискомфорта на губах, но дает ощущение свежести и придает визуальный объем. Эффект зацелованных губ гарантирован!

Цена: 1 300 руб.